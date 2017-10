პატრიოტთა ალიანსმა პარლამენტთან აქცია გამართა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175332 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => aqcia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175332 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1388 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => aqcia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => patriotta-aliansi [1] => aqcia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175332) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1445,1388) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 174052 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:40:27 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:40:27 [post_content] => საკრებულოს შენობასთან "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე დაკავებულებებიდან სამი პირი საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ მომდევნო სხდომამდე გაათავისუფლა. სოსო გურულის, ზურაბ ბერიაშვილის და პაატა დევიძის სასამართლოო პროცესი 17 ოქტომბერს გაგრძელდება. სხდომის გადადების მიზეზად მოსამართლემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დამადასტურებელი მტკიცებულებების მოთხოვნა დაასახელა. დანარჩენ 11 დაკავებულზე სასამართლო სხდომა გრძელდება. აქციის მონაწილეები პოლიციის მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ. სოსო გურულის განცხადებით, დაკავებისას სამართალდამცავები ურტყამდნენ. [post_title] => ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებიდან, სამი პირი სასამართლომ მომდევნო პროცესამდე გაათავისუფლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-is-aqciaze-dakavebulebidan-sami-piri-sasamartlom-momdevno-procesamde-gaatavisufla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:40:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:40:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173915 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 12:37:34 [post_date_gmt] => 2017-10-11 08:37:34 [post_content] => "როცა საკრებულოს სხდომაში მონაწილეობას ის პოლიტიკური ჯგუფი ითხოვს, რომელსაც საკრებულოში აქვს ფრაქცია, ისმის ლოგიკური კითხვა - არ ენდობიან საკუთარ ფრაქციას?" - ამის შესახებ უმრავლესობის დეპუტატმა, ზაქარია ქუცნაშვილმა, საკრებულოს შენობის წინ გუშინდელი მოვლენების კომენტირებისას განაცხადა. ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, პარლამენტის წევრს აქვს ყველგან დაუბრკოლებლად შესვლის უფლება, მაგრამ არ აქვს საზოგადოებრივი წესრიგის ხელყოფის უფლება. მისი შეფასებით, საკრებულოს წინ გუშინ თინა ბოკუჩავას საქციელი დეპუტატისთვის შეუფერებელი იყო. "ფრაქცია ვერ დასვამს იმ კითხვებს, რაც მათ აინტერესებთ. თუ მიგაჩნია, რომ რადგან დეპუტატი ხარ, ამის გამო ტრიბუნასთან უნდა მივარდე და წამყვანს მიკროფონი გამოსტაცო?! მაშინ განაცხადონ, რომ ”ნაციონალური მოძრაობა” საკუთარ ფრაქციას არ ენდობა,”, - განაცხადა ზაქარია ქუცნაშვილმა. [post_title] => ენმ-ის ლიდერები საკრებულოში საკუთარ ფრაქციას არ ენდობიან? - ზაქარია ქუცნაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-is-liderebi-sakrebuloshi-sakutar-fraqcias-ar-endobian-zaqaria-qucnashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 12:37:34 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 08:37:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173915 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 173709 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-10 17:47:57 [post_date_gmt] => 2017-10-10 13:47:57 [post_content] => "ნაციონალური მოძრაობის" ლიდერებმა და მათმა მხარდამჭერებმა თბილისის საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს. მათ პუშკინის სკვერში გადაინაცვლეს, სადაც განცხადების გაკეთებას გეგმავენ. ამასთან, ისინი არ აკონკრეტებენ, კვლავ გააკრძელებენ თუ არა დღეს აქციას დედაქალაქის საკრებულოსთან. [post_title] => „ნაციონალური მოძრაობის“ ლიდერებმა საკრებულოს მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nacionaluri-modzraobis-liderebma-sakrebulos-mimdebare-teritoria-datoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-10 17:47:57 [post_modified_gmt] => 2017-10-10 13:47:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173709 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 174052 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-11 15:40:27 [post_date_gmt] => 2017-10-11 11:40:27 [post_content] => საკრებულოს შენობასთან "ნაციონალური მოძრაობის" აქციაზე დაკავებულებებიდან სამი პირი საქალაქო სასამართლომ ცოტა ხნის წინ მომდევნო სხდომამდე გაათავისუფლა. სოსო გურულის, ზურაბ ბერიაშვილის და პაატა დევიძის სასამართლოო პროცესი 17 ოქტომბერს გაგრძელდება. სხდომის გადადების მიზეზად მოსამართლემ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დამადასტურებელი მტკიცებულებების მოთხოვნა დაასახელა. დანარჩენ 11 დაკავებულზე სასამართლო სხდომა გრძელდება. აქციის მონაწილეები პოლიციის მხრიდან ფიზიკურ ზეწოლაზე საუბრობენ. სოსო გურულის განცხადებით, დაკავებისას სამართალდამცავები ურტყამდნენ. [post_title] => ენმ-ის აქციაზე დაკავებულებიდან, სამი პირი სასამართლომ მომდევნო პროცესამდე გაათავისუფლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => enm-is-aqciaze-dakavebulebidan-sami-piri-sasamartlom-momdevno-procesamde-gaatavisufla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 15:40:27 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 11:40:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 115 [max_num_pages] => 39 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 781a866954ac6cbabe6fad133b15cd34 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )