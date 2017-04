პედიატრი კომაროვსკი: საჭიროა თუ არა ტემპერატურის დამწევი წამალი კბილების ამოჭრის დროს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125507 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 125507 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 857 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => evgeni-komarovski ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (125507) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (857) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123498 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-21 12:50:17 [post_date_gmt] => 2017-04-21 08:50:17 [post_content] => უკრაინელი ექიმი, ევგენი კომაროვსკი ინტერვიუში ყურადღებას იმუნიტეტის ამაღლებაზე ამახვილებს. კითხვაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ ხშირად მოავადე ბავშვების მშობლები და რომელია საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის, პედიატრი საინტერესო რეკომენდაციებს იძლევა. „საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის არის იქ, სადაც ნაკლებია ცივილიზაცია, სადაც არის მოძრაობის შეუზღუდავი შესაძლებლობები, ცოტა ხალხი, ნაკლები ინფექცია, ქიმია და მაქსიმალურად ნატურალური საკვები. აქედან გამომდინარე დასვენება სოფლად ეს იდეალური ვარიანტია. მთავარია გახსოვდეთ, რომ სოფელში ჩასული ბავშვი მუდამ გარეთ, ჰაერზე უნდა იყოს და არც ერთი წუთი არ უნდა გაატაროს პლანჰშეტთან. მე ხშირად ვამბობ, როგორია სკოლამდელი ასკის ბავშვებისთვის იდეალური დასვენების ადგილი. სახლი სოფელში, გასაბერი ბასეინი, ბევრი ქვიშა და წყალი. ანუ ადგილი, სადაც საპნის არსებობის შესახებ შეგიძლიათ დაივიწყოთ, სადაც ბავშვი ტრუსების ამარა დარბის და მას არავინ არაფერს უკრძალავს. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს “ - ამბობს ექიმი კომაროვსკი. პედიატრი კომაროვსკი: სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს ექიმი ევგენი კომაროვსკი ბავშვებში გავრცელებულ სიმპტომს, კბილების კრაჭუნს ანუ ბრუქსიზმს ეხმიანება, რომელიც განსაკუთრებით ხშირად გვხვდება სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში: „ჩემი პატარა გოგონა 5 წლისაა და ძილში ხშირად კბილებს აკრაჭუნებს. შევამოწმეთ მიკრობებზე, გავაკეთეთ ანალიზები. არაფერი საგანგაშო. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი?"-კითხულობს მშობელი უკრაინელი პედიატრის ფორუმზე. ექიმ კომაროვსკის პასუხი, როგორც ყოველთვის, ყველა მოლოდინს აჭარბებს: „კბილების კრაჭუნს ანუ ბრუქსიზმს საერთო არაფერი აქვს ჭიებთან. მეტიც, არც მიკრობებთან. ესაა ასაკობრივი თავისებურება, რომელიც გვხვდება ბავშვებსა და მოზარდებში.ხშირად კბილების კრაჭუნი აქტიური ზრდის პროცესის ბრალია, ხანდახან მეტყველებს კალცის დეფიციტზეც . ამის მიუხედავად ამ სიმპტომში არაფერია საშიში და სანერვიულო. ხანდახან, ჯობს, ბავშვი აჩვენოთ სტომატოლოგს, რათა დარწმუნდეთ, რომ მას ამით გამო კბილები არ უზიანდება. შეიძლება კალცის მიღებაც, მაგრამ სხვა ჩარევა საჭირო არაა. რჩევა მშობლებს: არ ინერვიულოთ, გაიღიმეთ, ყველაფერი კარგადაა" -წერს ექიმი კომაროვსკი.

ექიმი კომაროვსკი: „ბავშვებში კბილების კრაჭუნს ჭიებთან საერთო არაფერი აქვს" ცნობილი უკრაინელი პედიატრის, ევგენი კომაროსვკის ფორუმზე ამჯერად ბოლო დროის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური კითხვა დაისვა. მშობელი მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდგო ვაქცინით დაინტერესდა. რა ასაკშია მისი გაკეთება რეკომენდებული, არსებობს თუ არა კომპანია, რომლის მიერ წარმოებულ ვაქცინასაც ექიმი უწევს რეკომენდაციას და თუ შეიძლება ვაქცინის გამოყენება სხვა ვაქცინებთან ერთად: „ჩემი კითხვა ეხება მენინგოკოკური ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინას. რა ასაკში არის აუცილებელი მისი გაკეთება. ჩვენ გეგმიური აცრა გვიწევს 5 წლის ასაკში, რაც გულისხმობს წითელა-წითურა-ყბაყურას რევაქცინაციას. ჩვენს ქალაქში ვაქცინა მხოლოდ ახლა შემოვიდა, ექიმები ბევრს ვერაფერს ამბობენ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, მენინგიტის რომელი ფორმის წინააღმდეგ სჯობს ვაქცინის გაკეთება. ჩვენთან ხშირია ამ ინფექციით ავადობის შემთხვევები. იყო უმძიმესი შედეგებიც" - ამბობს მშობელი. ექიმი კომაროვსკი ამბობს, რომ ამ ვაქცინის გაკეთება რეკომენდებულია 2 წლის ზემოთ ბავშვებისთვის: „ვაქცინა მენინგო A+C, რომელსაც აწარმოებს კომპანია „ავენტის პასტერი" რეკომენდებულია ბაშვებისთვის 2 წელს ზემოთ. ხოლო თუ არის ინფექციის გავრცელების დიდი რისკი, შეიძლება 6 თვის ასაკიდანაც. 2 წლის ზემოთ აცრილი ბვშვების იმუნიტეტი 3 წლის მანძილზე ებრძვის ამ დაავადებას. ამის შემდეგ უნდა მოხდეს განმეორებითი აცრა, ხოლო თუ აცრა მოხდა 6 თვის ზემოთ, იმუნიტეტი ცუდად მუშავდება და ამიტომ მისი გამეორება რეკომენდებულია 3 თვეში. ვაქცინას არა აქვს უკუჩვენება და მისი გაკეთება შეიძლება სხვა ვაქცინებთან ერთად ", - ამბობს ექიმი კომაროვსკი.

ექიმი კომაროვსკი: როდისა არის რეკომენდებული მენინგიტის საწინააღმდეგო ვაქცინის გაკეთება უკრაინელი ექიმი, ევგენი კომაროვსკი ინტერვიუში ყურადღებას იმუნიტეტის ამაღლებაზე ამახვილებს. კითხვაზე, როგორ უნდა მოიქცნენ ხშირად მოავადე ბავშვების მშობლები და რომელია საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის, პედიატრი საინტერესო რეკომენდაციებს იძლევა. „საუკეთესო ადგილი დასვენებისთვის არის იქ, სადაც ნაკლებია ცივილიზაცია, სადაც არის მოძრაობის შეუზღუდავი შესაძლებლობები, ცოტა ხალხი, ნაკლები ინფექცია, ქიმია და მაქსიმალურად ნატურალური საკვები. აქედან გამომდინარე დასვენება სოფლად ეს იდეალური ვარიანტია. მთავარია გახსოვდეთ, რომ სოფელში ჩასული ბავშვი მუდამ გარეთ, ჰაერზე უნდა იყოს და არც ერთი წუთი არ უნდა გაატაროს პლანჰშეტთან. მე ხშირად ვამბობ, როგორია სკოლამდელი ასკის ბავშვებისთვის იდეალური დასვენების ადგილი. სახლი სოფელში, გასაბერი ბასეინი, ბევრი ქვიშა და წყალი. ანუ ადგილი, სადაც საპნის არსებობის შესახებ შეგიძლიათ დაივიწყოთ, სადაც ბავშვი ტრუსების ამარა დარბის და მას არავინ არაფერს უკრძალავს. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს " - ამბობს ექიმი კომაროვსკი.

პედიატრი კომაროვსკი: სამკვირიანი დასვენება სოფელში იმუნიტეტს ბოლომდე აღადგენს