პეკინის ქუჩაზე GWP სარეაბილიტაციო სამუშაოებს დღეს დაასრულებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => pekinis-qucha [2] => wyali [3] => gwp ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156297 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => pekinis-qucha [2] => wyali [3] => gwp ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 156297 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1519 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => pekinis-qucha [2] => wyali [3] => gwp ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => reabilitacia [1] => pekinis-qucha [2] => wyali [3] => gwp ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (156297) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8933,2457,1519,6630) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 155586 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 11:23:37 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:23:37 [post_content] => პეკინის ქუჩაზე მიმდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 აგვისტოს, 15:00 საათიდან 00:00 საათამდე, ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე მოსახვედრად როგორც კერძო, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს გამრეკელის და შემდეგ მიცკევიჩის, ცინცაძის ან ბახტრიონის ქუჩების გავლით. [post_title] => ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yazbegis-gamziridan-pekinis-quchaze-transportis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 11:23:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 07:23:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155244 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 11:46:58 [post_date_gmt] => 2017-08-21 07:46:58 [post_content] => დარიალის მონასტრის გზის რეაბილიტაცია ოქტომბერში დასრულდება. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რეგიონებში პროექტების მონიტორინგს განაგრძობს. ზურაბ ალავიძემ ყაზბეგში, დარიალის მონასტრის რეზიდენციამდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია დაათავლიერა, სადაც საგზაო ინფრასტრუქტურის სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. უწყების ინფორმაციით, აღნიშნულ მონაკვეთზე იგება ბეტონის საფარი და ხდება ქვაფენილებით მოწყობა. ასევე, მიმდებარე ტერიტორიაზე დაგეგმილია ავტოსადგომისა და სადრენაჟე სისტემის მოწყობა. სამუშაოები ოქტომბერში დასრულდება, რომლის შედეგად ადგილობრივებს, მომლოცველებსა და ტურისტებს მონასტრამდე მისვლის პრობლემა აღარ ექნებათ. პროექტს მსოფლიო ბანკი 1,5 მილიონი ლარით აფინასებს. სამუშაოებს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. [post_title] => მსოფლიო ბანკი დარიალის მონასტრის გზას 1,5 მილიონით აფინანსებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => msoflio-banki-darialis-monastris-gzas-15-milionit-afinansebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 11:47:18 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 07:47:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155244 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154312 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-16 13:55:14 [post_date_gmt] => 2017-08-16 09:55:14 [post_content] => ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში შესვლა ფასიანი იქნება. ბაღის რეაბილიტაციის შემდეგ უფასოდ მხოლოდ ის პირები შევლენ, რომლებიც უკვე წლებია, ბაღში ვარჯიშობენ. ამის შესახებ ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა, მაია ღუბელაძემ, „ფორტუნას“ ექსკლუზიურად განუცხადა. „ბოტანიკურ ბაღში შესასვლელად ფასის დიფერენცირება ბაღის ადმინისტრაციის პრეროგატივაა. ამ ეტაპზე უცნობია, მოსახლეობას რა დაუჯდება ბაღში შესვლა. თუმცა, წინასწარი ცნობით, ფასები განსხვავებული იქნება ბავშვებისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ტურისტებისთვის. ბაღში შესვლა უფასო, სავარაუდოდ, დილის 7-დან 10 საათამდე პერიოდში მხოლოდ იმ პირებისთვის იქნება, რომლებიც უკვე წლებია, ბოტანიკურ ბაღში რეგულარულად ვარჯიშობენ,“ - განაცხადა მაია ღუბელაძემ. ზუგდიდის მერიის გადაწყვეტილებით, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციისთვის ბიუჯეტიდან 10 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი. ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის პროექტს ზუგდიდის მერიის თანადაფინანსებით რეგიონალური განვითარების სამინისტრო ახორციელებს. ამ დროის განმავლობაში იგეგმება დადიანების სასახლის და ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაცია. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სავარაუდოდ, აგვისტოს ბოლოდან იგეგმება. ეს პროცესი, თავის მხრივ, ტენდერზეა დამოკიდებული, რომელიც საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა უნდა გამოაცხადოს. [post_title] => ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში შესვლა ფასიანი იქნება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zugdidis-botanikur-baghshi-shesvla-fasiani-iqneba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 14:52:07 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 10:52:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154312 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 155586 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-22 11:23:37 [post_date_gmt] => 2017-08-22 07:23:37 [post_content] => პეკინის ქუჩაზე მიმდინარე მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 22 აგვისტოს, 15:00 საათიდან 00:00 საათამდე, ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება. ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე მოსახვედრად როგორც კერძო, ასევე, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იმოძრავებს გამრეკელის და შემდეგ მიცკევიჩის, ცინცაძის ან ბახტრიონის ქუჩების გავლით. [post_title] => ყაზბეგის გამზირიდან პეკინის ქუჩაზე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yazbegis-gamziridan-pekinis-quchaze-transportis-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-22 11:23:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-22 07:23:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 58 [max_num_pages] => 20 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5e21eb74681d25a920f19c153bf2a5bb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )