პეკინის ქუჩაზე საცობია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sacobi [1] => pekinis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124153 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sacobi [1] => pekinis-qucha ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124153 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 450 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sacobi [1] => pekinis-qucha ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sacobi [1] => pekinis-qucha ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124153) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2457,450) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 75502 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-15 12:57:47 [post_date_gmt] => 2016-09-15 08:57:47 [post_content] => „დღე მანქანის გარეშე“ – თბილისი 22 სექტემბერს მსოფლიოს მრავალი ქალაქის აქციას პირველად უერთდება. დატოვეთ საკუთარი ავტომობილები სახლში ერთი დღით, იარეთ ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რათა ხელი შეუწყოთ დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნას – სწორედ ეს არის აქცია მთავარი გზავნილი, რომელიც, მრავალი წელია, მსოფლიოს ბევრ დიდ ქალაქში იმართება. აქციის ორგანიზატორი არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ლევან ცუცქირიძეა. როგორც მან რადიო „ფორტუნას“ პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, აქციის ინიციატივა ეკუთვნის მას, როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს, რომელიც დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნით არის დაინტერესებული. „ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი დასაშვებ ნორმას 3–ჯერ აღემატება. ქალაქში ცხოვრება არაკომფორტული ხდება არა მხოლოდ საცობების, ხმაურის, განუწყვეტელი სიგნალის, მწვანე საფარის ნაკლებობის გამო, არმედ უკვე საშიში ხდება ჯანმრთელობისთვის“ – განაცხადა ჩვენთან საუბრისას ლევან ცუცქირიძემ და მოუწოდა თანამოქალაქეებს, შეუერთდნენ ამ ინიციატივას. „არ დაველოდოთ ვიღაცის მოწოდებას ან კონცერტს, უბრალოდ გამოვავლინოთ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. აქცია ერთ დღში ვერ შეცვლის მდგომარეობას, თუმცა გვინდა ეს დღე იყოს დასაწყისი სერიოზული მსჯელობისა, თუ როგორ გადავარჩინოთ ქალაქი და გადავირჩინოთ ჯანმრთელობა“ – დასძინა ლევან ცუცქირიძემ. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე აქციას „დღე მანქანის გარეშე“ 22 სექტემბერს 1500–მდე მოქალაქე უერთდება. ლევან ცუცქირიძე მოქალაქეებთან ერთად მოუწოდებს თბილისის მერიას და სხვა საჯარო უწყებებს, შეუერთდნენ აქციას მანქანის გარეშე, მაქსიმალურად შეზღუდონ ერთი დღით უწყების ავტოპარკით მომსახურება, იარონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მისცენ მაგალითი თბილისის მოქალაქეებს. „აქცია საშუალებას აძლევს ადამიანებს, უკეთ დაინახონ, რამდენად უკეთესია ქალაქი ნაკლები ხმაურითა და გამონაბოლქვით, ასევე აძლიერებს დებატებს, თუ როგორ შეიძლება განვტვირთოთ ქალაქი და გავხადოთ უკეთესი საცხოვრებლად“ – განაცხადა ლევან ცუცქირიძემ. [post_title] => დატოვეთ მანქანა სახლში 22 სექტემბერს - თბილისში აქცია იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => datovet-manqana-sakhlshi-22-seqtembers-tbilisshi-aqcia-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-21 12:20:09 [post_modified_gmt] => 2016-09-21 08:20:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 74686 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-09-10 15:50:40 [post_date_gmt] => 2016-09-10 11:50:40 [post_content] => კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელი გზის მშენებლობა ოქტომბრის დასაწყისში დასრულდება. თბილისის მერიის ინფორმაციით, დასრულდა ბუნებრივი გაზის მილების გადატანა, გზის კონტურის ფორმირების სამუშაოები და კიუვეტების მოწყობა. ამჟამად, გზის საფარის მოწყობის სამუშაოები მიმდინარეობს, დაიგო ასფალტ-ბეტონის პირველი ფენა. თბილისის მერის, დავით ნარმანიას განცხადებით, ეს არის სტრატეგიული გზა, რომელიც მოძრაობას ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მნიშვნელოვნად განტვირთავს. „კრწანისი-შინდისის გზის მონაკვეთზე უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს გზის საფარის დაგება. პირველი ფენის დაგება სრულდება, რის შემდეგაც დაიწყება გზის მეორე საფარის დაგება. საინჟინრო ნაგებობები დასრულებულია, პარალელურად კეთდება გვერდულები და ისხმება კედლები. ვვარაუდობთ, რომ პირველი ოქტომბრისთვის ყველა ტიპის სამუშაო მთლიანად დასრულდება და გზაზე მოძრაობა გაიხსნება. ამ გზით გადაადგილდებიან ის ავტომანქანები, რომლებიც თავისუფლების მოედნიდან შინდისის მიმართულებით მოძრაობდნენ. შესაბამისად, ქალაქის ამ ნაწილში, განსაკუთრებით ასათიანისა და მიმდებარე ქუჩებზე, მოძრაობა მნიშვნელოვნად განიტვირთება“ - განაცხადა დავით ნარმანიამ. კრწანისი-შინდისის გზის მშენებლობის სამუშაოებს შპს „ჯეუ გრუპი“ აწარმოებს. [post_title] => როდის დასრულდება კრწანისი-შინდისის გზის მშენებლობა? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodis-dasruldeba-krwanisi-shindisis-gzis-mshenebloba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-10 15:50:40 [post_modified_gmt] => 2016-09-10 11:50:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=74686 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 73480 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-09-02 14:29:50 [post_date_gmt] => 2016-09-02 10:29:50 [post_content] => თბილისის მერიაში საცობების განმუხტვისა და საგზაო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით დაგეგმილი და გატარებული ღონისძიებების შესახებ პრეზენტაცია გაიმართა. დედაქალაქის მერმა დარგის ექსპერტებსა და სპეციალისტებს ქალაქის საცობებისგან განტვირთვის მიზნით განხორციელებული ინფრასტრუქტურული და სატრანსპორტო პროექტები წარუდგინა, რის შემდეგაც, მერის მოადგილე ირაკლი ლექვინაძემ დამსწრე საზოგადოებას არსებული მდგომარეობის, ტრანსპორტის გენერალური გეგმისა და ურბანული მობილობის სტრატეგიის, ასევე, საცობების მართვის 5 პუნქტიანი სქემის შესახებ სრული ინფორმაცია მიაწოდა. დედაქალაქის საცობებისგან განტვირთვის 5 პუნქტიანი სქემის მიმართულებებია: ინფრასტრუქტურის მოწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რეგულაციები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და ცნობიერების ამაღლება. სქემა ეყრდნობა თბილისის მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგიის ძირითად პრინციპებს, რომელიც შექმნილია აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით, მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ. თბილისის განახლებული მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, ასევე, განსაზღვრავს იმ მიდგომებსა და პრიორიტეტებს რომელიც მოიცავს მულტიმოდელურ და ინტეგრირებულ მიდგომას და ხორციელდება ეტაპობრივად, 2015-2030 წლებში. ეტაპები დაყოფილია მოკლევადიან (2016-2017), საშუალოვადიან (2018-2021) და გრძელვადიან (2021-2030) ფაზებად. საცობების მართვის 5 პუნქტიანი სქემა არის მოკლევადიანი სამოქმედო გეგმა (2016-2017), რომელმაც უნდა უპასუხოს თბილისში საცობების კუთხით არსებულ გამოწვევებს. თბილისის განახლებული მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, ძირითადად, ფოკუსირებულია ეკოლოგიურად სუფთა და დაბალი ემისიის მქონე სატრანსპორტო სისტემაზე, რომელზეც გადაეწყობა თბილისის ურბანული მობილობა და შეიქმნება ეფექტური, ინოვაციური, უსაფრთხო, ფინანსურად მდგრადი მოდელი. ირაკლი ლექვინაძემ პრეზენტაციისას ყურადღება გაამახვილა საცობების გამომწვევ მიზეზებზე, მიმდინარე და განხორციელებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებსა და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე. მათ შორის, საცობებისგან განტვირთვის მიზნით ხაზი გაესვა პუშკინის ქუჩაზე ესტაკადის მშენებლობას, კრწანისი-შინდისის დამაკავშირებელ გზას, რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეა. ბარათაშვილისა და გულიას ხიდების რეაბილიტაციას, აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდისკენ გადასასვლელი გზაგამტარის რეკონსტრუქციას. ასევე, სააკაძის მოედანზე ნაკადების ორგანიზების მიზნით ახალი პროექტის განხორციელებას - შუქნიშნების დაყენებას. დარგის სპეციალისტებმა დედაქალაქის მთავრობას ახალი ინიციატივებიც წარუდგინეს. სამოქმედო გეგმაში დიდი ყურადღება ეთმობა მიწისქვეშა და მიწისზედა პარკინგებს, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარებას, მათ შორის ავტობუსებს, მეტროსა და საბაგიროს. მიმდინარე თვიდან თბილისში ეტაპობრივად 143 ახალი, ევროსტანდარტებზე მორგებული და ადაპტირებული ავტობუსები შემოვა, უკვე დასრულდა კუს ტბის საბაგიროს რეაბილიტაცია და მეტროს 4 ვაგონის მოდერნიზაცია, 8 ვაგონის კაპიტალური შეკეთება. [post_title] => 5-პუნქტიანი გეგმა, რომელმაც ქალაქში საცობები უნდა განტვირთოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 5-punqtiani-gegma-romelmac-qalaqshi-sacobebi-unda-gantvirtos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-02 16:04:29 [post_modified_gmt] => 2016-09-02 12:04:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=73480 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 75502 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-09-15 12:57:47 [post_date_gmt] => 2016-09-15 08:57:47 [post_content] => „დღე მანქანის გარეშე“ – თბილისი 22 სექტემბერს მსოფლიოს მრავალი ქალაქის აქციას პირველად უერთდება. დატოვეთ საკუთარი ავტომობილები სახლში ერთი დღით, იარეთ ფეხით ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რათა ხელი შეუწყოთ დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნას – სწორედ ეს არის აქცია მთავარი გზავნილი, რომელიც, მრავალი წელია, მსოფლიოს ბევრ დიდ ქალაქში იმართება. აქციის ორგანიზატორი არსამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ლევან ცუცქირიძეა. როგორც მან რადიო „ფორტუნას“ პირდაპირ ეთერში აღნიშნა, აქციის ინიციატივა ეკუთვნის მას, როგორც ერთ რიგით მოქალაქეს, რომელიც დედაქალაქში ჯანსაღი გარემოს შექმნით არის დაინტერესებული. „ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი დასაშვებ ნორმას 3–ჯერ აღემატება. ქალაქში ცხოვრება არაკომფორტული ხდება არა მხოლოდ საცობების, ხმაურის, განუწყვეტელი სიგნალის, მწვანე საფარის ნაკლებობის გამო, არმედ უკვე საშიში ხდება ჯანმრთელობისთვის“ – განაცხადა ჩვენთან საუბრისას ლევან ცუცქირიძემ და მოუწოდა თანამოქალაქეებს, შეუერთდნენ ამ ინიციატივას. „არ დაველოდოთ ვიღაცის მოწოდებას ან კონცერტს, უბრალოდ გამოვავლინოთ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა. აქცია ერთ დღში ვერ შეცვლის მდგომარეობას, თუმცა გვინდა ეს დღე იყოს დასაწყისი სერიოზული მსჯელობისა, თუ როგორ გადავარჩინოთ ქალაქი და გადავირჩინოთ ჯანმრთელობა“ – დასძინა ლევან ცუცქირიძემ. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე აქციას „დღე მანქანის გარეშე“ 22 სექტემბერს 1500–მდე მოქალაქე უერთდება. ლევან ცუცქირიძე მოქალაქეებთან ერთად მოუწოდებს თბილისის მერიას და სხვა საჯარო უწყებებს, შეუერთდნენ აქციას მანქანის გარეშე, მაქსიმალურად შეზღუდონ ერთი დღით უწყების ავტოპარკით მომსახურება, იარონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და მისცენ მაგალითი თბილისის მოქალაქეებს. „აქცია საშუალებას აძლევს ადამიანებს, უკეთ დაინახონ, რამდენად უკეთესია ქალაქი ნაკლები ხმაურითა და გამონაბოლქვით, ასევე აძლიერებს დებატებს, თუ როგორ შეიძლება განვტვირთოთ ქალაქი და გავხადოთ უკეთესი საცხოვრებლად“ – განაცხადა ლევან ცუცქირიძემ. [post_title] => დატოვეთ მანქანა სახლში 22 სექტემბერს - თბილისში აქცია იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => datovet-manqana-sakhlshi-22-seqtembers-tbilisshi-aqcia-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-09-21 12:20:09 [post_modified_gmt] => 2016-09-21 08:20:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=75502 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 11 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d44cb1ccc499ad500082cb17bc125f4d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )