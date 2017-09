პეკინზე ველობილიკის მოწყობა დასრულებულია (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => velobiliki-pekinze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165580 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => velobiliki-pekinze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165580 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5512 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => velobiliki-pekinze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => velobiliki [1] => velobiliki-pekinze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165580) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5512,19377) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154179 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-15 23:10:15 [post_date_gmt] => 2017-08-15 19:10:15 [post_content] => სააკაძის მოედანს 60 პარკირების ადგილი ემატება ამის შესახებ მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ განაცხადა. მისი თქმით, ადგილების დამატება 45 გრადუსიანი დგომით გახდება შესაძლებელი. მანვე აღნიშნა, რომ პრაქტიკულად გადაწყვეტილია პეკინის ქუჩაზე ველობილიკის მოწყობა. ველობილიკისთვის დაახლოებით 900 მეტრიანი ზოლის გამოყოფა იგეგმება. ამ ზოლში ველოსიპედების მოძრაობა ორმხრივად იქნება შესაძლებელი. აღნიშნული საკითხები სამუშაო ჯგუფმა სხდომაზე განიხილა. „პარკირების მიმართულებით, კოსტავას ქუჩაზე იცვლება დგომა, გაკეთდება 45 გრადუსიანი დგომა, რათა მეტი სატრანსპორტო საშუალება დაეტიოს, ასევე, სააკაძის მოედანს ემატება 60 ერთეული პარკირების ადგილი. ეს იყო ის საკითხები, რომლებიც გავიარეთ და საპატრულო პოლიციასთან შევთანხმდით. პეკინის ქუჩაზე ფაქტობრივად გადაწყვეტილია ველობილიკის მოწყობა. ველოსიპედებისთვის გამოიყოფა დაახლოებით 900 მეტრიანი ზოლი, სადაც ორმხრივი მოძრაობა იქნება შესაძლებელი“,- განაცხადა თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსმა მამუკა მუმლაძემ. პეკინის ქუჩაზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე წლის 16 ივნისს დაიწყო და სექტემბერში დასრულდება. თუ ბათუმის ბულვარში ველოსიპედით, მოტოციკლით, კვადროციკლით ან სხვა, მსგავსი ტიპის მოძრავი საშუალებებით ველობილიკის მიღმა გადაადგილდებით, დაგაჯარიმებენ, უკეთეს შემთხვევაში - გაგაფრთხილებენ. ჯარიმა 20 ლარს შეადგენს. თუ იმავე ქმედებას განმეორებით წლის განმავლობაში ჩაიდენთ, 50 ლარიანი ჯარიმის გადახდა მოგიწევთ. ველობილიკის მიღმა ველოსიპედით მოძრაობა ნებადართულია 06:00 სთ-დან 09:00 სთ-მდე. ამასთან, ველობილიკზე ქვეითთა მოსიარულეთათვის მოძრაობა აკრძალულია. მტკვრის ორივე მხარეს ველობილიკის მოწყობა დასასრულს უახლოვდება. პირველი ბილიკის მარშრუტი, დედაენის ბაღიდან ბაგრატიონის ხიდამდე და წრიულად, კვლავ დედაენის ბაღამდე მოეწყობა. როგორც "ფორტუნას" მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განუცხადეს, ველობილიკებისთვის დამონტაჟდა ორი სპეციალური ველოშუქნიშანი. ასევე დასასრულს უახლოვდება გზების დახაზვა.

"ჩასართავია შუქნიშნები და მოსაწყობია ველოსადგომები. რამდენიმე დღეში დასრულდება ხაზვითი სამუშაოები. ყველაფერს ხელით აკეთებენ და რაღაც პერიოდია სამუშაოების დასასრულებლად საჭირო. შუქნიშნები დამონტაჟდა იმისთვის, რომ როცა ველოსიპედისტი სანაპიროთი მოძრაობს უშუალოდ მტკვრის გაყოლებაზე, შეძლოს ტროტუარიდან ზაარბრუკენის მოედანზე გადასვლა", – განაცხადეს ტრანსპორტის სამსახურში. აღნიშნული მარშრუტის მოწყობის შემდეგ, მერია მოსახლეობის დაინტერესებიდან გამომდინარე სხვა ველომარშრუტებზეც იმუშავებს. ნახეთ ჩვენი სტატია: თბილისში ველობილიკების მოწყობასთან დაკავშირებით. ფოტო: გელა კვაშილავა 