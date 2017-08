პენსი დონალდ და მელანია ტრამპებს ილია მეორის საჩუქრებს გადასცემს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ilia-meore [2] => melania-trampi [3] => maik-pensis-viziti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150424 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ilia-meore [2] => melania-trampi [3] => maik-pensis-viziti-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150424 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ilia-meore [2] => melania-trampi [3] => maik-pensis-viziti-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ilia-meore [2] => melania-trampi [3] => maik-pensis-viziti-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150424) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (70,685,17684,5241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150291 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-01 12:42:27 [post_date_gmt] => 2017-08-01 08:42:27 [post_content] => აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი განხილვის საკითხი დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იყო, პრობლემები და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ქვეყანა ოკუპაციის პირობებში დგას. გიორგი კვირიკაშვილმა და მაიკ პენსმა, ასევე, ისაუბრეს ბორდერიზაციის პრობლემის შესახებ. დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებიც. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება ერთ-ერთ უდიდეს ეკონომიკურ ხელშეკრულებას ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტსა და ამერიკულ კომპანია CSA Marine -ს შორის. უმსხვილესი ამერიკული კომპანია ანაკლიის პორტის ოპერატორი ხდება. საზღვრის უკანონოდ გადმოწევა და მსხვილი ეკონომიკური შეთანხმებები - რაზე ისაუბრეს კვირიკაშვილმა და პენსმა

აშშ ქართველი ხალხის გვერდით დგას, მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას და მკაცრად გმობს ოკუპაციას - ეს არის მთავარი გზავნილები, რომლითაც ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი საქართველოში ჩამოვიდა. მისი თქმით, ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაცრ პასუხს გასცემს ქვეყნებს, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხელყოფენ. პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ აშშ-ს მეორე პირმა განაცხადა, რომ ამერიკა გვერდში უდგას მშვიდობისმყოფელ ქვეყნებს და ამას არამხოლოდ სიტყვით, არამედ საქმითაც ამტკიცებს. „ჩვენ ერთგულნი ვართ ვალდებულებების წინაშე, აშშ განაგრძობს საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროს განმტკიცებას და არ დაიშურებს ძალიხსმევას, ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა მშვიდობიანი გზით მოგვარდეს,"- განაცხადა პენსმა. აშშ მკაცრს პასუხს გასცემს ყველას, ვინც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ხელყოფს - პენსი

აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი ქართული სამზარეულოთი, მრავალხმიანობით და ტრადიციებით მოხიბლულია, ამის შესახებ მან საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ პრეს-კონფერენციაზე განაცხადა. "გუშინ პირველად ვიგემე ქართული კერძები, მოვისმინე ქართული ფოლკლორი, შესრულდა აფხაზური და ოსური სიმღერები... დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ქრისტიანულმა ტრადიციებმა და მოუთმენლად ველოდები შეხვედრას საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქთან სიონის საკათედრო ტაძარში. ჩემზე ყოველთვის დიდ შთაბეჭდილებას ახდენდა ქართველთა გმირობა," - აღნიშნა მაიკ პენსმა. აშშ-ს მეორე პირს ცოლთან ერთად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ ვახშამზე ფუნიკულიორზე უმასპინძლა. ქართული სამზარეულოთი და კულტურით მოხიბლული პენსი ილია მეორესთან შეხვედრას ელოდება საზღვრის უკანონოდ გადმოწევა და მსხვილი ეკონომიკური შეთანხმებები - რაზე ისაუბრეს კვირიკაშვილმა და პენსმა

აშშ-ს ვიცე-პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მთავარი განხილვის საკითხი დღევანდელ შეხვედრაზე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იყო, პრობლემები და გამოწვევები, რომლის წინაშეც ქვეყანა ოკუპაციის პირობებში დგას. გიორგი კვირიკაშვილმა და მაიკ პენსმა, ასევე, ისაუბრეს ბორდერიზაციის პრობლემის შესახებ. დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებიც. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება ერთ-ერთ უდიდეს ეკონომიკურ ხელშეკრულებას ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტსა და ამერიკულ კომპანია CSA Marine -ს შორის. უმსხვილესი ამერიკული კომპანია ანაკლიის პორტის ოპერატორი ხდება.