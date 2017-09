პენტაგონი 2025 წლამდე რუსულ სარაკეტო ძრავებს გამოიყენებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pentagoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159894 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pentagoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159894 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 547 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pentagoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pentagoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159894) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (547) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128317 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-07 11:01:49 [post_date_gmt] => 2017-05-07 07:01:49 [post_content] => პენტაგონში ანტისარაკეტო სისტემის დახვეწაზე მუშაობა დაიწყეს. დეპარტამენტს ამ საკითხზე თავდაცვის სისტემის წარმომადგენელმა ჯიმ მატისმა მიმართა. როგორც აშშ-ის სამხედრო უწყების ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დონა ვ. უაიტმა განაცხადა, ერისა და საზღვარგარეთ აშშ-ის ინტერესების ბალისტიკური რაკეტებისგან დაცვა პენტაგონის უმთავრესს ამოცანას წარმოადგენს. რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის პროგრამის განხილვა, აშშ-ის ბირთვული დოქტრინის გადახედვის პარალელურად არის დაგეგმილი. ეს პროცესი უკვე დასასრულს უახლოვდება და რეპორტი წლის ბოლოს პრეზიდენტს გადაეცემა. ISIS-თან დაკავშირებულმა სააგენტო Amaq-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შიშანი ქალაქ შირკატში, ერაყში შეტაკებისას მოკლეს. სააგენტო არ აზუსტებს, როდის მოკლეს შიშანი, თუმცა აღნიშნავს, რომ ის შეტაკებისას დაიღუპა, რაც აშშ-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეწინააღმდეგება. მარტში პენტაგონში განაცხადეს, რომ შიშანი გარდაიცვალა ჭრილობისგან, რომელიც მან სირიაში საჰაერო დარტყმისას მიიღო. უმარ შიშანი საქართველოდან, პანკისის ხეობიდან არის. ბათირაშვილი 1986 წელს სოფელ ბირკიანში დაიბადა, 2008 წლის აგვისტოს ომშიც იბრძოდა. 2010 წელს იგი საქართველოში იარაღის უკანონო შენახვის გამო გაასამართლეს, ციხეში იგი რადიკალი ისლამისტი გახდა. ობამას ადმინისტრაციამ შეწყვიტა პენტაგონის პროგრამა, რომელიც სირიელი აჯანყებულების წვრთნას ითვალისწინებდა, ინფორმაციას New York Times ავრცელებს. გადაწყვეტილების მიზეზად კი აშშ-ს ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ალყის გამო ამბოხებულები „ისლამური სახელმწიფოს" წინააღმდეგ სახმელეთო ბრძოლებს ვეღარ აწარმოებენ, რთული სტრატეგიული გარემოს გამო ვერ მოხერხდა საკმაო ძალის კონცენტრირება და პროგრამამ, რომლის ღირებულება 500 მილიონ დოლარს შეადგენდა, აზრი დაკარგა. სირიელი ამბოხებულების წვრთნა აშშ-მ „ისლამური სახელმწიფოსაგან" თავდასაცავად დაიწყო. პენტაგონი მომავალი წლების მანძილზე დაახლოებით 15 000 სირიელი მებრძოლის გაწვრთნას გეგმავდა. 