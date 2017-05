პენტაგონში ანტისარაკეტო სისტემის დახვეწაზე მუშაობა დაიწყეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pentagoni [1] => raketsawinaaghmdego-sistema [2] => antisaraketo-sistema [3] => samkhedro-ambebi [4] => balistikuri-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128317 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pentagoni [1] => raketsawinaaghmdego-sistema [2] => antisaraketo-sistema [3] => samkhedro-ambebi [4] => balistikuri-iaraghi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128317 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 547 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pentagoni [1] => raketsawinaaghmdego-sistema [2] => antisaraketo-sistema [3] => samkhedro-ambebi [4] => balistikuri-iaraghi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pentagoni [1] => raketsawinaaghmdego-sistema [2] => antisaraketo-sistema [3] => samkhedro-ambebi [4] => balistikuri-iaraghi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128317) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14676,15462,547,6373,15461) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 121777 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-11 13:28:34 [post_date_gmt] => 2017-04-11 09:28:34 [post_content] => თავდაცვის მინისტრი ამბობს, რომ მისი უწყებისთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია. ლევან იზორიამ ამის შესახებ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის სხდომაზე ისაუბრა. „70% ჩვენს მიერ განსაზღვრული გეგმების შესრულებულია. დაგვრჩა ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება - აღჭურვილობა. მოდერნიზაციის ხუთი მიმართულება განვსაზღვრეთ და ყველაზე ცენტრალური იქნება ანტისარაკეტო სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ვერც ერთ დანაყოფს ვერ ექნება შანსი გაუმკლავდეს მტერს, თუ ის არ იქნა დაცული ამ ანტისარაკეტო სისტემით. ბევრჯერ მსმენია კრიტიკა, თითქოსდა ფლოტზე და ავიაციაზე უარს ვამბობთ. არაფერზე უარს არ ვამბობთ, ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი შეგვეძლოს, უბრალოდ პრიორიტეტებს განვსაზღვრავთ ჩვენი ფინანსური შესაძლებლობებიდან და სამხედრო სტრატეგიიდან გამომდინარე და ვამბობთ - სჯობს არსებული ფინანსური შესაძლებლობები მივმართოთ იმისკენ, რაც ჩვენს თავდაცვას ყველაზე მეტად უზრუნველყოფს. რუსეთის ომმა სწორედ ეს გვაჩვენა, რომ შეიძლება გყავდეს რამდენიმე ბომბდამშენი, მაგრამ თუ მათი დაცულობსი ხარისხი ნულის ტოლია, შეიძლება ერთმა რაკეტამ მწყობრიდან გამოიყვანოს ათეულობით ბომბდამშენი“, - განაცხადა ლევან იზორიამ. [post_title] => თავდაცვის სამინისტროსთვის ანტისარაკეტო სისტემის შეძენა პრიორიტეტულია - იზორია

„ისლამურმა სახელმწიფომ" ერთ-ერთი ლიდერის, უმარ შიშანის, იმავე - თარხან ბათირაშვილის გარდაცვალება დაადასტურა. ISIS-თან დაკავშირებულმა სააგენტო Amaq-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შიშანი ქალაქ შირკატში, ერაყში შეტაკებისას მოკლეს. სააგენტო არ აზუსტებს, როდის მოკლეს შიშანი, თუმცა აღნიშნავს, რომ ის შეტაკებისას დაიღუპა, რაც აშშ-ს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ეწინააღმდეგება. მარტში პენტაგონში განაცხადეს, რომ შიშანი გარდაიცვალა ჭრილობისგან, რომელიც მან სირიაში საჰაერო დარტყმისას მიიღო. უმარ შიშანი საქართველოდან, პანკისის ხეობიდან არის. ბათირაშვილი 1986 წელს სოფელ ბირკიანში დაიბადა, 2008 წლის აგვისტოს ომშიც იბრძოდა. 2010 წელს იგი საქართველოში იარაღის უკანონო შენახვის გამო გაასამართლეს, ციხეში იგი რადიკალი ისლამისტი გახდა. [post_title] => "ისლამურმა სახელმწიფომ" თარხან ბათირაშვილის სიკვდილი დაადასტურა [post_title] => ნატო-რუსეთის ურთიერთობის კრიზისის მიზეზი საქართველოა - ალექსეი პუშკოვი

რუსეთის დუმის საერთაშორისო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე ალექსეი პუშკოვი აცხადებს, რომ ნატო-რუსეთის ურთიერთობის კრიზისის ერთ-ერთი ფაქტორი საქართველოა. პუშკოვის თქმით, კრიზისი რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებისკენ ნატო-ს გაფართოების მცდელობებით დაიწყო. „პირველ რიგში ეს საქართველოსა და უკრაინას ეხება. ნატო-ს ხელმძღვანელობა, ბუშის ადმინისტრაციის აქტიური მონაწილეობით და მასთან შეთანხმებით, უკრაინისა და საქართველოს ნატო-ში ჩათრევას ცდილობდა, როცა საქართველოში სააკაშვილის, უკრაინაში კი იუშენკოს მთავრობა იყო", - განაცხადა ალექსანდრ პუშკოვმა. მისივე თქმით, კრიზისის კიდევ ერთი მიზეზი ევროპაში რაკეტსაწინააღმდეგო სისტემის განლაგებაა. 