პერის ჯექსონი მადონას განასახიერებს?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madona [1] => peris-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128599 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => madona [1] => peris-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128599 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 607 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => madona [1] => peris-jeqsoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => madona [1] => peris-jeqsoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128599) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (607,8633) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 125707 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 10:08:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 06:08:42 [post_content] => ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მადონას შესახებ ფილმის Blonde Ambition გადაღებას გეგმავდნენ. სიუჟეტი მადონას კარიერის იმ პერიოდზე იქნებოდა, როდესაც ის პირველი ალბომის გამოშვებას გეგმავდა. ფილმის სახელწოდება მადონას 1990 წელს გამართული ტურნეს სახელწოდებიდან მომდინარეობს, რომლის დროსაც მომღერალი თავისი კარიერის ზენიტში იმყოფებოდა. სწორედ მაშინ გამოუშვა მან ისეთი ჰიტები, როგორებიცა არის „Like A Prayer“, „Express Yourself“ და „Vogue“. „არავინ იცის რა მინახავს და რა ვიცი. მარტო მე შემიძლია ჩემი ისტორიის მოყოლა“, - განაცხადა მადონამ. მისი თქმით, ნებისმიერი, ვინც ამ ფილმის გადაღებას გადაწყვეტს, „სულელი და შარლატანია“. https://www.instagram.com/p/BTURDmagF5j/ [post_title] => მადონამ მის შესახებ ფილმის შემქმნელებს შარლატანები უწოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonam-mis-shesakheb-filmis-shemqmnelebs-sharlatanebi-uwoda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 12:38:50 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 08:38:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121716 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-11 14:09:51 [post_date_gmt] => 2017-04-11 10:09:51 [post_content] => მადონას ქალიშვილი, ლურდეს ლეონი პაპარაცებმა ფლორიდას ერთ-ერთ სანაპიროზე დააფიქსირეს. ფოტოგრაფების ყურადღება არამარტო ცნობილი ვარსკვლავის ქალიშვილის, არამედ ერთი უცნაური ფაქტის დანახვამაც განაპირობა - გოგონა მზეს ეფიცხებოდა და არც ცდილობდა იმ ზონების დამალვას, სადაც დეპილაციაზე უარი ჰქონდა ნათქვამი. შეგახსენებთ, რომ მადონას არაერთხელ გამოუთქვამს უკმაყოფილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალები ვალდებულები არ არიან, რომ სხეულზე არსებული თმისგან აუცილებლად უნდა გათავისუფლდნენ. თავის პოზიციას პოპ-დედოფალი შესაბამისი კადრებით „ამყარებდა“. როგორც ჩანს, შვილები დედის პოზიციას იზიარებენ და ეს ფაქტი ამჯერადაც დადასტურდა. [gallery link="file" ids="121718,121719,121720,121721,121722,121723,121724,121725,121726"] [post_title] => დედის მსგავსად, მადონას ქალიშვილი დეპილაციაზე უარს ამბობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dedis-msgavsad-madonas-qalishvili-depilaciaze-uars-ambobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 14:09:51 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 10:09:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121716 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 117531 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-25 10:01:47 [post_date_gmt] => 2017-03-25 06:01:47 [post_content] => მიმდინარე წლის დასაწყისში მადონამ მალავიდან ტყუპი გოგონები, სტელა და ესთერი იშვილა. მას შემდეგ, მომღერალმა დროებით უარი თქვა კარიერაზე და მთელს თავისუფალ დროს ოჯახის ახალ წევრებთან ერთად ატარებს. ამ დღეებში მან გოგონების ემოციური ფოტო გააზიარა. შავ საღამურებში გამოწყობილ სტელას და ესთერს დივანზე სძინავთ, მადონამ კი ფოტოს თავისი სიმღერის ფრაზა „What it Feels Like For A Girl“ დაურთო. შეგახსენებთ, რომ მალაველი გოგონების გარდა მადონა ორ აყვანილ და ორ ბიოლოგიურ შვილს ზრდის. https://www.instagram.com/p/BR95g0iAtFY/ [post_title] => მადონა მძინარე ქალიშვილების ემოციურ ფოტოს ავრცელებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madona-mdzinare-qalishvilebis-emociur-fotos-avrcelebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 17:13:38 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 13:13:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117531 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 125707 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-27 10:08:42 [post_date_gmt] => 2017-04-27 06:08:42 [post_content] => ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ მადონას შესახებ ფილმის Blonde Ambition გადაღებას გეგმავდნენ. სიუჟეტი მადონას კარიერის იმ პერიოდზე იქნებოდა, როდესაც ის პირველი ალბომის გამოშვებას გეგმავდა. ფილმის სახელწოდება მადონას 1990 წელს გამართული ტურნეს სახელწოდებიდან მომდინარეობს, რომლის დროსაც მომღერალი თავისი კარიერის ზენიტში იმყოფებოდა. სწორედ მაშინ გამოუშვა მან ისეთი ჰიტები, როგორებიცა არის „Like A Prayer“, „Express Yourself“ და „Vogue“. „არავინ იცის რა მინახავს და რა ვიცი. მარტო მე შემიძლია ჩემი ისტორიის მოყოლა“, - განაცხადა მადონამ. მისი თქმით, ნებისმიერი, ვინც ამ ფილმის გადაღებას გადაწყვეტს, „სულელი და შარლატანია“. https://www.instagram.com/p/BTURDmagF5j/ [post_title] => მადონამ მის შესახებ ფილმის შემქმნელებს შარლატანები უწოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madonam-mis-shesakheb-filmis-shemqmnelebs-sharlatanebi-uwoda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 12:38:50 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 08:38:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 68 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7c5e62b5fe98d81198e8c8fa3641ff6a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )