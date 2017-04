პეტი ოსტინი, ბობ ჯეიმსის ტრიო, THE REAL GROUP და „ირიაო“ თბილისის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად წარდგებიან!..

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iriao [1] => peti-ostini [2] => bob-jeimsis-trio [3] => the-real-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122078 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => iriao [1] => peti-ostini [2] => bob-jeimsis-trio [3] => the-real-group ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122078 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4871 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => iriao [1] => peti-ostini [2] => bob-jeimsis-trio [3] => the-real-group ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => iriao [1] => peti-ostini [2] => bob-jeimsis-trio [3] => the-real-group ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122078) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14707,4871,14706,14708) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 108867 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-15 16:36:01 [post_date_gmt] => 2017-02-15 12:36:01 [post_content] => ეთნოჯაზბენდი „ირიაო“, რომელიც რამდენიმე წელია, შეიკრიბა და საკმაოდ საინტერესო საგასტროლო აქტივობა აქვს, მალე ახალ პროექტს წარადგენს. შვიდკაციანი ჯგუფი, რომელსაც კომპოზიტორი დათო მალაზონია ხელმძღვანელობს, „ირიაო ურბან პროჯექტზე“ მუშაობს, რომელიც მსმენელისთვის ცნობილ ქართულ მელოდიებს გააერთიანებს, თუმცა განსხვავებული, ახლებური და საინტერესო ინტერპრეტაციებით. სიყვარულის დღეს „ირიაო“ „კაფე თეატრში“ შეკრებილი მსმენელის წინაშე წარდგა. საღამოს პირველ ნაწილში დათო მალაზონიას მიერ, ეთნოჯაზის ჟანრში შექმნილი კომპოზიციები მოვისმინეთ, მეორე განყოფილება კი შედარებით ახალ პროგრამას დაეთმო, მათ შორის ორ სიმღერას ახალი პროექტიდან - „გაზაფხული შემოსულა, ლენ“ და „რა დაგიშავე“. ორსაათიანი პროგრამის წარდგენის შემდეგ მსმენელმა ჯგუფის წევრებს ბისზე უხმო და კიდევ ერთხელ შესრულდა „რა დაგიშავეს“ ახალი ვერსია, რომელსაც ჩვენი საიტის მკითხველებსაც ვთავაზობთ. [post_title] => „ვალენტინობა" ქართული ჰანგების ფონზე - „ირიაო" ახალი პროექტისთვის ემზადება

ეთნოჯაზ ბენდ „ირიაოს" დისკი საქართველოშიც ჩამოვიდა. დავით მალაზონიას მიერ შექმნილი თუ ინტეპრეტირებული მელოდიები, რომლებიც ჯაზისა და ქართული ფოლკის სინთეზზეა დაფუძნებული, პოლონეთში, ანალოგსტუდიაში ჩაიწერა, 24-არხიან ლენტზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ სტუდიაში, სადაც ქართული ჯგუფის კომპოზიციები ჩაიწერეს, კომპიუტერს საერთოდ არ იყენებენ... დისკმა 11 კომპოზიცია გააერთიანა, მათ შორის არის ჯგუფის მიერ ახლებურად დანახული დეივ ბრუბეკის ცნობილი მელოდია Take Five. ჯგუფი ორ წელზე მეტია არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში პრესტიჟული ჯაზფესტივალების სტუმარია მსოფლიოში, მათ შორის მცირე ხნის წინ ისინი იმყოფებოდნენ ჯავა ჯაზფესტივალზე, ეს უკანასკნელი მსოფლიში ჯაზფესტივალების ხუთეულში შედის და იქ ქართული ჯგუფი პირველად წარდგა... ახლახან, 22-დან 26 მარტის ჩათვლით, „ირიაო" ლატვიასა და ლიტვაში კონცერტებით ჩავიდა. რიგაში ისინი კულტურულ ცენტრში წარდგნენ 500-მდე მსმენელის წინაშე, ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ ლატვიის კულტურული წრეების, დიპლომატიური კორპუსის, საქმიანი წრეების წარმომადგენლები, ლატვიაში მყოფი ქართველი სტუდენტები. გარდა ამისა, „ირიაოს" კონცერტი ასევე გაიმართა ვილნიუსშიც. ანსამბლის კონცერტების ჩატარება შესაძლებელი გახდა თბილისის კულტურული ღონისძიებების ცენტრის დახმარებით. „ირიაო" საქართველოშიც აპირებს კონცერტების გამართვას. მალე ქუთაისელ მსმენელს ექნება მათთან შეხვედრის საშუალება. [post_title] => „ირიაოს" დისკი პოლონეთში გამოიცა [post_title] => ქართული ეთნოჯაზჯგუფი „ირიაო" რიგაში პირველ სოლოკონცერტს გამართავს

23 მარტს ლატვიის პრესტიჟული კულტურის სასახლის საკონცერტო დარბაზი „ზიმელბლაზმა" ჯგუფ „ირიაო"-ს უმასპინძლებს. „ირიაო"-ში სულ 7 წევრია: დავით მალაზონია - ჯგუფის ლიდერი და ყველა კომპოზიციის ავტორი, დრამერი ლევან აბშილავა, ბასისტი შალვა ღელეყვა, ქართულ ხალხურ საკრავებზე შესრულების ოსტატი ნუგზარ ქავთარაძე და ვოკალისტები: გაგა აბაშიძე, მიშო ჯავახიშვილი და ბუბა მურღულია. პროექტი ხორციელდება თბილისის მერიის კულტურული ღონისძიებების ცენტრისა და რიგის მერიის ერთობლივი მხარდაჭერითა და ორგანიზებით. თბილისსა და რიგას შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება 2007 წლის 3 აპრილს გაფორმდა. იგი საზოგადოებრივი ცხოვრების, განათლების, კულტურის, ტურიზმისა და ეკონომიკის სფეროებში ქალაქებს შორის ურთიერთობების წახალისებას და ერთობლივ პროგრამებში მონაწილეობას ითვალისწინებს. ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდგომ პერიოდში ქალაქებმა ერთმანეთის გამოცდილების გაზიარების მიზნით და კავშირების გასაღრმავებლად რამდენჯერმე გაცვალეს დელეგაციები. ბოლო წლებში, სხვადასხვა დროს თბილისს სტუმრობდნენ რიგის დუმის იურიდიული, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობების, განათლების, კულტურისა და სპორტის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და სხვა სამსახურების წარმომადგენლები. 2011 წლის მაისში თბილისის მერიამ ქ. რიგას საჩუქრად გადასცა შოთა რუსთაველის მემორიალური დაფა, რომელიც ქალაქის ერთ-ერთი საზოგადოებრივი შენობის კედელზე განთავსდა. რაც შეეხება ჯგუფ „ირიაოს", ის რამდენიმე წლის წინ ჩამოყალიბდა. ჯაზისა და ფოლკის სინთეზზე დაყრდნობით, დავით მალაზონია ამ ჟანრში სრულიად ახალ კომპოზიციებს ქმნის. ჯგუფს დიდი გამოხმაურება აქვს საერთაშორისო ასპარეზზე. ისინი სტუმრობდნენ რამდენიმე პრესტიჟულ ჯაზფესტივალს, მათ შორის ჯავა ჯაზფესტივალსაც, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით მუსიკალური ღონისძიებების ხუთეულში შედის ამ მიმართულებით. 