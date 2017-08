პიპა მიდლტონი და ჯეიმს მეთიუზი მშობლები გახდებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pipa-midltoni [1] => jeims-metiuzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158389 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pipa-midltoni [1] => jeims-metiuzi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158389 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3413 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pipa-midltoni [1] => jeims-metiuzi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pipa-midltoni [1] => jeims-metiuzi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158389) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7501,3413) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137933 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-12 09:14:46 [post_date_gmt] => 2017-06-12 05:14:46 [post_content] => ახალდაქორწინებული წყვილი, პიპა მიდლტონი და ჯეიმს მეთიუზი გრანდიოზული ქორწილის შემდეგ საზოგადოებაში ოფიციალურად პირველად გამოჩნდა. თაფლობის თვის შემდეგ ისინი შვედეთში პიპას მეგობრის, ჯონს ბარტოლდსონის ქორწილში იმყოფებოდნენ. სპეციალურად წვეულებისთვის პიპამ უპირატესობა ბრენდ Erdem-ის სადა კაბას მიანიჭა, რომელიც ყვავილების პრინტით იყო გაწყობილი, მისმა მეუღლემ კი მკაცრი რეგლამენტის დაცვა გადაწყვიტა და ტრადიციული კლასიკური შარვალი, თეთრი პერანგი და პიჯაკი მოირგო. ქორწილს 200 ადამიანი ესწრებოდა. წმინდა ოსკარის ეკლესიაში ცერემონიის შემდეგ კი სტუმრები გემით ბარტოლდსონის ვილაში წაიყვანეს, სადაც ქორწილის მეორე ნაწილი გაიმართა. ქორწილის შემდეგ პიპა მიდლტონი და ჯეიმს მეთიუზი ოფიციალურად პირველად გამოჩნდნენ პიპა მიდლტონისა და ჯეიმს მეთიუზის ზღაპრული თაფლობის თვე

კეიტ მიდლტონის უმცროსი დის, პიპა მიდლტონის ქორწილის გარშემო ინტერესი არ ცხრება. კაბის, მენიუს, საჩუქრებისა და სხვა დეტალების ინტერესის დაკმაყოფილების შემდეგ, აქცენტი ახალდაქორწინებულების თაფლობის თვეზე კეთდება, რომლის გატარებაც მათ წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარე პატარა კუნძულზე გადაწყვიტეს. ვილა, სადაც ისინი გაჩერდნენ ამერიკელ მსახიობს, მარლონ ბრანდოს ეკუთვნოდა. მათ მომსახურებაშია: ხუთ ვასრკვლავიანი ვილა, საკუთარი სანაპირო, სპა-ცენტრი, ორი რესტორანი და შეფ-მზარეული მიშლენის ორი ვარსკვლავით. ერთი ღამის გატარება ამ ფუფუნებაში 3-დან 10 ათას დოლარამდე ჯდება. ოფიციალური ფოტოები თაფლობის თვიდან ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ზღაპრული კუნძულის დათვალიერება, სადაც პიპა და ჯეიმსი ისვენებენ, შესაძლებელია.

(ფოტოები) პიპა მიდლტონის ქორწილის მოსაწვევებზე ქეითმა იზრუნა

გასულ შაბათს, დიდ ბრიტანეთში წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქორწილი გაიმართა. კემბრიჯის ჰერცოგინიას, ქეით მიდლტონის და, პიპა მიდლტონი ცოლად ფინანსისტ ჯეიმს მეთიუზს გაყვა. ცერემონია ნამდვილად შთამბეჭდავი გამოვიდა და ის საკმაოდ ლამაზად და გემოვნებიანად იყო გაფორმებული, რაც გასაკვირი არავისთვის ყოფილა, რადგან ქორწილისთვის მზადება თითქმის ერთი წელი მიმდინარეობდა. ამჯერად ცნობილი ხდება, რა აჩუქა მიდლტონმა უმცროს დას - როგორც გაირკვა, მოსაწვევებზე არსებული ნახატის ავტორი სწორედ პრინცის მეუღლე გახდა. როგორც ცნობილია, უნივერსიტეტში ის ხელოვნების ისტორიას ეუფლებოდა და ამჟამად ბაკალავრის ხარისხი აქვს. ამას გარდა, ქეითი პროფესიონალი ფოტოგრაფია. მიმდინარე წლის იანვარში ქეითი დიდი ბრიტანეთის სამეფო ფოტოგრაფთა გაერთიანების წევრი გახდა. აღსანიშნავია, რომ მისი წევრები ისეთი ლეგენდარული ფოტოგრაფები არიან, როგორც ენი ლეიბოვიცი და დევიდ ბეილი არიან. ქორწილის შემდეგ პიპა მიდლტონი და ჯეიმს მეთიუზი ოფიციალურად პირველად გამოჩნდნენ