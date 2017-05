პიპა მიდლტონის ქორწილის მოსაწვევებზე ქეითმა იზრუნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni [1] => pipa-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133995 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni [1] => pipa-midltoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 133995 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 168 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni [1] => pipa-midltoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-midltoni [1] => pipa-midltoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (133995) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3413,168) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132844 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-22 13:09:24 [post_date_gmt] => 2017-05-22 09:09:24 [post_content] => 20 მაისს, დიდ ბრიტანეთში წლის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა გაიმართა: კემბრიჯის ჰერცოგინიას, ქეით მიდლტონის უმცროსი და, პიპა ცოლად ფინანსისტ ჯეიმს მეთიუზს გაყვა. წყვილი ერთმანეთს 2012 წლიდან ხვდება, 2016 წლის ზაფხულში კი ისინი დაინიშნენ. სწორედ იმ მომენტიდან მიმდინარეობს ქორწილის აქტიური სამზადისი. გასულ უქმეებზე კი წყვილმა ერთმანეთს სამუდამო სიყვარული 200 სტუმრის თანდასწრებით, ბერკშირში მდებარე წმინდა მარკის ეკლესიაში შეჰფიცა. დიდი იყო მოლოდინი პიპას საქორწინო კაბის მიმართაც, რომლის შექმნაც მან ინგლისელ დიზაინერს, ჯაილზ დიკონს ანდო. კაბა მართლაც შთამბეჭდავი გამოვიდა და მან კრიტიკოსების პოზიტიური შეფასებები გამოიწვია. თუმცა, მათი კომპლიმენტები ვერ დაიმსახურა პატარძლის დის და მიდლტონების ვაჟის, ჯეიმს მიდლტონის მეგობარი გოგონას ჩაცმულობამ. ქეითს ალექსანდრე მაკქუინის 5 000 დოლარად შეფასებული კრემისფერი კაბა ეცვა, თუმცა ის საღამოს ერთ-ერთ უგემოვნო სტუმრად დასახელდა. [gallery royalslider="1" ids="132845,132846,132847,132848,132849,132850,132851,132852"] შთამბეჭდავი იყო წმინდა მარკის ეკლესიის გაფორმებაც, რომელიც პიონებით, სამეფო ვარდებითა და სხვა მრავალგვარი ყვავილებით იყო მორთული. [gallery royalslider="1" ids="132853,132854,132855,132856,132857,132858,132859,132860,132861,132862"] განსაკუთრებული როლი ითამაშეს საქორწინო ცერემონიაში ქეითმა, პრინცმა და ბავშვებმა, პრინცმა ჯორჯმა და პრინცესა შარლოტამ. პატარები მთელი ცერემონიის მანძილზე ყვავილების ფურცლების მიმობნევით იყვნენ დაკავებულები. [gallery royalslider="1" ids="132863,132864,132865,132866"] წყვილის მისალოცად სპეციალურად ლონდონში ჩაფრინდა მეგან მარკლიც, რომელიც ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილში პრინც ჰარისთან ერთად არ იყო, რადგან ისინი ჯერ მეუღლეები არ არიან. რაც შეეხება ბანკეტს, ის პრინცმა საყვარელი ქალის კომპანიაში გაატარა. [gallery royalslider="1" ids="132867,132868,132869"] პიპა და ჯეიმსი თაფლობის თვეს სასტუმროში The Braldo ატარებენ, რომელიც ლუქს-კლასს განეკუთვნება და სადაც ერთი ღამის გატარება 3 000 ევრო ჯდება. [gallery royalslider="1" ids="132845,132846,132847,132848,132849,132850,132851,132852"] შთამბეჭდავი იყო წმინდა მარკის ეკლესიის გაფორმებაც, რომელიც პიონებით, სამეფო ვარდებითა და სხვა მრავალგვარი ყვავილებით იყო მორთული. [gallery royalslider="1" ids="132853,132854,132855,132856,132857,132858,132859,132860,132861,132862"] განსაკუთრებული როლი ითამაშეს საქორწინო ცერემონიაში ქეითმა, პრინცმა და ბავშვებმა, პრინცმა ჯორჯმა და პრინცესა შარლოტამ. პატარები მთელი ცერემონიის მანძილზე ყვავილების ფურცლების მიმობნევით იყვნენ დაკავებულები. [gallery royalslider="1" ids="132863,132864,132865,132866"] წყვილის მისალოცად სპეციალურად ლონდონში ჩაფრინდა მეგან მარკლიც, რომელიც ღონისძიების ოფიციალურ ნაწილში პრინც ჰარისთან ერთად არ იყო, რადგან ისინი ჯერ მეუღლეები არ არიან. რაც შეეხება ბანკეტს, ის პრინცმა საყვარელი ქალის კომპანიაში გაატარა. [gallery royalslider="1" ids="132867,132868,132869"] პიპა და ჯეიმსი თაფლობის თვეს სასტუმროში The Braldo ატარებენ, რომელიც ლუქს-კლასს განეკუთვნება და სადაც ერთი ღამის გატარება 3 000 ევრო ჯდება. 