პიპა მიდლტონისა და ჯეიმს მეთიუზის ქორწილი, შესაძლოა, ჩაიშალოს

20 მაისს ქეით მიდლტონის უმცროსი დის, პიპა მიდლტონის გრანდიოზული ქორწილი გაიმართება, რომლისთვისაც მზადება დაახლოებით ერთი წლის მანძილზე მიმდინარეობს. აქამდე ცნობილი იყო, რომ ცერემონიაზე პრინცი ჰარი თავისი რჩეულის, მეგან მარკლის გარეშე უნდა გამოცხადებულიყო, თუმცა ამჯერად ინფორმაცია შეიცვალა და მეგანი საპატიო სტუმრების სიაშია. შეგახსენებთ, რომ ქეითის 33 წლის დას ხელი და გული თავისმა ბოიფრენდმა, ბიზნესმენმა ჯეიმს მეთიუზმა გასულ ზაფხულში სთხოვა. მეგანი და ჰარი საქორწინო ცერემონიას ერთად უკვე მეორედ დაესწრებიან. რამდენიმე თვის წინ, ისინი ჰარის მეგობრის ქორწილში, კუნძულ იამაიკაზე იმყოფებოდნენ. [post_title] => მეგან მარკლი პიპა მიდლტონის ქორწილს პრინც ჰარისთან ერთად დაესწრება ქეით მიდლტონისა და პრინც უილიამის შვილები, პრინცი ჯორჯი და პრინცესა შარლოტა, ქეითის დის, პიპა მიდლტონის საქორწინო ცერემონიაში მონაწილეობას მიიღებენ. 20 მაისს კემბრიჯის ჰექცოგინიას და ცოლად ფინანსისტ ჯეიმს მეთიუზის ცოლი გახდება. წყვილი ამ დღისთვის ერთ წელზე მეტია ემზადება. ცნობილი ხდება ისიც, რომ ცერემონიის საპატიო სტუმარი პრინცი ჰარი იქნება, რომელიც პიპას უახლოესი მეგობარიც არის. შეგახსენებთ, რომ 2011 წელს, ქეითისა და უილიამის ქორწილში პიპა პატარძლის მეჯვარე იყო, თუმცა ჰერცოგინიას როლი აღნიშნულ ღონისძიებაში ჯერ ცნობილი არ არის.
[post_title] => პრინცი ჯორჯი და პრინცესა შარლოტა პიპა მიდლტონის ქორწილში მონაწილეობას მიიღებენ კემბრიჯის ჰერცოგინია, ქეით მიდლტონი აქტიურად ირგებს უფროსი დის როლს. პიპა მიდლტონის ქორწილამდე სულ ცოტა დრო რჩება. ამ დღეებში ქეითი მას და მომავალი ღონისძიების დეტალებზე სასაუბროდ სტუმრობდა. შეგახსენებთ, რომ 33 წლის პიპასა და 41 წლის ჯეიმს მეთიუზის ქორწილამდე 6 კვირა რჩება. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირას ქეითი და უილიამი წყვილის წინა საქორწილო წვეულებაზე იმყოფებოდა, სადაც ჯეიმსის ოჯახის წევრბი გაიცნეს. უმცროსი მიდლტონი და ბიზნესმენი მეთიუზი 20 მაისს იქორწინებენ.
[post_title] => ქეით და პიპა მიდლტონები ქორწილის დეტალებს მიმოიხილავენ [post_title] => მეგან მარკლი პიპა მიდლტონის ქორწილს პრინც ჰარისთან ერთად დაესწრება