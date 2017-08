პირადი მცველი: ნეიმარმა დაცვა დაიქირავა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => nordin-talebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154807 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => nordin-talebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154807 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => nordin-talebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => nordin-talebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154807) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (386,18331,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154811 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-18 11:32:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:32:40 [post_content] => ფიფამ 2017 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზზე ნომინანტები დაასახელა. მსოფლიოს ფეხბურთის მმართველი უწყების მიერ 24 ფეხბურთელი შეირჩა და მათგან ერთი მოიპოვებს საუკეთესოს წოდებას. სიაში ყველაზე მეტი, 6 წარმომადგენელი მადრიდის “რეალს” ჰყავს, რაც ბუნებრივიცაა - “სამეფო კლუბს” ტრიუმფალური სეზონი ჰქონდა. "საუკეთესოს" შორტლისტი ასე გამოიყურება: პიერ-ემერიკ ობამეიანგი (ბორუსია), ლეონარდო ბონუჩი (მილანი/იუვენტუსი), ჯანლუიჯი ბუფონი (იუვენტუსი), დანიელ კარვახალი (რეალი), კრიშტიანო რონალდო (რეალი), პაულო დიბალა (იუვენტუსი), ანტუან გრიზმანი (ატლეტიკო), ედენ აზარი (ჩელსი), ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (მანჩესტერ იუნაიტედი), ანდრეს ინიესტა (ბარსელონა), ჰარი კეინი (ტოტენჰემი), ნ'გოლო კანტე (ჩელსი), ტონი კროოსი (რეალი), რობერტ ლევანდოვსი (ბაიერნი), მარსელო (რეალი), ლიონელ მესი (ბარსელონა), ლუკა მოდრიჩი (რეალი), კეილორ ნავასი(რეალი), მანუელ ნოიერი (ბაიერნი), ნეიმარი (ბარსელონა/პსჟ), სერხიო რამოსი (რეალი), ალექსის სანჩესი (არსენალი), ლუსი სუარესი (ბარსელონა), არტურო ვიდალი (ბაიერნი). საუკეთესო მწვრთნელის სახელისთვის თორმეტი სპეციალისტი იბრძოლებს: მასიმილიანო ალეგრი (იუვენტუსი), კარლო ანჩელოტი (ბაიერნი), ანტონიო კონტე (ჩელსი), ლუის ენრიკე (ბარსელონა), ხოსეპ გვარდიოლა (მანჩესტერ სიტი), ლეონარდუ ჟარდიმი (მონაკო), იოაჰიმ ლოვი (გერმანიის ნაკრები), ჟოზე მოურინიო (მანჩესტერ იუნაიტედი), მაურისიო პოჩეტინო (ტოტენჰემი), დიეგო სიმეონე (ატლეტიკო), ტიტე (ბრაზილიის ნაკრები), ზინედინ ზიდანი (რეალი). ფიფას გალა დაჯილდოვება 23 ოქტომბერს, ლონდონში გაიმართება. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mEPO422dNKg [post_title] => ფიფამ თავისი კანდიდატები ჩამოწერა: 24 ფეხბურთელი და 13 მწვრთნელი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fifam-tavisi-kandidatebi-chamowera-24-fekhburteli-da-13-mwvrtneli-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 11:32:40 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 07:32:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154811 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154799 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-18 11:12:31 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:12:31 [post_content] => საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა უახლოესი ორი ოფიციალური მატჩისთვის გაფართოებული შემადგენლობა დაასახელა. ვლადიმირ ვაისი საბოლოო არჩევანს 33 მოთამაშეს შორის გააკეთებს. ამ დროისთვის გაფართოებულ შემადგენლობაში საქართველოს ეროვნული ლიგის შვიდი ფეხბურთელია. საბოლოოდ რა შემადგენლობით მოემზადება შეხვედრებისთვის ეროვნული ნაკრები, ეს მომავალ კვირას გახდება ცნობილი. საქართველოს ნაკრები მატჩებისთვის მოსამზადებელ ეტაპს თბილისში 28 აგვისტოდან გეგმავს. მსოფლიოს 2018 წლის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრა საქართველოსა და ირლანდიას შორის 2 სექტემბერს „დინამო არენაზე“ გაიმართება. 5 სექტემბერს ჩვენი გუნდი, ვენაში, ავსტრიას დაუპირისპირდება. საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა ირლანდიასთან მატჩს დისკვალიფიკაციის გამო გამოტოვებს. საქართველოს ეროვნული ნაკრების გაფართოებული შემადგენლობა მეკარეები: გიორგი მაკარიძე (მორეირენსე, პორტუგალია), ნუკრი რევიშვილი (დინამო, თბილისი), როინ კვასხვაძე (ტორპედო,ქუთაისი) მცველები: გურამ კაშია (ვიტესი, ჰოლანდია), ოთარ კაკაბაძე (ხიმნასტიკი, ესპანეთი), უჩა ლობჟანიძე (ატირაუ, ყახაზეთი), ლევან გეგეჭკორი (დინამო, თბილისი),სოლომონ კვერკველია (ლოკომოტივი, მოსკოვი,რუსეთი), ჯემალ ტაბიძე (უფა, რუსეთი), დავით ხოჭოლავა (შახტარი, უკრაინა), გიორგი ნავალოვსკი (სკა-ენერგია, რუსეთი), ლაშა შერგელაშვილი (რიგასი, ლატვია) ნახევარმცელები: ჯანო ანანიძე (სპარტაკი, მოსკოვი, რუსეთი), ნიკა კვეკვესკირი (ტობოლი, ყაზახეთი), ჯაბა კანკავა, მურთაზ დაუშვილი (დიოშგიორი,უნგრეთი), ვაკო გვილია (ბატე, ბელარუსი), გიორგი აბურჯანია (სევილია, ესპანეთი), ბაქარ ქარდავა (დინამო, თბილისი), თეიმურაზ შონია (დინამო, ბათუმი), გიორგი მერებაშვილი (ვისლა, პლოცკი, პოლონეთი), გიორგი ჭანტურია (ურალი, რუსეთი), გიორგი ჩაკვეტაძე (დინამო, თბილისი), გიორგი არაბიძე (შახტარი, უკრაინა), გიორგი პაპუნაშვილი (სარაგოსა, ესპანეთი), ჯაბა ჯიღაური (ვარდარი, მაკედონია), ვაკო ყაზაიშვილი (სან ხოსე ერსქვიკს, აშშ), საბა ლობჟანიძე (რანდერსი, დანია) თავდამსხმელები: გიორგი ქვილითაია (რაპიდი, ავსტრია), ნიკა კაჭარავა (კორონა, პოლონეთი), ვლადიმერ დვალიშვილი (ატირაუ,ყაზახეთი), დავით სხირტლაძე (სილკებორგი, დანია), ირაკლი სიხარულიძე (ლოკომოტივი, თბილისი) [post_title] => საქართველოს ნაკრების გაფართოებული შემადგენლობა ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-nakrebis-gafartoebuli-shemadgenloba-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-18 11:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-08-18 07:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 154483 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-17 10:32:43 [post_date_gmt] => 2017-08-17 06:32:43 [post_content] => კალათბურთის ეროვნული ნაკრების გენერალურმა პარტნიორმა კომპანია "ევროპაბეთმა" ევროპის ჩემპიონატის წინ, ნაკრების მხარდასაჭერად მოამზადა საგულშემატკივრო სიმღერა და კლიპი. პროექტში ჩაერთნენ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონები და გულშემატკივრები, რომლებიც მხურვალედ ქომაგობენ საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრებს 2017 წლის ევრობასკეტზე. ერთად ვუგულშემატკივროთ ჩვენს ნაკრებს! https://www.youtube.com/watch?v=i8_Wh7TArio [post_title] => კალათბურთელთა ნაკრების საგულშემატკივრო ჰიმნი (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kalatburtelta-nakrebis-sagulshematkivro-himni-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-17 10:32:43 [post_modified_gmt] => 2017-08-17 06:32:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154483 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 154811 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-18 11:32:40 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:32:40 [post_content] => ფიფამ 2017 წლის მსოფლიოს საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზზე ნომინანტები დაასახელა. მსოფლიოს ფეხბურთის მმართველი უწყების მიერ 24 ფეხბურთელი შეირჩა და მათგან ერთი მოიპოვებს საუკეთესოს წოდებას. სიაში ყველაზე მეტი, 6 წარმომადგენელი მადრიდის “რეალს” ჰყავს, რაც ბუნებრივიცაა - “სამეფო კლუბს” ტრიუმფალური სეზონი ჰქონდა. "საუკეთესოს" შორტლისტი ასე გამოიყურება: პიერ-ემერიკ ობამეიანგი (ბორუსია), ლეონარდო ბონუჩი (მილანი/იუვენტუსი), ჯანლუიჯი ბუფონი (იუვენტუსი), დანიელ კარვახალი (რეალი), კრიშტიანო რონალდო (რეალი), პაულო დიბალა (იუვენტუსი), ანტუან გრიზმანი (ატლეტიკო), ედენ აზარი (ჩელსი), ზლატან იბრაჰიმოვიჩი (მანჩესტერ იუნაიტედი), ანდრეს ინიესტა (ბარსელონა), ჰარი კეინი (ტოტენჰემი), ნ'გოლო კანტე (ჩელსი), ტონი კროოსი (რეალი), რობერტ ლევანდოვსი (ბაიერნი), მარსელო (რეალი), ლიონელ მესი (ბარსელონა), ლუკა მოდრიჩი (რეალი), კეილორ ნავასი(რეალი), მანუელ ნოიერი (ბაიერნი), ნეიმარი (ბარსელონა/პსჟ), სერხიო რამოსი (რეალი), ალექსის სანჩესი (არსენალი), ლუსი სუარესი (ბარსელონა), არტურო ვიდალი (ბაიერნი). საუკეთესო მწვრთნელის სახელისთვის თორმეტი სპეციალისტი იბრძოლებს: მასიმილიანო ალეგრი (იუვენტუსი), კარლო ანჩელოტი (ბაიერნი), ანტონიო კონტე (ჩელსი), ლუის ენრიკე (ბარსელონა), ხოსეპ გვარდიოლა (მანჩესტერ სიტი), ლეონარდუ ჟარდიმი (მონაკო), იოაჰიმ ლოვი (გერმანიის ნაკრები), ჟოზე მოურინიო (მანჩესტერ იუნაიტედი), მაურისიო პოჩეტინო (ტოტენჰემი), დიეგო სიმეონე (ატლეტიკო), ტიტე (ბრაზილიის ნაკრები), ზინედინ ზიდანი (რეალი). ფიფას გალა დაჯილდოვება 23 ოქტომბერს, ლონდონში გაიმართება. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=mEPO422dNKg

ფიფამ თავისი კანდიდატები ჩამოწერა: 24 ფეხბურთელი და 13 მწვრთნელი (ვიდეო)