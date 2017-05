პირდაპირი ჩართვები ოპერაციიდან: ინოვაში კონფერენცია ტარდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => konferencia [2] => klinika [3] => inova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126843 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => konferencia [2] => klinika [3] => inova ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126843 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 401 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => konferencia [2] => klinika [3] => inova ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => biznesi [1] => konferencia [2] => klinika [3] => inova ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126843) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,13151,11147,2673) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126797 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 13:09:03 [post_date_gmt] => 2017-05-02 09:09:03 [post_content] => ყაზახეთში კურორტ საირმეს ტურისტულ შესაძლებლობებს გაეცნენ. ქალაქ ალმაატაში 17-21 აპრილს, ყაზახეთის ტურისტულ გამოფენაზე კვლავ იყო წარმოდგენილი კურორტი საირმე. როგორც ”ფორტუნას” კურორტის მენეჯმენტიდან აცნობეს, ამიერკავკასიასა და ევროპაში ერთ-ერთმა ყველაზე დიდმა კურორტმა, საქართველოს ტურიზმის ადმინისტრაციის დახმარებით, წარადგინა თავისი განახლებული პროდუქტები, როგორებიცაა:  სხვადასხვა სტანდარტის სასტუმროს ნომრები;  საკონფერენციო და შეხვედრების ოთახები;  სპა-ბალნეოლოგიური მომსახურეობა, გერმანული დანადგარებით;  ღია თერმული წყლები;  ოთხი ტიპის სამკურნალო წყაროები ქრონიკული დაავადებებისათვის;  ღია და დახურული გასართობ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი (კალათბურთის-ფრენბურთის-ჩოგბურთის-ფეხბურთის მოედნები, დახურული სატრენაჟორო დარბაზი, საბილიარდო, პიმპონგის მაგიდები);  ანიმატორების ჯგუფით დაკომპლექტებული საბავშვო გასართობი ცენტრი;  ქართულ-ევროპული და იტალიური რესტორანი; ”კურორტმა საირმემ თავისი მრავალფუნქციური სერვისებით, რომელიც ნებისმიერი ასაკის დამსვენებელზეა მორგებული, გამოფენაზე დამსწრე კომპანიების ინტერესი და დადებითი შეფასებები დაიმსახურა”, - აცხადებენ საირმეს მენეჯმენტში. Roberto Bravo-სთან ერთად ქართულ ბაზარზე Larrea Joyeros-ს კოლექციაც გამოჩნდა. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, Larrea Joyeros გახლავთ ესპანური ბრენდი, რომელიც წლებია ოქროს ნაკეთობებს ამზადებს. ”ამ ბრენდის სამკაულები დამზადებულია ყვითელი და თეთრი ოქროს სინთეზური შერწყმით, ამასთან გაფორმებულია ცირკონებით”, - აცხადებენ ”დელფოსში”. მათივე ცნობით, Larrea Joyeros კოლექციაში შედის კულონები, საყურეები და ჯვრები. ოქროს სინჯი კი არის 585. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, „დელფოსის” პროდუქცია ნებისმიერი ასაკისა და შემოსავლის მქონე მომხმარებელზეა გათვლილი. საიუველირო მაღაზიათა ქსელში წარმოდგენილია როგორც ქალის, ასევე მამაკაცისა და ბავშვის სამკაულების ხაზი. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მსოფლიო ბრენდი "ბეკო" საქართველოს ბაზარზე შემოსვლის 20 წელს უამრავი სიურპრიზით, აქციითა და გრანდიოზული გათამაშებით აღნიშნავს. როგორც "ფორტუნას" კომპანიიდან აცნობეს, სწორედ 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, „ბეკო" მომხმარებელს უამრავ სიახლეს უმზადებს, მათ შორის მნიშვნელოვანია საიუბილეო გათამაშება, რომელიც მომხმარებელს მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებლობას მისცემს, გახდეს უამრავი პრიზიდან ერთ-ერთის მფლობელი და მოიგოს 2017 წლის „ტოიოტა კოროლა". "ნებისმიერი მომხმარებელი, ვინც „ბეკოს" მაღაზიათა ქსელში გააკეთებს 100 ლარიან შენაძენს, შესაძლებლობა მიეცემა მოიგოს სხვადასხვა პრიზები მომენტალურად და ჩაერთოს გრანდიოზულ გათამაშებაში. „ბეკო" არ შემოიფარგლება მხოლოდ საიუბილეო გათამაშებით, მთელი წლის განმავლობაში ერთგულ მომხმარებლები იხილავენ ახალ პროექტებსა და გამორჩეულ კამპანიებს, რომლებიც გულგრილს არავის დატოვებს. როგორც 20 წლის განმავლობაში, 2017 წელსაც „ბეკო" იქნება თქვენი ყოველდღიურობის ოფიციალური პარტნიორი", - აცხადებენ კომპანიაში. ცნობისთვის, 1997 წლის სექტემბერში, საქართველოს ბაზარზე ერთი მაღაზიით შემოსული ბრენდი, დღეს უკვე საქართველოს მასშტაბით 60 მაღაზიას აერთიანებს. 