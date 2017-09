პირობას ვდებთ: ქვეყანას არ შევარცხვენთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159515 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159515 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti [2] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159515) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18707,340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159512 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-04 09:55:35 [post_date_gmt] => 2017-09-04 05:55:35 [post_content] => საქართველოს ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მერვე შეხვედრას ავსტრიაში ჩაატარებს. ვენაში ვლადიმირ ვაისის გუნდი ჩარტერული რეისით დღეს დილით გაემგზავრა. ავსტრიის დედაქალაქში წასვლამდე, ჩვენმა გუნდმა თბილისში აღდგენითი ვარჯიში გამართა. მატჩისწინა ბოლო ვარჯიში, ვენის ერნსტ ჰაპელის სტადიონზე შედგება. დღესვე გაიმართება საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პრესკონფერენცია. მოგვიანებით კი ჩვენების ვარჯიში. საქართველოს ნაკრები ვენაში 25 ფეხბურთელით გაემგზავრა: მეკარეები: გიორგი მაკარიძე (მორეირენსე, პორტუგალია), როინ კვასხვაძე (ტორპედო, ქუთაისი), ნუკრი რევიშვილი (დინამო თბ); მცველები: ოთარ კაკაბაძე (ხიმნასტიკი, ესპანეთი), უჩა ლობჟანიძე (ატირაუ, ყაზახეთი), გურამ კაშია (ვიტესი, ჰოლანდია), სოლომონ კვერკველია (ლოკომოტივი, რუსეთი), ჯემალ ტაბიძე (უფა, რუსეთი), დავით ხოჭოლავა (შახტარი, უკრაინა), გიორგი ნავალოვსკი (სკა ენერგია, რუსეთი), ლაშა შერგელაშვილი (რიგასი, ლატვია); ნახევარმცველები: ნიკა კვეკვესკირი (ტობოლი,ყაზახეთი), მურთაზ დაუშვილი (დიოშგიორი,უნგრეთი), ჯაბა კანკავა, ვაკო გვილია (ბატე, ბელარუსი), გიორგი აბურჯანია (სევილია, ესპანეთი), ჯანო ანანიძე (სპარტაკი, რუსეთი), ვაკო ყაზაიშვილი (სან ხოსე ერსქვიკსი, აშშ), გიორგი მერებაშვილი (ვისლა, პლოცკი, პოლონეთი), ჯაბა ჯიღაური (ვარდარი, მაკედონია), გიორგი ჭანტურია (ურალი, რუსეთი); თავდამსხმელები: ლადო დვალიშვილი (ატირაუ, ყაზახეთი), გიორგი არაბიძე (შახტარი, უკრაინა), გიორგი ქვილითაია (რაპიდი, ავსტრია), ირაკლი სიხარულიძე (ლოკომოტივი, თბილისი). შეგახსენებთ, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპის D ჯგუფში მეშვიდე ტურის მატჩები 2 სექტემბერს გაიმართა: საქართველო-ირლანდია 1:1 სერბეთი-მოლდოვა 3:0 უელსი-ავსტრია 1:0 ავსტრიისა და საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებთა დაპირისპირება, ვენის ერნსტ ჰაპელის სტადიონზე, 5 სექტემბერს თბილისის დროით 22:45 საათზე დაიწყება. საქართველო ავსტრიაში გაფრინდა

საქართველოს ნაკრებმა ევრობასკეტზე მეორე თამაში წააგო - 81:88. თან ისევ ისეთი მატჩი, რომელშიც უეჭველ გამარჯვებას ვგეგმავდით. ჯგუფის აუტსაიდერად შერაცხულმა უკრაინამ ისეთი თამაში აჩვენა, ალბათ ათეულობით მატჩიდან ერთხელ რომ გამოუვა. უკრაინას თავის დამსახურებას ნუ დავუკარგავთ, მაგრამ ასეთი დაცვით და ამდენი ბავშვური და პატარ-პატარა შეცდომებით თამაშს ევროპის ჩემპიონატზე კი არა, უბრალო შეხვედრებსაც ვერ მოიგებ. საქართველომ სამწუხაროდ და მოულოდნელად ძალიან გაირთულა სატურნირო მდგომარეობა და ორი დაგეგმილი მატჩი წააგო. აღსანიშნავია ისიც, რომ მუდმივად ჩამორჩენის აღმოფხვრა გვიწევს ხოლმე და მდევრის როლში ვართ, რაც თუნდაც ფსიქოლოგიურად ძალიან ცუდია. საქართველოს სჭირდება მეტი კონცეტრაცია უშუალოდ თამაშისას და ახლა ხომ მით უმეტეს დარჩენილ ორ ურთულეს მატჩში. იმედი ვიქონიოთ, რომ ბიჭები შეძლებენ წნეხის დაძლევას და საჭირო მობილიზებით სასურველ შედეგს მიაღწევენ. 2 წუთში: 0:8. მერე: 2:12. თანდათან გამოვასწორეთ თამაში, სროლებიც უფრო წავიდა, დაცვაშიც უკეთ ვმოქმედებდით - შედეგად, ბოლო წუთზე წინაც გავედით, მაგრამ პერიმეტრზე ისევ დავტოვეთ კაცი და მეოთხედიც უკრაინამ მინიმალური სხვაობით მოიგო - 20:21. ბარემ ვთქვათ: შერმადინი მაგარი იყო. როგორც რეპორტაჟისას მონდომებული გულშემატკივრის ხმა ისმოდა: გიო ტერმინატორი ხარ! მეორე მეოთხედი წავაგეთ - 38:51 - მიზეზი მარტივია: დაცვა. ძალიან სუსტად ვითამაშეთ დაცვაში. მეტოქე ახერხებდა პერიმეტრზე დარჩენას, ფარზე თამაშს, შესვლებს, მარტო რამდენჯერ ჩაგვიტენეს - ძალიან ბევრის უფლებას ვაძლევდით მეტოქეს და მიუხედავად იმისა, რომ ბოლოსკენ სხვაობა საგრძნობლად შევამცირეთ, სულ ბოლოს უკრაინა ისევ გაიქცა. თან როგორ გაიქცა - ტაიმის დამთავრება მინუს 13 ქულით სახუმარო არ არის. მესამე მეოთხედს როგორც წესი კარგად ვთამაშობთ ხოლმე. იყო მონაკვეთი, როდესაც 3 ქულამდე შევამცირეთ სხვაობა. თუმცა მეტი ვეღარ მოვახერხეთ. დაცვა შედარებით გამოვასწორეთ, მაგრამ მაინც ხშირად ვაძლევდით მეტოქეს სამქულიანების სროლის საშუალებას. საბოლოოდ 4-ქულიანი ჩამორჩენით გავედით ბოლო მეოთხედამდე. ვერაფრით ავცდით ძალიან სანერვიულო დასკვნით ათწუთეულს. მით უმეტეს, ამ შემთხვევაში ისიც გვემატებოდა, რომ დიქსონს და სანაძეს 4 ფოლი ქონდათ. ნერვების წყვეტას ბუნებრივია ვერ ავცდით. 4 ქულამდე მივუახლოვდებოდით, მაგრამ მეტი აღარ გამოგვდიოდა. ბოლოსკენ, ასე 3 წუთით ადრე გადამწყვეტ მომენტში მაინც დასანანი შეცდომა დავუშვით. უკრაინაც დაცვაში მედგრად იდგა და ძალიან ჭირდა ქულების აღება. მეტოქეს კი წვრილმანებში უმართლებდა და ამ დეტალებმა საბოლოო შედეგზე იქონია გავლენა. მოკლედ, ბოლო გაბრძოლებას შედეგი აღარ მოუტანია და უკრაინასთანაც დამარცხებულები დავრჩით - 81:88. ახლა, 5 სექტემბერს მასპინძელი ისრაელი გველის და რაც არ უნდა მოხდეს, უნდა მოვიგოთ. სხვა გზა უკვე აღარ დარჩა. [post_title] => საქართველო თავს აღარ გავს: უკრაინასთანაც წავაგეთ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-tavs-aghar-gavs-ukrainastanac-wavaget [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-03 19:01:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-03 15:01:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159499 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159489 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-03 11:18:43 [post_date_gmt] => 2017-09-03 07:18:43 [post_content] => ფუნიკულიორზე ვაჟთა შორის მსოფლიო თასის გახსნის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ტურნირი 28 სექტემბრამდე გასტანს და მასში მსოფლიოს 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკე იასპარეზებს. მათ შორის მსოფლიო საჭადრაკო რეიტინგ-სიის ტოპ-15 მოჭადრაკე. ასპარეზობას განსაკუთრებულ ინტერესს მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის მაგნუს კარლსენის მონაწილეობა მატებს. მსოფლიო თასის გათამაშების ისტორიაში ეს მოქმედი ჩემპიონის ასპარეზობის პირველი შემთხვევაა. ტურნირში ასევე მონაწილეობენ: მსოფლიოს ექსჩემპიონები: ვიში ანანდი (ინდოეთი), ვესლეინ ტოპალოვი (ბულგარეთი), ვლადიმირ კრამნიკი (რუსეთი), ქალთა შორის მსოფლიოს ექსჩემპიონი ჰოუ იფანი და მოქმედი ჩემპიონი ტან ჟონგი (ორივე ჩინეთი). საქართველოდან საჭადრაკო მსოფლიო თასის მოსაპოვებლად იბრძოლებენ: ბაადურ ჯობავა, მიხეილ მჭედლიშვილი, ლევან ფანცულაია. წესების თანახმად ვაჟთა ტურნირში მასპინძელი ფედერაციის ნომინაციით ასპარეზობს ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე. საჭადრაკო მსოფლიო თასი იმართება Check in Georgia Sport-ის ფარგლებში. საჭადრაკო მსოფლიო თასი ერთგვარი წინამოსამზადებელი ღონისძიებაა ქვეყანაში მსოფლიო ოლიმპიადის წინ, სადაც 190 ქვეყნის ვაჟთა და ქალთა ნაკრები გუნდები მიიღებენ მონაწილეობას. ოლიმპიადა 2018 წლის სექტემბერ-ოქტომბერში ბათუმში გაიმართება. ფუნიკულიორზე ვაჟთა შორის მსოფლიო თასის გახსნის საზეიმო ცერემონია გაიმართა. ტურნირი 28 სექტემბრამდე გასტანს და მასში მსოფლიოს 48 ქვეყნის 128 მოჭადრაკე იასპარეზებს. მათ შორის მსოფლიო საჭადრაკო რეიტინგ-სიის ტოპ-15 მოჭადრაკე. ასპარეზობას განსაკუთრებულ ინტერესს მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონის მაგნუს კარლსენის მონაწილეობა მატებს. მსოფლიო თასის გათამაშების ისტორიაში ეს მოქმედი ჩემპიონის ასპარეზობის პირველი შემთხვევაა. ტურნირში ასევე მონაწილეობენ: მსოფლიოს ექსჩემპიონები: ვიში ანანდი (ინდოეთი), ვესლეინ ტოპალოვი (ბულგარეთი), ვლადიმირ კრამნიკი (რუსეთი), ქალთა შორის მსოფლიოს ექსჩემპიონი ჰოუ იფანი და მოქმედი ჩემპიონი ტან ჟონგი (ორივე ჩინეთი). საქართველოდან საჭადრაკო მსოფლიო თასის მოსაპოვებლად იბრძოლებენ: ბაადურ ჯობავა, მიხეილ მჭედლიშვილი, ლევან ფანცულაია. წესების თანახმად ვაჟთა ტურნირში მასპინძელი ფედერაციის ნომინაციით ასპარეზობს [post_title] => საქართველო ავსტრიაში გაფრინდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-avstriashi-gafrinda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-04 09:55:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-04 05:55:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159512 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 897 [max_num_pages] => 299 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 3e8287e39ca607b2e8e544bd171a2eb9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )