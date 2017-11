პირს ბროსნანისა და კილი სმიტის ოჯახური იდილია (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pirs-brosnani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188244 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => pirs-brosnani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 188244 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5075 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => pirs-brosnani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => pirs-brosnani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (188244) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5075) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139014 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 12:10:32 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:10:32 [post_content] => პირს ბროსნანი და მისი მეუღლე, კელი შეინ სმიტი სულ უფრო ხშირად ხვდებიან პაპარაცების ობიექტივში. ბედნიერი წყვილი სარდინიის სანაპიროზე ისვენებს და კარგი ამინდით ტკბება. შეგახსენებთ, რომ უახლოეს მომავალში ბროსნანი მიუზიკლ "მამა მიას" გაგრძელებაში დაბრუნდება. ცნობილია, რომ ფილმი მუსიკალურად კვლავ ABBA-ს სიმღერებით იქნება გაფორმებული, ხოლო მთავარ როლებს მასში კვლავ მერილ სტრიპი, კოლინ ფერტი და ამანდა სეიფრიდი შეასრულებენ. [gallery link="file" columns="4" ids="139015,139020,139016,139021"] [post_title] => პირს ბროსნანის რომანტიკული არდადეგები სარდინიაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirs-brosnanis-romantikuli-ardadegebi-sardiniaze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:12:33 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:12:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139014 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 132371 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-20 10:00:59 [post_date_gmt] => 2017-05-20 06:00:59 [post_content] => პირს ბროსნანისა და კელი შაი სმიტის ოჯახი ერთ-ერთი სამაგალითოა მთელს ჰოლივუდში. წყვილი უკვე 16 წელია ერთად არის და მათი ყოველი გამოჩენა საზოგადოებაში კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ მათ ურთიერთობაში სრული ჰარმონია სუფევს. ამ დღეებში ცნობილმა 007-ის აგენტმა 64-ე იუბილე აღნიშნა. არავის გაკვირვებია, რომ კომპანიონად მან სწორედ საყვარელი მეუღლე აირჩია. წყვილი ჰავაიზე განმარტოვდა, თუმცა ბუნებრივია, პაპარაცებ ვერ დაემალენ. ცნობისმოყვარე ფოტოგრაფებმა ისინი რომანტიკული კოცნის დროს დააფიქსირეს. კელიზე, რომელიც არც ისე სახარბიელო ფიზიკურ ფორმაშია, მსახიობი ყოველთვის აღფრთოვანებული საუბრობს და აცხადებს, რომ ბედნიერია, რომ ის ერთადერთი სწორედ მისი მეორე ნახევარია. [gallery link="file" ids="132372,132373,132374,132375,132376,132377"] [post_title] => პირს ბროსნანი დაბადების დღეზე მეუღლესთან ერთად განმარტოვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirs-brosnani-dabadebis-dgheze-meughlestan-ertad-ganmartovda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 15:20:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 11:20:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132371 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120058 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 11:52:27 [post_date_gmt] => 2017-04-05 07:52:27 [post_content] => მსახიობი პრის ბროსნანი და ჟურნალისტი კილი შეი სმიტი 23 წელია ერთად არიან. ფოტოებიდან, რომლებიც პერიოდულად ქსელში ქვეყნდება, ჩანს, რომ სიყვარული მათ შორის არ ქრება. ეს ყველაფერი წყვილმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, როდესაც პრემიერაზე ერთად გამოცხადდა. 63 წლის მსახიობი და მისი 53 წლის მეუღლე სერიალ „ვაჟიშვილის“ ჩვენებაზე ერთად მივიდნენ. კამერების წინაშე ისინი ბედნიერები ჩანდნენ და გრძნობებს არ მალავდნენ. პირს ბროსნანს დაახლოებით 13 წელია მონაწილეობა არ მიუღია მრავალსერიან პროექტები, ამჯერად კი მან კონტრაქტს ხელი ერთდროულად სამ სეზონს მოაწერა. [gallery link="file" columns="4" ids="120059,120060,120061,120062"] [post_title] => პირს ბროსნანი და კილი შეი სმიტი გრძნობებს არ მალავენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirs-brosnani-da-kili-shei-smiti-grdznobebs-ar-malaven [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 11:58:00 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 07:58:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120058 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139014 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 12:10:32 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:10:32 [post_content] => პირს ბროსნანი და მისი მეუღლე, კელი შეინ სმიტი სულ უფრო ხშირად ხვდებიან პაპარაცების ობიექტივში. ბედნიერი წყვილი სარდინიის სანაპიროზე ისვენებს და კარგი ამინდით ტკბება. შეგახსენებთ, რომ უახლოეს მომავალში ბროსნანი მიუზიკლ "მამა მიას" გაგრძელებაში დაბრუნდება. ცნობილია, რომ ფილმი მუსიკალურად კვლავ ABBA-ს სიმღერებით იქნება გაფორმებული, ხოლო მთავარ როლებს მასში კვლავ მერილ სტრიპი, კოლინ ფერტი და ამანდა სეიფრიდი შეასრულებენ. 