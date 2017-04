პირველად, განქორწინების შემდეგ, პიტი ყველა შვილს ერთად შეხვდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123832 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123832 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 72 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => anjelina-joli [1] => bred-piti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123832) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (72,73) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123153 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 12:34:35 [post_date_gmt] => 2017-04-19 08:34:35 [post_content] => ამ დღეებში, ბრედ პიტი პაპარაცებმა ლოს-ანჯელესში დააფიქსირეს. ვარსკვლავს თეთრი ფერის პერანგი და ჯინსის შარვალი ეცვა და მზის სათვალე ეკეთა. ჯოლისთან განქორწინების შემდეგ, მსახიობი ფოტოგრაფების ყურადღების ცენტრში გამოჩენას გაურბოდა, თუმცა როგორც ჩანს, ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. ბოლო პერიოდში გავრცელებული ფოტოებიდან ჩანს, რომ ბრედმა საგრძნობლად დაიკლო წონაში, რასაც ანჯელინასთან დაშორებისგან გამოწვეულ სტრესს მიაწერდნენ, ამჯერად კი ცნობილი ხდება, რომ მიმდინარე წლის ივლისში ბრედი ფილმის „Ad Astra“ გადაღებებში მონაწილებისთვის ემზადება და ზედმეტი კილოგრამები სწორედ ამისთვის მოიშორა. ინსაიდერები იმასაც აცხადებენ, რომ ბრედი ძალიან უფრთხილდება პირადი ცხოვრების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროვებას, ამიტომ სანამ ახალი ურთიერთობა სერიოზულ ეტაპზე არ გადავა, მასზე სავარაუდოდ, ვერაფერს გავიგებთ. „ამ ეტაპზე ის ბავშვებზეა ორიენტირებული და თავს საკმაოდ კარგად გრძნობს“, - ყვება წყარო. კიდევ უფრო გამხდარი ბრედ პიტი ლოს-ანჯელესში პაპარაცების ობიექტივში მოხვდა

როგორც ჩანს, 41 წლის ანჯელინა ჯოლი სამსახიობო კარიერაზე უარს ამბობს. ვარსკვლავის მონაწილეობით უკანასკნელი ფილმი „მალეფისენტი 2" იქნება, რომლის შემდეგაც მოღვაწეობას ის რეჟისორის რანგში გააგრძელებს. ინსაიდერის თქმით, ანჯელინას სურს თავისი დრო ცხოვრების მთავარ ადამიანებს, შვილებს მიუძღვნას, მომავალში კი სურს, რომ მისი რეჟისორობით ცნობილი და ძლიერი ფილმები გამოვიდეს. ამ გადაწყვეტილების კონკრეტული დეტალები ცნობილი არ არის. აღსანიშნავია ისიც, რომ ინფორმაცია ჯოლის სამსახიობო კარიერის დასრულების შემდეგ აქამდეც არაერთხელ გაჟღერებულა. ანჯელინა ჯოლი სამსახიობო კარიერას ასრულებს

ამ დღეებში, ლოს-ანჯელესში, ფილმის „დაკარგული ქალაქი Z" პრემიერა შედგა. წითელ ხალიჩაზე ბრედ პიტთან ერთად სიენა მილერი გამოჩნდა. 35 წლის ვარსკვლავი, როგორც ყოველთვის, შეუდარებლად გამოიყურებოდა. მას „ქლოეს" ღია ფერის კაბა ეცვა, რომლისთვისაც კრემისფერი ფეხსაცმელი და ხელჩანთა შეარჩია. წყვილის რომანის შესახებ პრესაში ხმები არაერთხელ გავრცელებულა. ჯერ კიდევ ანჯელინასთან ქორწინებაში ყოფნის პერიოდში გავრცელებულა ჭორები, რომ ბრედი სიენას მიმართ გულგრილი არ არის. ამ ამბავს ჯოლის მხრიდან მკვეთრი რეაქციაც არაერთხელ მოჰყვა და მილერი იმ ლამაზმანების სიაში შეიყვანა, რომელთან მუშაობასაც ბრედს უკრძალავდა. დაიწყებს თუ არა უკვე განქორწინებული პიტი ახალ ურთიერთობას, დროთა განმავლობაში გამოჩნდება. ბრედ პიტს და სიენა მილერს რომანი აქვთ?  კიდევ უფრო გამხდარი ბრედ პიტი ლოს-ანჯელესში პაპარაცების ობიექტივში მოხვდა