პირველი ღიად ლესბოსელი ქალი „რესპუბლიკური პარტიის“ სახელით არჩევნებში მონაწილეობს

"რესპუბლიკური პარტია" ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. როგორც პარტიის თავმჯდომარემ, ხათუნა სამნიძემ, ჟურნალისტებს განუცხადა, თბილისი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც "რესპუბლიკური პარტია" იბრძოლებს. "რაც შეეხება მერობის კანდიდატის საკითხს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის "რესპუბლიკური პარტიის" გადაწყვეტილება ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ვაპირებთ, საქართველოს მასშტაბით გვყავდეს კანდიდატები. ჩვენი ძირითადი ბრძოლა თბილისში იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ვითარებიდან გამომდინარე, თბილისი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც "რესპუბლიკური პარტია" იბრძოლებს ძალიან მკაფიო, ლიბერალური, ნათელი მესიჯებით. ჩვენ ვართ ერთადერთი ლიბერალური პარტია ამ ბრძოლის ველზე," - განაცხადა ხათუნა სამნიძემ. "მე მიმაჩნია, რომ ძლიერი და აქტიური ოპოზიცია არის დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია," - ამის შესახებ აშშ-ის ელჩმა საქართველოში, იან კელიმ, "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. "ვფიქრობ, რომ ეს პარტია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, დიდი ისტორიის მქონე პარტია საქართველოში და ნამდვილად მაინტერესებდა პარტიის წევრების მოსაზრების გაგება მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე. მე მათ ვუთხარი, რომ ძლიერი ოპოზიცია არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ხელისუფლებათა განშტოებებს შორის ბალანსისა და კონტროლის მექანიზმისათვის," - განაცხადა იან კელიმ. აშშ-ის ელჩის იან კელის და "რესპუბლიკური პარტიის" წევრების შეხვედრის მთავარი თემა "რესპუბლიკური პარტიის", როგორც ლიბერალური, პროდასავლური პოლიტიკური ძალის წინასაარჩევნო და სამომავლო გეგმები იყო. შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიც განიხილეს. ელჩს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ, ხათუნა სამნიძემ, პოლიტიკურმა მდივანმა, თამარ კორძაიამ, ეროვნული კომიტეტის წევრებმა, დავით ბერძენიშვილმა, ლევან ბერძენიშვილმა, დავით ზურაბიშვილმა და მიხეილ ჩემიამ უმასპინძლეს. "მე მიმაჩნია, რომ ძლიერი და აქტიური ოპოზიცია არის დემოკრატიის უმნიშვნელოვანესი ნაწილია," - ამის შესახებ აშშ-ის ელჩმა საქართველოში, იან კელიმ, "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

"ვფიქრობ, რომ ეს პარტია არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, დიდი ისტორიის მქონე პარტია საქართველოში და ნამდვილად მაინტერესებდა პარტიის წევრების მოსაზრების გაგება მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებზე. მე მათ ვუთხარი, რომ ძლიერი ოპოზიცია არის უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ხელისუფლებათა განშტოებებს შორის ბალანსისა და კონტროლის მექანიზმისათვის," - განაცხადა იან კელიმ. აშშ-ის ელჩის იან კელის და "რესპუბლიკური პარტიის" წევრების შეხვედრის მთავარი თემა "რესპუბლიკური პარტიის", როგორც ლიბერალური, პროდასავლური პოლიტიკური ძალის წინასაარჩევნო და სამომავლო გეგმები იყო. შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესებიც განიხილეს. ელჩს რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ, ხათუნა სამნიძემ, პოლიტიკურმა მდივანმა, თამარ კორძაიამ, ეროვნული კომიტეტის წევრებმა, დავით ბერძენიშვილმა, ლევან ბერძენიშვილმა, დავით ზურაბიშვილმა და მიხეილ ჩემიამ უმასპინძლეს. "მოგეხსენებათ, საქართველო არის საპარლამენტო მმართველობის სახელმწიფო, შესაბამისად, ასეთ სახელმწიფოში აუცილებელია, რომ იყოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა პარტია და პარლამენტში იყოს პოლიტიკური პლურალიზმი. მე მოვუწოდებ ყველა პარტიას, რომელიც უკეთესი მომავლისთვის მუშაობს, მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და იყვნენ ჩართულნი. სწორედ ამასაც შეეხო ჩვენი საუბარი „რესპუბლიკური პარტიის“ წევრებთან," - განაცხადა კელიმ. დღეს აშშ-ის სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში, იან კელისა და "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებს შორის შეხვედრა შედგა. შეხვედრისას საუბარი "რესპუბლიკური პარტიის", როგორც ლიბერალური, პროდასავლური ძალის წინასაარჩევნო და სამომავლო გეგმებს და ასევე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეეხებოდა. "საქართველოში აუცილებელია, რომ იყოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა პარტია და პარლამენტში იყოს პოლიტიკური პლურალიზმი," - ამის შესახებ აშშ-ის ელჩმა საქართველოში, იან კელიმ, "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

"მოგეხსენებათ, საქართველო არის საპარლამენტო მმართველობის სახელმწიფო, შესაბამისად, ასეთ სახელმწიფოში აუცილებელია, რომ იყოს ძალიან ბევრი სხვადასხვა პარტია და პარლამენტში იყოს პოლიტიკური პლურალიზმი. მე მოვუწოდებ ყველა პარტიას, რომელიც უკეთესი მომავლისთვის მუშაობს, მიიღონ მონაწილეობა პოლიტიკურ პროცესებში და იყვნენ ჩართულნი. სწორედ ამასაც შეეხო ჩვენი საუბარი „რესპუბლიკური პარტიის" წევრებთან," - განაცხადა კელიმ. დღეს აშშ-ის სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში, იან კელისა და "რესპუბლიკური პარტიის" წევრებს შორის შეხვედრა შედგა. შეხვედრისას საუბარი "რესპუბლიკური პარტიის", როგორც ლიბერალური, პროდასავლური ძალის წინასაარჩევნო და სამომავლო გეგმებს და ასევე, ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეეხებოდა. "რესპუბლიკური პარტია" ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს. როგორც პარტიის თავმჯდომარემ, ხათუნა სამნიძემ, ჟურნალისტებს განუცხადა, თბილისი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც "რესპუბლიკური პარტია" იბრძოლებს. "რაც შეეხება მერობის კანდიდატის საკითხს, უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის "რესპუბლიკური პარტიის" გადაწყვეტილება ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ვაპირებთ, საქართველოს მასშტაბით გვყავდეს კანდიდატები. ჩვენი ძირითადი ბრძოლა თბილისში იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ვითარებიდან გამომდინარე, თბილისი იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი, სადაც "რესპუბლიკური პარტია" იბრძოლებს ძალიან მკაფიო, ლიბერალური, ნათელი მესიჯებით. ჩვენ ვართ ერთადერთი ლიბერალური პარტია ამ ბრძოლის ველზე," - განაცხადა ხათუნა სამნიძემ.