პირველი ლედი წითლებში: მელანია ტრამპი სამიტზე თვალისმომჭრელად გამოიყურებოდა (სურათები)

G20 19 როგორც განვითარებული, ასევე განვითარებად ქვეყანას აერთიანებს და მოიცავს ასევე, ევროკავშირსაც. ვინ არიან ჰამბურგის აქციის მონაწილეები? ჰამბურგში ქუჩებში, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასევე ანარქისტები არიან შეკრებილები. ისინი მსოფლიოში მიმდინარე არასამართლიან პროცესებს აპროტესტებენ, ყველა მათგანს სხვადასხვა საკითხი აწუხებს ( რუსეთის შეჭრა სირიაში, ამერიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გარემოს კიდევ უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს, თურქეთში მიმდინარე პროცესები, გლობალური სიმდიდრის უთანასწორობა და ა.შ.), თუმცა აერთიანებთ ის აზრი, რომ G20 სამიტზე შეკრებილები, არ იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიმდინარე პროცესებს გამოასწორებს. სიტუაცია გაამწვავა იმ ფაქტმაც, რომ შეხვედრამდე 2 დღით ადრე დაწყებულ აქციებს არ გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები. პოლიციელები ამბობენ, რომ პროტესტს სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც უერთდებიან. [caption id="attachment_144570" align="aligncenter" width="645"] პერფორმანსი "ზომბი" 1000 ადამიანი აქციას სწორედ ამ ფორმით შეუერთდა[/caption] მშვიდობიანი პროსტესტი არეულობაში ხუთშაბათს გვიან ღამით გადაიზარდა. ანტიკაპიტალისტების ჯგუფებმა, რომლებსაც ჰამბურგში „დიდი ოცეულის“ სამიტის ჩაშლა სურთ.სცადეს გადასულიყვნენ სამიტის შენობასთან ახლოს მდებარე „წითელ ზონაში“, რომელიც სამართალდამცველებს აქვთ ბლოკირებული. მანიფესტანტები თავს დაესხნენ პოლიციის მანქანებს, ესროლეს ბოთლები და მაშხალები, დაშავდა 200-მდე პოლიციელი. სამართალდამცველებმა ათობით მომიტინგე დააპატიმრეს. მერკელმა განაცხადა, რომ მას შეუძლია მიიღოს მშვიდობიანი პროსტესტი, თუმცა დემონსტრანტები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მშვიდობას, "მიუღებელია". From @karadaniellefox at protests near #G20: Police aggressively kettling in protests, who are shouting "This is what democracy looks like." pic.twitter.com/yx0Lh57Y2J — Josh Berlinger (@j_berlingerCNN) July 7, 2017 [gallery link="file" ids="144377,144378,144379,144380,144381,144382,144383,144384"] G20 19 როგორც განვითარებული, ასევე განვითარებად ქვეყანას აერთიანებს და მოიცავს ასევე, ევროკავშირსაც. ვინ არიან ჰამბურგის აქციის მონაწილეები? ჰამბურგში ქუჩებში, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასევე ანარქისტები არიან შეკრებილები. ისინი მსოფლიოში მიმდინარე არასამართლიან პროცესებს აპროტესტებენ, ყველა მათგანს სხვადასხვა საკითხი აწუხებს ( რუსეთის შეჭრა სირიაში, ამერიკის პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც გარემოს კიდევ უფრო მეტ ზიანს მიაყენებს, თურქეთში მიმდინარე პროცესები, გლობალური სიმდიდრის უთანასწორობა და ა.შ.), თუმცა აერთიანებთ ის აზრი, რომ G20 სამიტზე შეკრებილები, არ იღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიმდინარე პროცესებს გამოასწორებს. სიტუაცია გაამწვავა იმ ფაქტმაც, რომ შეხვედრამდე 2 დღით ადრე დაწყებულ აქციებს არ გამოეხმაურნენ მსოფლიო ლიდერები. პოლიციელები ამბობენ, რომ პროტესტს სხვადასხვა ქვეყნებიდანაც უერთდებიან. [caption id="attachment_144570" align="aligncenter" width="645"] პერფორმანსი "ზომბი" 1000 ადამიანი აქციას სწორედ ამ ფორმით შეუერთდა[/caption] მშვიდობიანი პროსტესტი არეულობაში ხუთშაბათს გვიან ღამით გადაიზარდა. ანტიკაპიტალისტების ჯგუფებმა, რომლებსაც ჰამბურგში „დიდი ოცეულის“ სამიტის ჩაშლა სურთ.სცადეს გადასულიყვნენ სამიტის შენობასთან ახლოს მდებარე „წითელ ზონაში“, რომელიც სამართალდამცველებს აქვთ ბლოკირებული. მანიფესტანტები თავს დაესხნენ პოლიციის მანქანებს, ესროლეს ბოთლები და მაშხალები, დაშავდა 200-მდე პოლიციელი. სამართალდამცველებმა ათობით მომიტინგე დააპატიმრეს. მერკელმა განაცხადა, რომ მას შეუძლია მიიღოს მშვიდობიანი პროსტესტი, თუმცა დემონსტრანტები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან მშვიდობას, "მიუღებელია". 