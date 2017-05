პირველი ლედის თვალისმომჭრელი წითელი კოსტიუმი (ფოტოები)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => 26-maisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134475 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => 26-maisi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134475 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 795 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => 26-maisi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maka-chichua [1] => 26-maisi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134475) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5782,795) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134443 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 13:59:49 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:59:49 [post_content] => "ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა. "მინდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს მივულოცო ეს განსაკუთრებული დღე - 26 მაისი, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე - დამოუკიდებლობის, რომლისთვისაც ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო, ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა და დღეს ადგას იმ გზას, რომელიც აუცილებლად მიიყვანს ჩვენს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყნის გმირების, მართლაც საამაყო, სასიქადულო შვილების მსხვერპლი და სისხლი უკვალოდ არ ჩაივლის. ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს. მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება. მინდა, ყველას მივულოცო - ჩვენი ქვეყნის მეგობრებსაც, რომლებსაც გული შესტკივათ ჩვენზე და მინდა, ყველა თქვენგანს მოგილოცოთ ეს უდიდესი დღესასწაული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წელს ჩვენ ვზეიმობთ ასევე „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლის იუბილეს. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სულის განსხეულება და მისი სიბრძნე ატარებს ჩვენს ქვეყანას ყველაზე რთულ მომენტებში. ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გაბრწყინდება. გილოცავთ დღევანდელ დღეს!" - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილი რუსთაველის გამზირზე, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებს უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად დაესწრო. ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილია სასოფლო-სამეურეო პროდუქციის გამოფენა/გაყიდვა, “აწარმოე საქართველოს“ ფარგლებში 80-მდე მეწარმის, ასევე კოოპერატივების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვა. რუსთაველის გამზირზე ხალხი უკვე იკრიბება, ღონისძიებაზე მივიდა პრეზიდენტის ქალიშვილი, ანა მარგველაშვილიც, რომელიც ხილ-ბოსტნეულისგან შექმნილ რუკასთან პოზირებს. [post_title] => პრეზიდენტის შვილი ბოსტნეულით შექმნილ რუკასთან - ღონისძიებები იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidentis-shvili-bostneulit-sheqmnil-rukastan-ghonisdziebebi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-26 11:23:12 [post_modified_gmt] => 2017-05-26 07:23:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134311 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134443 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-26 13:59:49 [post_date_gmt] => 2017-05-26 09:59:49 [post_content] => "ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა. "მინდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს მივულოცო ეს განსაკუთრებული დღე - 26 მაისი, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე - დამოუკიდებლობის, რომლისთვისაც ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო, ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა და დღეს ადგას იმ გზას, რომელიც აუცილებლად მიიყვანს ჩვენს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყნის გმირების, მართლაც საამაყო, სასიქადულო შვილების მსხვერპლი და სისხლი უკვალოდ არ ჩაივლის. ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს. მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება. მინდა, ყველას მივულოცო - ჩვენი ქვეყნის მეგობრებსაც, რომლებსაც გული შესტკივათ ჩვენზე და მინდა, ყველა თქვენგანს მოგილოცოთ ეს უდიდესი დღესასწაული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წელს ჩვენ ვზეიმობთ ასევე „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლის იუბილეს. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სულის განსხეულება და მისი სიბრძნე ატარებს ჩვენს ქვეყანას ყველაზე რთულ მომენტებში. ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გაბრწყინდება. გილოცავთ დღევანდელ დღეს!" - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილი რუსთაველის გამზირზე, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებს უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად დაესწრო.