პირველკლასელთა რეგისტრაციის II ეტაპი ხვალ დაიწყება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skola [1] => pirvelklaselta-registracia [2] => ganatlebis-saministro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128329 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => skola [1] => pirvelklaselta-registracia [2] => ganatlebis-saministro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128329 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1960 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => skola [1] => pirvelklaselta-registracia [2] => ganatlebis-saministro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => skola [1] => pirvelklaselta-registracia [2] => ganatlebis-saministro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128329) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6386,5097,1960) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127010 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:47:18 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:47:18 [post_content] => ჩიფსებს, ჟელიბონებს, შოკოლადებს და გაზიანს სასმელებს მოსწავლეები სკოლაში ვეღარ იყიდიან. სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი საკვების გაყიდვა იკრძალება. გადაწყვეტილება განათლების სამინისტრომ სკოლებში ჯანსაღი კვების დანერგვის მიზნით მიიღო. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, გარდა ჯანმრთელობაზე ზრუნვისა, ჯანსაღი საკვები მოსწავლეებს დაეხმარება, საგაკვეთილო პროცესზე კონცენტრირება მოახდინონ, რაც ხელს შეუწყობს სასკოლო მასალის მარტივად ათვისებაში. „განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასკოლო ბუფეტებში არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას და ამ სფეროს რეგულირებას იწყებს - პრობლემა ამ კუთხით წლების განმავლობაში მოუგვარებელია, სკოლის ბუფეტებში მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომია არაჯანსაღი საკვები პროდუქტები, რაც სპეციალისტების თქმით, მოზარდების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის“ - აცხადებენ სამინისტროში. როდიდან ამოქმედდება ახალი რეგულაცია ახალი რეგულაცია მიმდინარე კვირას მხოლოდ იმ სკოლებში ამოქმედდება, რომლებსაც ძველი ხელშეკრულების ვადა ამოეწურათ. ახალი ხელშეკრულება ახალი პირობებით ამოქმედდება. როგორც განათლების სამინისტროს პროექტების მენეჯერი მაია მუშკუდიანი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ახალი ხელშეკრულების საფუძველზე, ყველა სკოლა ვალდებული იქნება აღნიშნული აკრძალვები გაითვალისწინონ. „ყველა სკოლაში ეს რეგულაცია ასე ერთბაშად ვერ ამოქმედდება. ვისაც ხელშეკრულების ვადა გაუვიდა, იმისთვის ახალი პირობებით დაიდება. ვისაც უკვე დადებული აქვს ხელშეკრულება, იმათ პირობებს ვერ შევუცვლით, ეს ძალიან რთულია, ვადა რომ ამოიწურება, მერე უკვე ახალ ხელშეკრულებას ახალი პირობებით დავუდებთ“, - აცხადებს მაია მუშკუდიანი. არაჯანსაღი საკვები მოზარდებში ონკოლოგიურ დაავადებებს იწვევს ექიმი-პედიატრი ინგა მამუჩიშვილი სკოლებში არაჯანსაღი საკვების აკრძალვის მომხრეა და აცხადებს, რომ სკოლებში კვების პროცესი მაქსიმალური სიმკაცრით უნდა კონტროლდებოდეს. პედიატრი 5 ძირითად პროდუქტს ასახელებს, რომელიც ბავშვებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ - ხილი, ბოსტნეული, ცილოვანი პროდუქტები, მარცვლეული და რძის პროდუქტები. როგორც მამუჩიშვილი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, არასწორმა კვებამ შესაძლოა მოზარდებში მძიმე დაავადებები გამოიწვიოს. „ჩიფსები - ეს არის ცოცხალი შხამი, ფერადი შხამი. დიდი რაოდენობით კონსერვატებს და საღებავებს შეიცავს, გამდიდრებულია ტრანსცხიმებით და ტრანსცხიმები არის ონკოლოგიური დაავადებების გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი. არასწორი კვება იწვევს ალერგიულ დაავადებებს, ენდოკრინულ რღვევას. მოზარდებში კვების პროცესი ძალიან დიდი სიმკაცრით უნდა გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ ბავშვი, ეს ჩვენთვის მომავალია და საკუთარ შვილებს გენოციდი არ უნდა მოვუწყოთ“ - აცხადებს ინგა მამუჩიშვილი. აქამდე რატომ არავის არ მოუვიდა აზრად მსგავსი ინიციატივა: რას ამბობენ მშობლები განათლების სამინისტროს ინიციატივას სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი საკვების აკრძალვასთან დაკავშირებით მხარს უჭერს მშობლების ნაწილიც. ირინა კალანდაძის შვილი მეშვიდე კლასის მოსწავლეა. მშობელი მას ხშირად აფრთხილებს, რომ სკოლაში ჩიფსი და ჯანმრთელობისთვის სხვა მავნე პროდუქტი არ შეიძინოს, თუმცა მშობლის თქმით, დაზღვეული არ არის, რომ მისი შვილი გაფრთხილებას გაითვალისწინებს. „ჩემი შვილის სკოლაში ვითარება გაუკონტროლებელია. ყველანაირ საკვებზე მიუწვდებათ ხელი. მე კი ვაფრთხილებ ჩემს შვილს, რომ არ ჭამოს, მაგრამ ის ამას ვერ გააკონტროლებს, იმიტომ რომ პატარაა. ძალიან საჭირო და ძალიან აუცილებელი ინიციატივაა. მე როგორც მშობელი მივესალმები, მაგრამ ცოტა მიკვირს, აქამდე რატომ არცერთ მინისტრს არ მოუვიდა თავში აზრად მსგავსი ინიციატივა“ - აღნიშნავს ირინა კალანდაძე. კალანდაძის მსგავსად, სამინისტროს ინიციატივას მხარს უჭერს ცირა ჭაავაც. როგორც ჭაავა „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, მისი შვილი სკოლის ბუფეტით არ სარგებლობს, თუმცა არაჯანსაღი საკვები სკოლებში აქამდეც უნდა აკრძალულიყო. „მე ჩემს შვილს ყოველ დილით ვატან სკოლაში საჭმელს, აქედან გამომდინარე ის სკოლის ბუფეტით არ სარგებლობს. თუმცა სამინისტროს გადაწყვეტილება ცალსახად სწორი და მისაღებია. ის ბავშვები, ვინც სკოლის ბუფეტით სარგებლობენ, დაცულები უნდა იყვნენ“, - აცხადებს მშობელი. გვანცა ბზიავა [post_title] => სკოლებში არაჯანსაღი საკვები აღარ გაიყიდება: აქამდე სად იყავით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skolebshi-arajansaghi-sakvebi-aghar-gaiyideba-aqamde-sad-iyavit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:47:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:47:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 121615 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-10 21:02:42 [post_date_gmt] => 2017-04-10 17:02:42 [post_content] => პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, 2017- 2018 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში რეგისტრაცია განხორციელდება 3 ეტაპად: I ეტაპი: 2017 წლის 10 აპრილიდან - 24 აპრილის ჩათვლით რეგისტრაცია განხორციელდება საჯარო სკოლაში. რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები:

რომლის და-ძმაც სწავლობს ამ სკოლაში

რომლის მშობელიც სკოლის თანამშრომელია

რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად ორი ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში

ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ სკოლაში ადაპტაციის პერიოდი უმნიშვნელოვანესია ყველა ბავშვისთვის. განსაკუთრებით კი მათთვის, ვინც სკოლაში პირველად მიდის. ცნობილია, რომ ადაპტაციის პერიდოი 3-4 კვირიდან 2-3 თვემდე გრძელდება. ამ დროს პატარებს ესაჭიროებათ განსაკუთრებული ყურადღება მშობლების მხრიდან.

მნიშვნელოვანია პირველკლასელთათვის დღის სწორი რეჟიმის განსაზღვრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ის ადრე დგება და დღეც მისთვის ემოციურად უფრო დატვირთულია, საღამო სასურველია დიდხანს გაატაროს სუფთა ჰაერზე. ძილის ხანგრძლივობა კი არ უნდა იყოს 11 საათზე ნაკლები. ნუ შეუზღუდავთ თამაშებს. როგორც წესი, მშობლები ცდილობენ ბავშვებს შეუზღუდონ თამაშის დროს და ამას სასკოლო რეჟიმით ხსნიან. ამ დროს ბავშს უჭირს რადიკალური ცვლილებები, რაც ხშირად დეპრესიის მიზეზი ხდება. გახსოვდეთ, რომ ეს სკოლის პირველი წელია და ბავშვი თამაშით კვლავ ბევრ რამეს სწავლობს. აქტიურად ჩაერთეთ სწავლის პროცესში. შეაქეთ მისი ყველა მცდელობა, გაამახვილეთ ყურადღება მის ძლიერ მხარეებზე. აქტიურად ჩაერთეთ სასკოლო ცხოვრების რეჟიმში. მუდმივად ესაუბრეთ მასწავლებლებს და გაიგეთ, რა პრობლემებს აწყდებიან თქვენი შვილები. მხოლოდ ერთობლივი ძალისხმევით არის შესაძლებელი ბავშვის დახმარება. დაეხმარეთ თქვენს შვილებს გაითავისონ სასკოლო წესები. დეტალურად განუმარტეთ, თუ რისთვისაა ისინი აუცილებელი. დაინტერესდით ყველა დეტალით. კითხეთ, როგორ ჩაიარა სასწავლო პროცესმა. რა აითვისა მარტივად და რა მოეჩვენა სირთულედ. დაეხმარეთ პატარებს, დაალაგონ ურთიერთობა თანაკლასელებთან. არასოდეს ისაუბროთ ცუდად მასწავლებლებზე ბავშვის თანდასწრებით. სწორედ მასწავლებლის ავტორიტეტზეა დამოკიდებუილი, როგორ ისაწვლის თქვენი შვილი სამომავლოდ. მართეთ საკუთარი ემოციები. ხშირად მშობლის შფოთვითი მდგომარეობა უარყოფითად მოქმედებს ბავშვზე და ცხადია მის განწყობაზე.

I ეტაპზე ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება სკოლაში, 2017 წლის 25 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით.რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ვებ-გვერდზე. II ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2017 წლის 2 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით. I და II ეტაპზე მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების განსაზღვრულ ვადებში წარუდგენლობის შემთხვევაში,რეგისტრაცია ავტომატურად უქმდება.რეგისტრაცია განხორციელდება სკოლაში, II ეტაპის დასრულების შემდგომ გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილებზე, მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტაციის წარდგენის საფუძველზე.2017-2018 სასწავლო წელს, ზოგადი განათლების დაწყებით საფეხურზე სწავლის დაწყების უფლება აქვთ იმ მოსწავლეებს, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს, ანუ სწავლის დაწყებისთვის უსრულდებათ 6 წელი. 2017-2018 სასწავლო წელი დაიწყება 15 სექტემბერს. [post_title] => პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pirvelklaselta-registracia-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-10 21:02:42 [post_modified_gmt] => 2017-04-10 17:02:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121615 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 76643 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-05 10:31:22 [post_date_gmt] => 2017-04-05 06:31:22 [post_content] =>[post_title] => როგორ შევაყვაროთ ბავშვს სკოლა - საინტერესო რჩევები დედებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-shevayvarot-bavshvs-skola-saintereso-rchevebi-dedebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 17:46:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 13:46:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=76643 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127010 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-02 17:47:18 [post_date_gmt] => 2017-05-02 13:47:18 [post_content] => ჩიფსებს, ჟელიბონებს, შოკოლადებს და გაზიანს სასმელებს მოსწავლეები სკოლაში ვეღარ იყიდიან. სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი საკვების გაყიდვა იკრძალება. გადაწყვეტილება განათლების სამინისტრომ სკოლებში ჯანსაღი კვების დანერგვის მიზნით მიიღო. როგორც სამინისტროში აცხადებენ, გარდა ჯანმრთელობაზე ზრუნვისა, ჯანსაღი საკვები მოსწავლეებს დაეხმარება, საგაკვეთილო პროცესზე კონცენტრირება მოახდინონ, რაც ხელს შეუწყობს სასკოლო მასალის მარტივად ათვისებაში. „განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასკოლო ბუფეტებში არსებული მდგომარეობის გამოსწორებას და ამ სფეროს რეგულირებას იწყებს - პრობლემა ამ კუთხით წლების განმავლობაში მოუგვარებელია, სკოლის ბუფეტებში მოსწავლეებისთვის ხელმისაწვდომია არაჯანსაღი საკვები პროდუქტები, რაც სპეციალისტების თქმით, მოზარდების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის“ - აცხადებენ სამინისტროში.ახალი რეგულაცია მიმდინარე კვირას მხოლოდ იმ სკოლებში ამოქმედდება, რომლებსაც ძველი ხელშეკრულების ვადა ამოეწურათ. ახალი ხელშეკრულება ახალი პირობებით ამოქმედდება. როგორც განათლების სამინისტროს პროექტების მენეჯერი მაია მუშკუდიანი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ახალი ხელშეკრულების საფუძველზე, ყველა სკოლა ვალდებული იქნება აღნიშნული აკრძალვები გაითვალისწინონ. „ყველა სკოლაში ეს რეგულაცია ასე ერთბაშად ვერ ამოქმედდება. ვისაც ხელშეკრულების ვადა გაუვიდა, იმისთვის ახალი პირობებით დაიდება. ვისაც უკვე დადებული აქვს ხელშეკრულება, იმათ პირობებს ვერ შევუცვლით, ეს ძალიან რთულია, ვადა რომ ამოიწურება, მერე უკვე ახალ ხელშეკრულებას ახალი პირობებით დავუდებთ“, - აცხადებს მაია მუშკუდიანი. ექიმი-პედიატრი ინგა მამუჩიშვილი სკოლებში არაჯანსაღი საკვების აკრძალვის მომხრეა და აცხადებს, რომ სკოლებში კვების პროცესი მაქსიმალური სიმკაცრით უნდა კონტროლდებოდეს. პედიატრი 5 ძირითად პროდუქტს ასახელებს, რომელიც ბავშვებმა აუცილებლად უნდა მიიღონ - ხილი, ბოსტნეული, ცილოვანი პროდუქტები, მარცვლეული და რძის პროდუქტები. როგორც მამუჩიშვილი „ფორტუნასთან“ აცხადებს, არასწორმა კვებამ შესაძლოა მოზარდებში მძიმე დაავადებები გამოიწვიოს. „ჩიფსები - ეს არის ცოცხალი შხამი, ფერადი შხამი. დიდი რაოდენობით კონსერვატებს და საღებავებს შეიცავს, გამდიდრებულია ტრანსცხიმებით და ტრანსცხიმები არის ონკოლოგიური დაავადებების გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი. არასწორი კვება იწვევს ალერგიულ დაავადებებს, ენდოკრინულ რღვევას. მოზარდებში კვების პროცესი ძალიან დიდი სიმკაცრით უნდა გაკონტროლდეს, იმიტომ რომ ბავშვი, ეს ჩვენთვის მომავალია და საკუთარ შვილებს გენოციდი არ უნდა მოვუწყოთ“ - აცხადებს ინგა მამუჩიშვილი.განათლების სამინისტროს ინიციატივას სკოლის ბუფეტებში არაჯანსაღი საკვების აკრძალვასთან დაკავშირებით მხარს უჭერს მშობლების ნაწილიც. ირინა კალანდაძის შვილი მეშვიდე კლასის მოსწავლეა. მშობელი მას ხშირად აფრთხილებს, რომ სკოლაში ჩიფსი და ჯანმრთელობისთვის სხვა მავნე პროდუქტი არ შეიძინოს, თუმცა მშობლის თქმით, დაზღვეული არ არის, რომ მისი შვილი გაფრთხილებას გაითვალისწინებს. „ჩემი შვილის სკოლაში ვითარება გაუკონტროლებელია. ყველანაირ საკვებზე მიუწვდებათ ხელი. მე კი ვაფრთხილებ ჩემს შვილს, რომ არ ჭამოს, მაგრამ ის ამას ვერ გააკონტროლებს, იმიტომ რომ პატარაა. ძალიან საჭირო და ძალიან აუცილებელი ინიციატივაა. მე როგორც მშობელი მივესალმები, მაგრამ ცოტა მიკვირს, აქამდე რატომ არცერთ მინისტრს არ მოუვიდა თავში აზრად მსგავსი ინიციატივა“ - აღნიშნავს ირინა კალანდაძე. კალანდაძის მსგავსად, სამინისტროს ინიციატივას მხარს უჭერს ცირა ჭაავაც. როგორც ჭაავა „ფორტუნასთან“ აღნიშნავს, მისი შვილი სკოლის ბუფეტით არ სარგებლობს, თუმცა არაჯანსაღი საკვები სკოლებში აქამდეც უნდა აკრძალულიყო. „მე ჩემს შვილს ყოველ დილით ვატან სკოლაში საჭმელს, აქედან გამომდინარე ის სკოლის ბუფეტით არ სარგებლობს. თუმცა სამინისტროს გადაწყვეტილება ცალსახად სწორი და მისაღებია. ის ბავშვები, ვინც სკოლის ბუფეტით სარგებლობენ, დაცულები უნდა იყვნენ“, - აცხადებს მშობელი.[post_title] => სკოლებში არაჯანსაღი საკვები აღარ გაიყიდება: აქამდე სად იყავით [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => skolebshi-arajansaghi-sakvebi-aghar-gaiyideba-aqamde-sad-iyavit [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-02 17:47:18 [post_modified_gmt] => 2017-05-02 13:47:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127010 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 43 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 42950d5bb2bcb653bd1f55bd6618c45a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )