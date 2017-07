პოგბამ ქალი ჟურნალისტი წყალში მოისროლა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => djurnalisti [2] => pogba [3] => lukaku [4] => iunatedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144886 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => djurnalisti [2] => pogba [3] => lukaku [4] => iunatedi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144886 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => djurnalisti [2] => pogba [3] => lukaku [4] => iunatedi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => djurnalisti [2] => pogba [3] => lukaku [4] => iunatedi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144886) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3799,16014,8601,4100,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144785 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 15:09:06 [post_date_gmt] => 2017-07-10 11:09:06 [post_content] => McDonald's-ს ფიფასთან კონტრაქტის გაწყვეტა სურს, რისი მიზეზით მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის სახელთან დაკავშირებული გამუდმებული კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. სწრაფი კვების გიგანტი მსოფლიოს ჩემპიონატებს ჯერ კიდევ 1994 წლიდან ასპონსორებდა, თუმცა ახლა, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 თვით ადრე, McDonald's ფიფასთან თანამშრომლობის გაწყვეტას აპირებს. მიზეზი კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. McDonald's-ში უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ ფიფას ჩინოვნიკების წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო ხშირად იწყება გამოძიება კორუფციის ბრალდებით. გარდა ამისა, კონფედერაციათა თასის დასრულების შემდეგ 23 რუსი ფეხბურთელი დოპინგის მიღებაში დაადანაშაულეს. ევროპული მედიის ინფორმაციით, იმის შანსი, რომ მხარეები თანამშრომლობას შეწყვეტენ, 40%-ია. ამ შემთხვევაში McDonald's-ს, რომელიც ფიფას ყოველწლიურად 8,5-დან 22 მილიონ ევრომდე უხდის, 88 მლნ-ის გადახდა მოუწევს. ამჟამინდელი ხელშეკრულება McDonald's-სა და ფიფას შორის 2022 წლამდეა გათვლილი. [post_title] => მაკდონალდს ფეხბურთი აღარ უნდა: სწრაფი კვება კორუფციამ დააფრთხო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => makdonalds-fekhburti-aghar-unda-swrafi-kveba-korufciam-daafrtkho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 15:09:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 11:09:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144725 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 11:26:49 [post_date_gmt] => 2017-07-10 07:26:49 [post_content] => ლიონელ მესი „ბარსელონაში“ 61 მილიონ ევროს აიღებს წელიწადში. არგენტინელმა ძალიან სარფიანად გადაწერა კონტრაქტი. ამხელა ხელფასით მესი მსოფლიოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მოთამაშე გახდა. აწი ის დაახლოებით კვირაში 1 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს. ხელფასის გარდა მესი ფულს იშოვის კომერციული მიზნებით მისი გამოსახულების გამოყენებისგან და პლუს ათასგვარი ბონუსებისგან. მესის ახალი კონტრაქტი „ბარსელონასთან“ 2021 წლამდეა გათვლილი. 30 წლის სუპერვარსკვლავი გარდა ჩამოთვლილი სიკეთეებისა 50 მილიონი ევროს ბონუსს მიიღებს უბრალოდ კონტრაქტის გაფორმებისთვის. მესის გამოსასყიდ თანხად 300 მილიონი განისაზღვრა. [post_title] => მესის ფულს თვლა აღარ აქვს: მილიონი კვირაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mesis-fuls-tvla-aghar-aqvs-milioni-kvirashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 11:26:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 07:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144725 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144710 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 11:05:16 [post_date_gmt] => 2017-07-10 07:05:16 [post_content] => „სანდერლენდის“ ნორჩი გულშემატკივარი ბრედლი ლოური სიმსივნის იშვიათ ფორმას - ნეირობლასტომას ებრძოდა და სამწუხაროდ ამ ბრძოლაში დამარცხდა. ტვიტერის ათი ათასობით მომხარებელმა გამოხატა მწუხარება ბრედლის გარდაცვალების გამო, რომელმაც სიყვარული არა მარტო ინგლისში, არამედ მთელ მსოფლიოში მოიპოვა. ექვსი წლის ბიჭუნა ბევრს ჩაუვარდა გულში. „სანდერლენდში“ ბიჭუნას გარდაცვალების ამბავი მაშინვე გაიგეს: „მთელი ჩვენი ფიქრები ლოურის ოჯახზეა“. დღეს ჩვენ პატარა ლეგენდა დავკარგეთ. „ვესტ ჰემის“ ოფიციალური ექაუნთი: „შენ ჩვენ ყველანი სიმამაცით აღგვავსე. მშვიდად განისვენე ბრედლი“. „ევერტონის“ ოფიციალური ექაუნთი: „კლუბში ყველანი უაღრესად დამწუხრებულები ვართ ამ ამბის გაგების შემდეგ“. „ჩელსი“: „ბრედლიმ ჩვემ შეგვძვრა თავისი ღიმილით და სიმამაცით“. მწუხარებას შეურთდნენ არა მარტო ინგლისური კლუბები. „ის ზლატანზე ძლიერია“ - ასე გამოეხმაურა იბრაჰიმოვიჩის ფანების ექაუნთი. „საშინლად მძიმეა პატარა ბრედლის გარდაცვალების ამბავი. ის იყო მებრძოლი და შთამაგონებელი ბოლო წუთამდე“, - დაწერა გარი ლინეკერმა, რომელიც პირადად ურთიერთობდა ბიჭთან. „ბრედლის სიმამაცე ფეხბურთის მოყვარულების გულს მთელ მსოფლიოში შეეხო“ - ნათქვამია პრემიერლიგის ტვიტერზე. გვერდზე არ დარჩენილა ფიფაც: „ფეხბურთმა ერთ-ერთი ყველაზე მამაცი ფანი დაკარგა“. მომხმარებლებს ჯერმეინ დეფო გაახსენდათ, რომელსაც მუდმივად ქონდა კონტაქტი ბრედლისთან და მის ოჯახთან. „დეფომ და ლოურიმ უნდა მიიღონ ჯილდო „წლის სპორტული პერსონა“. დეფოს ბრედლიზე ხუთშაბათის პრესკონფერენცაზე კითხეს, როდესაც ბავშვი ჯერ კიდევ ცოცხალი იყო. ფეხბურთელმა ცრემლები ვერ შეიკავა. „ეს ადამიანი იმსახურებს რაინდის ტიტულს, რაც მან გააკეთა ბრედლისთვის და მისი ოჯახისთვის“. [post_title] => ფეხბურთმა უმამაცესი ფანი დაკარგა: როგორ დაემშვიდობა მსოფლიო ბრედლი ლოურის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fekhburtma-umamacesi-fani-dakarga-rogor-daemshvidoba-msoflio-bredli-louris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 11:05:16 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 07:05:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144710 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144785 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-10 15:09:06 [post_date_gmt] => 2017-07-10 11:09:06 [post_content] => McDonald's-ს ფიფასთან კონტრაქტის გაწყვეტა სურს, რისი მიზეზით მსოფლიო ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის სახელთან დაკავშირებული გამუდმებული კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. სწრაფი კვების გიგანტი მსოფლიოს ჩემპიონატებს ჯერ კიდევ 1994 წლიდან ასპონსორებდა, თუმცა ახლა, მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის დაწყებამდე 11 თვით ადრე, McDonald's ფიფასთან თანამშრომლობის გაწყვეტას აპირებს. მიზეზი კორუფციული და დოპინგ-სკანდალებია. McDonald's-ში უკმაყოფილონი არიან იმ ფაქტით, რომ ფიფას ჩინოვნიკების წინააღმდეგ სულ უფრო და უფრო ხშირად იწყება გამოძიება კორუფციის ბრალდებით. გარდა ამისა, კონფედერაციათა თასის დასრულების შემდეგ 23 რუსი ფეხბურთელი დოპინგის მიღებაში დაადანაშაულეს. ევროპული მედიის ინფორმაციით, იმის შანსი, რომ მხარეები თანამშრომლობას შეწყვეტენ, 40%-ია. ამ შემთხვევაში McDonald's-ს, რომელიც ფიფას ყოველწლიურად 8,5-დან 22 მილიონ ევრომდე უხდის, 88 მლნ-ის გადახდა მოუწევს. ამჟამინდელი ხელშეკრულება McDonald's-სა და ფიფას შორის 2022 წლამდეა გათვლილი. [post_title] => მაკდონალდს ფეხბურთი აღარ უნდა: სწრაფი კვება კორუფციამ დააფრთხო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => makdonalds-fekhburti-aghar-unda-swrafi-kveba-korufciam-daafrtkho [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-10 15:09:06 [post_modified_gmt] => 2017-07-10 11:09:06 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144785 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 639 [max_num_pages] => 213 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 024eaf1b0b5667ad9268798a82c01e7f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )