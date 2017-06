პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkotiki [2] => mdma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137450 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkotiki [2] => mdma ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137450 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkotiki [2] => mdma ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkotiki [2] => mdma ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137450) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16410,10000,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137448 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 13:14:10 [post_date_gmt] => 2017-06-09 09:14:10 [post_content] => შსს-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. თბილისში დაკავებულია ორი პირი - 1989 წელს დაბადებული მ.მ. და 1996 წელს დაბადებული თბილისში. სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა“, ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა“ ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. რეპერი ზაზა ნოზაძე (SF-X) ამ ინფორმაციას საკუთარ გვერდზე აზიარებს და აღნიშნავს, რომ დაკავებულები ასევე რეპერები მიშკა მგალობლიშვილი (Young Mic) და გიორგი ქებურია (KayG) არიან. ზაზა ფიქრობს, რომ ეს შესაძლოა, იმ კომიკურ ვიდეოს უკავშირდებოდეს, რომელიც „ბირჟა მაფიის“ სახელით ბიჭებმა 4 ივნისს განათავსეს „ფეისბუქში“. რეპერი დასძენს, რომ ბიჭები ნარკოტიკების მომხმარებლები არ არიან... ზაზა წერს: „პრეცედენტი არ ყოფილა მსგავსი, კომიკური ვიდეოს გამო (დაჟე სააკაშვილის დროს) ვინმეს ვინმე დაეჭირა და თან ასეთი მუხლებით... მიშკა ჩემი მეგობარია და ცხოვრებაში ნარკოტიკული საშუალება არ აქვს გასინჯული, იმავეს თქმა შემიძლია გიორგიზეც, რამდენადაც ვიცნობ. არავის არაფერი შერჩება!!!!!!!! ეგრეც არ ბნელა !!!!!!!!!! არც ისე ცოტა ვართ, იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს, რაც ხდება !!!!!!!!!!“ ამავე თემაზე პოსტი გუშინ ღამე გამოაქვეყნა რეპერმა თერიკამ (ირაკლი ქოჩიაშვილი), რომელმაც აღნიშნა: „მოკლედ, მეგობრებო ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, არამედ ქვეყანაში ისევ ძაღლთა თარეშია, ჩვენი და არა მარტო ჩვენი პირადად ჩემი მეგობრები Young Mic და Kay G დაკავებული ჰყავს პოლიციას, გადაიყვანეს ნარკოლოგიურში და ვერაფერი ვერ აღმოუჩინეს და დილამდე არ გვპასუხობენ, თუ რა მიზეზით არიან დაკავებულები, მაგრამ უკვე მიზეზი ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის მათი კლიპი „თ...ლი შავი ზედა“ (იხ. კლიპი) და არ შეიძლება ეგრე!!! მოკლედ, მოდით და მეც დამიჭირეთ...“ [gallery columns="2" link="file" ids="137456,137455"] პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო რუსთავში, მე-11 მიკრორაიონში, მტკვართან არსებულ ხელოვნურ ტბაში, 9 წლის ბავშვი დაიხრჩო. ინფორმაცია "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს. როგორც უწყებაში განაცხადეს, ბავშვის ცხედარი მაშველებმა ტბიდან ერთი საათის წინ ამოიყვანეს. მოხდა ცხედრის ამოცნობაც. მაშველები მოზარდს, დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ეძებდნენ. მომხდარზე გამოძება 115-ე მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს [post_title] => რუსთავში ტბაში ბავშვის ცხედარი იპოვეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavshi-tbashi-bavshvis-ckhedari-ipoves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-08 19:58:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-08 15:58:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137320 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136616 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-06 14:56:33 [post_date_gmt] => 2017-06-06 10:56:33 [post_content] => საქართველოს ავტოპარკის, ბოლო მონაცემებით, ქვეყანაში 1, 2 მილიონი ავტომობილია. ყველაზე მეტი ავტომობილი თბილისშია, სადაც მთელი რაოდენობის 36,7%–ია დარეგისტრირებული. შსს–ს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით, ყოველდღიურად დედაქალაქში დაახლოებით 550 ათასი ავტომობილი გადაადგილდება და ეს რიცხვი დინამიკურად იზრდება. ქვეყანაში ყველაზე გავრცელებულია Mercedes Benz–ის მარკის ავტომანქანები, ასევე ლიდერთა სამეულშია Opel–ი და Ford–ი. პირველ ათეულში ასევე შედის BMW, TOYOTA, VOLKSWAGEN, NISSAN, MITSUBISHI, HONDA და ა.შ. ავტომობილების საერთო რაოდენობიდან 46% 20–ზე მეტი წლისაა. [post_title] => საქართველოში ყოველ მესამეს ავტომობილი ჰყავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-yovel-mesames-avtomobili-hyavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 14:58:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 10:58:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136616 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 137448 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-09 13:14:10 [post_date_gmt] => 2017-06-09 09:14:10 [post_content] => შსს-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღეს. თბილისში დაკავებულია ორი პირი - 1989 წელს დაბადებული მ.მ. და 1996 წელს დაბადებული თბილისში. სამართალდამცველებმა მ.მ.-ს პირადი ჩხრეკისას 1,4965 გრამი ნარკოტიკული საშუალება „მდმა“, ხოლო გ.ქ.-ს პირადი ჩხრეკისას 2,3342 გრამი „მდმა“ ამოიღეს. გ.ქ. ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა-შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. რეპერი ზაზა ნოზაძე (SF-X) ამ ინფორმაციას საკუთარ გვერდზე აზიარებს და აღნიშნავს, რომ დაკავებულები ასევე რეპერები მიშკა მგალობლიშვილი (Young Mic) და გიორგი ქებურია (KayG) არიან. ზაზა ფიქრობს, რომ ეს შესაძლოა, იმ კომიკურ ვიდეოს უკავშირდებოდეს, რომელიც „ბირჟა მაფიის“ სახელით ბიჭებმა 4 ივნისს განათავსეს „ფეისბუქში“. რეპერი დასძენს, რომ ბიჭები ნარკოტიკების მომხმარებლები არ არიან... ზაზა წერს: „პრეცედენტი არ ყოფილა მსგავსი, კომიკური ვიდეოს გამო (დაჟე სააკაშვილის დროს) ვინმეს ვინმე დაეჭირა და თან ასეთი მუხლებით... მიშკა ჩემი მეგობარია და ცხოვრებაში ნარკოტიკული საშუალება არ აქვს გასინჯული, იმავეს თქმა შემიძლია გიორგიზეც, რამდენადაც ვიცნობ. არავის არაფერი შერჩება!!!!!!!! ეგრეც არ ბნელა !!!!!!!!!! არც ისე ცოტა ვართ, იმისთვის რომ ეს არ მოხდეს, რაც ხდება !!!!!!!!!!“ ამავე თემაზე პოსტი გუშინ ღამე გამოაქვეყნა რეპერმა თერიკამ (ირაკლი ქოჩიაშვილი), რომელმაც აღნიშნა: „მოკლედ, მეგობრებო ჩვენს ქალაქში და არა მარტო ქალაქში, არამედ ქვეყანაში ისევ ძაღლთა თარეშია, ჩვენი და არა მარტო ჩვენი პირადად ჩემი მეგობრები Young Mic და Kay G დაკავებული ჰყავს პოლიციას, გადაიყვანეს ნარკოლოგიურში და ვერაფერი ვერ აღმოუჩინეს და დილამდე არ გვპასუხობენ, თუ რა მიზეზით არიან დაკავებულები, მაგრამ უკვე მიზეზი ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის მათი კლიპი „თ...ლი შავი ზედა“ (იხ. კლიპი) და არ შეიძლება ეგრე!!! მოკლედ, მოდით და მეც დამიჭირეთ...“ [gallery columns="2" link="file" ids="137456,137455"] პოლიციამ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება ამოიღო