პოლიციამ კოლუმბიაში, 7 ტონა კოკაინი ამოიღო.

სპორტის სამინისტროსა და კოლუმბიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. დოკუმენტი, რომელსაც ხელი სპორტის მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა და კოლუმბიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩმა საქართველოში ხუან ალფრედო პინტო საავედრამ მოაწერეს, ითვალისწინებს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას სპორტის მიმართულებით. კერძოდ, პირველ ეტაპზე საქართველოში მომზადებას კოლუმბიის მორაგბეთა ორი ასაკობრივი ნაკრები გაივლის. თანამშრომლობის მომდევნო ეტაპი კი სპორტის სხვა სახეობებში, როგორებიცაა ფეხბურთი, ველოსპორტი, მოტოსპორტი, ავტოსპორტი - სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მომზადებას ითვალისწინებს. შეგახსენებთ, რომ სპორტის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების და შესაბამისი გამოცდილების გაზიარების მიზნით, ტარიელ ხეჩიკაშვილმა 22 თებერვალს უმასპინძლა კოლუმბიის ოფიციალურ დელეგაციას. შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო საქართველოში კოლუმბიის მორაგბეთა ასაკობრივი ნაკრების მომზადების გავლას, სპორტის სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენთა და მწვრთნელთა მომზადების საკითხებს, ასევე დაიგეგმა ურთიერთგაგების მემორანდუმის ხელმოწერასთან დაკავშირებული პროცედურები. საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში კოლუმბიის კულტურის კვირეული გაიხსნა, რომელიც 31 მარტამდე გასტანს. კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილია კოლუმბიის პირველი კინოფესტივალის ჩატარებაც. გარდა ამისა საქართველოს მუზეუმის ფოიეში წარმოდგენილი იქნება გამოფენა „ძველი ესპანური კოლუმბიის ეპოქაში ოქროთი ვაჭრობის დაწყება". [post_title] => კოლუმბიელი მორაგბეები მომზადებას საქართველოში გაივლიან
[post_date] => 2017-03-28 19:20:03

"ბედნიერი პლანეტის ინდექსში" საქართველო მსოფლიოს 140 ქვეყანას შორის 31.1 ქულით მე-40 ადგილზეა. ყოველწლიური Happy Planet Index ითვალისწინებს რამდენიმე გარემოებას, მათ შორის არის სიცოცხლის ხანგრძლივობა და კეთილდღეობა. ინდექსის მიხედვით, საქართველოში სიცოცხლის ხანგრძლივობა 74,6 წელია და ამ მაჩვენებლით საქართველო 140 ქვეყანას შორის 56-ეა. კეთილდღეობის კუთხით კი, საქართველო 114-ე ადგილზე გავიდა. ყველაზე ბედნიერ ქვეყნად კოსტა-რიკა დასახელდა, რომელსაც მექსიკა და კოლუმბია მოყვება. [post_title] => "ბედნიერი პლანეტის ინდექსში" საქართველო მე-40 ადგილზეა
[post_date] => 2016-09-01 15:51:30 [post_title] => კოლუმბიელი მორაგბეები მომზადებას საქართველოში გაივლიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kolumbieli-moragbeebi-momzadebas-saqartveloshi-gaivlian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-28 19:20:03 [post_modified_gmt] => 2017-03-28 15:20:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=118406 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => d6f0cc840fbd14d88698242cb9dbd616 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )