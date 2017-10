პოლიტიკა არაა ცირკი, სადაც შენ ჟონგლიორობ 20 წელია – ირმა ინაშვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => shalva-natelashvili [2] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179744 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => shalva-natelashvili [2] => archevnebi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179744 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => shalva-natelashvili [2] => archevnebi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irma-inashvili [1] => shalva-natelashvili [2] => archevnebi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179744) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20173,1153,2262) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179786 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content] => "ვიცი, რომ საზოგადოების ნაწილს გაუკვირდა, რატომ იცავს საია თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს სასამართლოში",-ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს, რომ საია იცავს ქვეყნის კანონმდებლობას და ხალხის ნებას, რომელმაც თავად უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება მისი მერი, ყოველგვარი მანიპულაციების და ჩარევების გარეშე. "ამაშია კანონის უზენაესობის სირთულე - პატივი სცე და მოითხოვო მისი დაცვა განურჩევლად იმისა, შენს თანამოაზრეს და "შენიანს" ეხება ეს კონკრეტულ შემთხვევაში თუ - არა. მეჭიაური ხშირად გვაკრიტიკებდა, ალბათ, მომავალშიც გაგვაკრიტიკებს, ჩვენც არაერთხელ გაგვიკრიტიკებია მისი განცხადებები თუ საჯარო გამოსვლები, მაგრამ ეს არ გვაბრკოლებს, ვებრძოლოთ უსამართლობას, რომელიც მარტო მას კი არა, ძალიან ბევრ ადამიანს აზიანებს და რაც მთავარია - აზიანებს სამართლიანი არჩევნების იდეას! ასეთები ვართ ჩვენ და ამიტომ მიყვარს საია",-წერს ანა ნაცვლიშვილი. https://www.facebook.com/ana.natsvlishvili.940/posts/10155832012942905 [post_title] => მეჭიაური გვაკრიტიკებდა, მაგრამ ეს უსამართლობასთან ბრძოლაში არ გვაბრკოლებს- ანა ნაცვლიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mechiauri-gvakritikebda-magram-es-usamartlobastan-brdzolashi-ar-gvabrkolebs-ana-nacvlishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 14:58:58 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179786 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179740 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:49:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:49:52 [post_content] => „ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერი ხელისუფლებას თვითმმართველობის არჩევნების გაყალბებაში, „ევროპულ საქართველოს“ და „პატრიოტთა ალიანსს“ კი, მმართველ გუნდთან გარიგებაში ადანაშაულებს. განცხადება შალვა ნათელაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. „ლეიბორისტული პარტიის" ლიდერი მიმართავს ცესკოს და ახალქალაქში არჩევნების შედეგების გაუქმებისკენ მოუწოდებს. „ადგილობრივი არჩევნების მასობრივ გაყალბებასთან ერთად, საუბედუროდ, ჩადენილია სამშობლოს ღალატის უპრეცედენტო ფაქტი. ივანიშვილ-ბოკერია-თარხანმოურავის ალიანსი გაურიგდა ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში მოქმედ სეპარატისტულ ორგანიზაციებს და ხმების სანაცვლოდ დღეს პეტროსიანის ჯგუფი, რომლის მიზანია ამ კუთხის საქართველოდან მოწყვეტა, ოფიციალურად მოღვაწეობს თვითმმართველობის ორგანოებში. ამას შეიძლება მოჰყვეს განუსაზღვრელი შედეგები ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის. მე მოვუწოდებ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, თუ შერჩენიათ ოდნავ მაინც პატრიოტიზმის ნატამალი, ადამიანობის ელემენტები, შეიკრიბონ და თვითონ გააუქმონ არჩევნების შედეგები, რომელიც გადანაწილდა ამ პარტიაზე და სადაც არც სომხებს და არც ქართველს არაფერი არ ჰკითხეს,“ - განაცხადა შალვა ნათელაშვილმა. [post_title] => ჩადენილია სამშობლოს უპრეცედენტო ღალატი - შალვა ნათელაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chadenilia-samshoblos-uprecedento-ghalati-shalva-natelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 14:35:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 10:35:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179740 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179726 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 13:40:52 [post_date_gmt] => 2017-10-24 09:40:52 [post_content] => "პოლიტიკური სიბეცეა, ფიქრობდე, რომ ამ რეალობაში, რუსეთით, კრიმინალებით ზურგგამაგრებული ოლიგარქის და კორუფციაში ჩაფლული, დეგრადირებული სახელმწიფო სტრუქტურების პირობებში, აქ ოდესმე იქნება თანასწორი პირობები თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად," - ამის შესახებ "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენელი, ჩიორა თაქთაქიშვილი, სოციალურ ქსელში წერს. ჩიორა თაქთაქიშვილს მიაჩნია, რომ "ნაციონალური მოძრაობა" არსებულ ვითარებას მარტო შეცვლის და თანამოაზრეებმა პრობლემის გადაწყვეტის გზებზე ერთად უნდა იმსჯელონ. "წესით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არ უნდა ყოფილიყო საჭირო ამის გასაგებად. ეს რეალობაა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში არჩევნებში გამარჯვებულმა გუნდმა მთავარი პოლიტიკური ოპონენტის განადგურება უმთავრეს სახელმწიფოებრივ ამოცანად გამოაცხადა. თუმცა, სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს! "რადიკალურადაა შესაცვლელი ბრძოლის მეთოდები. რა მეორე ტურები, რა 2020 წლის არჩევნებისთვის მზადება?! ხვალიდანვე უნდა დავიწყოთ გადაწყობა კრიმინალურად, შიშით და ფულით წართმეული ჩვენი და ჩვენი თანამოქალაქეების თავისუფლების დასაცავად! ეს მხოლოდ ერთი პარტიის, ან ჯგუფის საქმე არაა და არც სადღეგრძელოს სმა და გულზე მჯიღის ცემაა საკმარისი! ამიტომ ყველა, ვისაც მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ იცხოვროს თავისუფალ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოში და არ არის თანახმა, ფულით და შიშით მანიპულირებულ საჯარო მოსამსახურეებს მიანდოს საკუთარი ბედის გადაწყვეტა, შ ე ვ ი კ რ ი ბ ო თ ! "ფაქტია, რომ ენმ - რუსეთის, ოლიგარქის, კრიმინალების და სახელმწიფოს მხირდან 5-წლიანი უწყვეტი დევნის პირობებში - დღეს ვერ არის იმ ფორმაში, რომ მარტომ შეცვალოს ეს რეალობა. რეალობა კი უმძიმესია!შემოგვიერთდით! გავერთიანდეთ ყველა განათლებული, პატრიოტი, პატიოსანი, თავისუფლების და თანასწორობის ფასის მცოდნე მოქალაქე! ჩვენ ძალიან ძლიერი ძალა ვართ! რომელსაც წინ ვერავინ დაუდგება! მთავარია, არ "ვიგრუზინოთ", არ ვიზარმაცოთ, ერთმანეთს ცხვირი არ ავუბზუოთ! ვ ი ე ვ რ ო პ ე ლ ო თ ! სხვას არ დაველოდოთ! ჩვენ თვითონ დავორგანიზდეთ, გამოვიყენოთ ის ცოდნის კაპიტალი, რომელიც გვაქვს! ვიმსჯელოთ, მოვიფიქროთ, მოვიძიოთ რესურსები, შემოვიერთოთ თანამოაზრეები, დავგეგმოთ, და მიზანსაც აუცილებლად მივაღწევთ. Resist - > Ally - > Attack -> Win!" - წერს ჩიორა თაქთაქიშვილი. https://www.facebook.com/chiora.taktakishvili/posts/10154915951700718 [post_title] => რა მეორე ტურები, რა 2020 წლისთვის მზადება, ბრძოლის მეთოდები შესაცვლელია - ჩიორა თაქთაქიშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-meore-turebi-ra-2020-wlistvis-mzadeba-brdzolis-metodebi-shesacvlelia-chiora-taqtaqishvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 13:46:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 09:46:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179786 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 14:58:58 [post_date_gmt] => 2017-10-24 10:58:58 [post_content] => "ვიცი, რომ საზოგადოების ნაწილს გაუკვირდა, რატომ იცავს საია თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს სასამართლოში",-ამის შესახებ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილი სოციალურ ქსელში წერს. ანა ნაცვლიშვილი განმარტავს, რომ საია იცავს ქვეყნის კანონმდებლობას და ხალხის ნებას, რომელმაც თავად უნდა გადაწყვიტოს, ვინ იქნება მისი მერი, ყოველგვარი მანიპულაციების და ჩარევების გარეშე. 