პოლიტიკაზე საუბარი, დიახაც, იქნება – ანა დოლიძის პასუხი მამუკა მდინარაძეს

"ნაციონალურმა მოძრაობამ" პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ, პროტესტის ნიშნად დატოვა. როგორც ფრაქციის თავმჯდომარემ, რომან გოცირიძემ, განაცხადა, "ნაციონალური მოძრაობა" კენჭისყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს. " ჩვენ ბოიკოტს ვუცხადებთ ასეთი ძალადობრივი გზით კონსტიტუციის მიღებას და არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას,” - განაცხადა გოცირიძემ. "ნაციონალურმა მოძრაობამ" პარლამენტის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა

"მხოლოდ ჩვენი შენიშვნა არ არის, რომ ეს არის ერთპარტიული დოკუმენტი. რატომღაც თქვენ ვერ შეძელით დაგერწმუნებინათ ვერც ვენეციის კომისია, ვერც ევროკავშირი, ვერც NDI, რომ ის ხუთი პარტია, რომელიც არის თქვენთან გაერთიანებული და რომლის წარმომადგენლებიც იყვნენ თქვენს პარტიულ სიაში არჩევნებზე, დამოუკიდებელი სუბიექტები არიან",-ასე უპასუხა ანა დოლიძემ საპარლამენტო უმრავლესობის კრიტიკას. "ამასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ, თქვენ დაგჭირდებათ არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ყველა, დიახაც უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის დარწმუნება, რომ ეს არ არის ერთპარტიული კუთვნილების დოკუმენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში აღარ დარჩა სასუნთქი ჰაერი, ტროტუარები, აღარ არის პარკები, სადაც დედები გაიყვანენ ბავშვებს, უზარმაზარი კამპანიაა ატეხილი, რომ ხალხი იხრჩობა, მე პირველი ვიქნებოდი, ვინც მხარს დაუჭერდა იმას, რომ ”მწვანეთა პარტია” ყოფილიყო ნამდვილი პარტია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის”, - განაცხადა ანა დოლიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ანა დოლიძე იმ განცხადების გამო გააკრიტიკეს, სადაც აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია ერთპარტიულია. უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ მას მხარი 5-მა პარტიამ დაუჭირა. "ოცნებამ" კოალიციაში შემავალი 5 სუბიექტის დამოუკიდებლობაში საერთაშორისო საზოგადოებაც ვერ დაარწმუნა - ანა დოლიძე

"ამასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ, თქვენ დაგჭირდებათ არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ყველა, დიახაც უამრავი საერთაშორისო ორგანიზაციის დარწმუნება, რომ ეს არ არის ერთპარტიული კუთვნილების დოკუმენტი. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში აღარ დარჩა სასუნთქი ჰაერი, ტროტუარები, აღარ არის პარკები, სადაც დედები გაიყვანენ ბავშვებს, უზარმაზარი კამპანიაა ატეხილი, რომ ხალხი იხრჩობა, მე პირველი ვიქნებოდი, ვინც მხარს დაუჭერდა იმას, რომ "მწვანეთა პარტია" ყოფილიყო ნამდვილი პარტია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ არის", - განაცხადა ანა დოლიძემ. საპარლამენტო უმრავლესობაში ანა დოლიძე იმ განცხადების გამო გააკრიტიკეს, სადაც აღნიშნა, რომ კონსტიტუცია ერთპარტიულია. უმრავლესობაში აღნიშნავენ, რომ მას მხარი 5-მა პარტიამ დაუჭირა. "იმ დეპუტატებს შორის ვიყავი, რომელიც პროპორციულ სისტემაზე 2020 წელს გადასვლას უჭერდა მხარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, მაინტერესებს თქვენი ლოგიკა, ვნახე თქვენი სატელევიზიო სიუჟეტი, სადაც დამოუკიდებელ კანდიდატს ეხმარებოდით ხმების შეგროვებაში, მხარდამჭერების და განაცხადეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, არაპარტიულმა ადამიანმა კენჭი იყაროს ქალაქის მერის პოსტზე. "არ ვიცი, იცით თუ არა, მე არ გახლვართ პოლიტიკური პარტია "ქართული ოცნების" წევრი, დაირღვევა თუ არა ჩემი უფლება, მაჟორიტარულ სისტემაზე უარის თქმის და პროპორციულზე გადასვლის დროს, რადგან ამ შემთხვევაში აღარ მექნება საშუალება, ვიყო პარლამენტში არჩეული ისე, რომ არც ერთი პარტიის წევრი არ გავხდე. "როცა თქვენ საუბრობთ, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევას მხარს უჭერს, აქაც დაგეთანხმებით, მაგრამ იცით თუ არა, რომ ასევე ძალიან დიდი ნაწილი უჭერს მხარს შერეულ სისტემაზე დარჩენას, ანუ მაჟორიტარების დატოვებას," - განაცხადა ზაზა ხუციშვილმა. რატომ არ ამბობთ, ბუკიკიოს განაცხადებით რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტს პირდაპირ არ ირჩევენ - ზაზა ხუციშვილი

"თქვენ განაცხადეთ ის წუხილი, რომელსაც ვეთანხმებით, რაც განაცხადა "ვენეციის კომისიამ", მაგრამ რატომ არ აცხადებთ, ბატონმა ბუკუკიომ განაცხადა, რომ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრეზიდენტს პირდაპირი წესით, როგორც წესი, არ ირჩევენ," - ასე მიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელმა,ზაზა ხუციშვილმა, პრეზიდენტის საპარლამენტი მდივანს, ანა დოლიძეს, პარლამენტში, სადაც პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს განიხილავენ. ზაზა ხუციშვილის შეკითხვები ასევე პროპორციულ სისტემაზე გადასვლასა და პრეზიდენტის არჩევის წესს ეხებოდა. " ჩვენ ბოიკოტს ვუცხადებთ ასეთი ძალადობრივი გზით კონსტიტუციის მიღებას და არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას,” - განაცხადა გოცირიძემ. "ნაციონალურმა მოძრაობამ" პარლამენტის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა

" ჩვენ ბოიკოტს ვუცხადებთ ასეთი ძალადობრივი გზით კონსტიტუციის მიღებას და არ მივიღებთ კენჭისყრაში მონაწილეობას," - განაცხადა გოცირიძემ.