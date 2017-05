პოლიტიკურ ასპარეზზე ახალი პარტია 2018 წლის დასაწყისიდან გამოვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => akhali-partia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127848 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => akhali-partia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127848 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 283 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => akhali-partia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => davit-usufashvili [1] => akhali-partia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127848) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15408,283) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126088 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 13:15:29 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:15:29 [post_content] => ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ კარგი იქნება, თუ დავით უსუფაშვილი შეძლებს, ძლიერი პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბოს, თუმცა გასული არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით „დიდი მოლოდინი არ აქვს“. ”მაინცდამაინც დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა მის პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მექნება. თუმცა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები. საქართველოს დღეს პარტიული სისტემა, როგორც ასეთი, არ აქვს. ჩემს წინამორბედს დავით უსუფაშვილს მინდა წარმატება ვუსურვო და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოში ჩამოყალიბდება ძლიერი პოლიტიკური პარტია. ეს წაადგება საქართველოში ძლიერი ინსტიტუციური პარტიული სისტემის განვითარებას”, - განაცხადა კობახიძემ. დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება და ცენტრისტულ პარტიას ქმნის. [post_title] => ირაკლი კობახიძეს დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური ძალისგან "დიდი მოლოდინები არ აქვს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidzes-davit-usufashvilis-politikuri-dzalisgan-didi-molodinebi-ar-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:15:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:15:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126028 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 12:45:29 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:45:29 [post_content] => დავით უსუფაშვილი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს, შეიქმნას ახალი პარტია ახლებური მიდგომებით, ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ დღეს მედიასთან შეხვედრაზე განაცხადა. „ხელისუფლების სადავეებთან უნდა მოვიდეს არა მორიგი „მხსნელი“, არამედ კომპეტენტური, პასუხისმგებლიანი, ეროვნულ და ევროპულ კულტურულ-პოლიტიკურ ნიადაგზე მყარად მდგარი ახალი პოლიტიკური ძალა ახლებური მიდგომებით,“ - განაცხადა უსუფაშვილმა და ამისთვის გამოვიდა ინიციატივით, შეიქმნას ახალი პარტია ახლებური მიდგომებით. „ეს იქნება ცენტრისტული პარტია, რომელიც სხვადასხვა ფლანგიდან რაციონალურ და ეფექტიან მიდგომებს მოუყრის თავს. იგი სახელისუფლებო ბრძოლაში ჩაებმება ქვეყნის გაძღოლისათვის სრულფასოვნად მომზადებული პროგრამით და ჩრდილოვანი მთავრობით და არა რამდენიმე ლიდერისა და რამდენიმე ლოზუნგის ამარა,“ - აღნიშნა პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ. მისი თქმით, პარტიის ფორმირება დასრულდება თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ.საარჩევნო გუნდის წარდგენა დაგეგმილია მაისის ბოლოსთვის. დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური ძალის მთავარი ამოცანა იქნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვება და კოალიციური მთავრობის ფორმირება. [post_title] => უსუფაშვილი ცენტრისტულ პარტიას ქმნის და არჩევნებში გამარჯვებისთვის ემზადება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => usufashvili-centristul-partias-qmnis-da-archevnebshi-gamarjvebistvis-emzadeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 12:45:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 08:45:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126028 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 123368 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-18 19:16:27 [post_date_gmt] => 2017-04-18 15:16:27 [post_content] => პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პოლიტიკაში დასაბრუნებლად ემზადება. "რესპუბლიკური პარტიის“ ყოფილი ლიდერი მისი ახალი გუნდისა და ხედვების შესახებ ინფორმაციას ერთ კვირაში გაასაჯაროვებს. ვინ იქნებიან მისი პოლიტიკური გუნდის ახალი წევრები ჯერჯერობით, უცნობია. როგორც თავად უსუფაშვილმა განაცხადა, აქცენტი არა პერსონებზე, არამედ საქმეზე უნდა იყოს გადატანილი. "ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ აქცენტი არ იყოს გადატანილი "ვინ"-ზე და აქვე არ ჩაიკეტოს ეს თემა ცნობილი პერსონალიზაციით: ვის რა ფერის თმა აქვს, რა სიმაღლისაა... და ა.შ. ასეთ დროს საქმე რჩება უკან. საქმე არის საშური, მაგრამ ჩვენ ვიჩქარებთ ნელა", - ამის შესახებ უსუფაშვილმა "მოამბისთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. ახალ წევრებთან ერთად, უსუფაშვილის ბოლო წლების პარტნიორები, ვახტანგ ხმალაძე, ნოდარ ებანოიძე, ფრიდონ საყვარელიძე და თემურ ნერგაძეც მის ახალ გუნდში მოიაზრებიან. რაც შეეხება მიზნებს, "რესპუბლიკური პარტიის" ყოფილი ლიდერი, მიმდინარე წლის შემოდგომაზე დაგეგმილ თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს, თუმცა მისი მთავარი სამიზნე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები იქნება. [post_title] => დავით უსუფაშვილი პოლიტიკაში ბრუნდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-usufashvili-politikashi-brundeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 19:16:27 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 15:16:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123368 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126088 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-28 13:15:29 [post_date_gmt] => 2017-04-28 09:15:29 [post_content] => ირაკლი კობახიძე მიიჩნევს, რომ კარგი იქნება, თუ დავით უსუფაშვილი შეძლებს, ძლიერი პოლიტიკური პარტია ჩამოაყალიბოს, თუმცა გასული არჩევნების შედეგების გათვალისწინებით „დიდი მოლოდინი არ აქვს“. ”მაინცდამაინც დიდი მოლოდინი არ მაქვს. ჩვენ ვიცით, როგორი შედეგები ჰქონდა მის პოლიტიკურ ძალას წინა არჩევნებში, აქედან გამომდინარე, რაიმე განსაკუთრებული მოლოდინი არ მექნება. თუმცა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში ჩამოყალიბდეს ძლიერი პოლიტიკური პარტიები. საქართველოს დღეს პარტიული სისტემა, როგორც ასეთი, არ აქვს. ჩემს წინამორბედს დავით უსუფაშვილს მინდა წარმატება ვუსურვო და ძალიან კარგი იქნება თუ საქართველოში ჩამოყალიბდება ძლიერი პოლიტიკური პარტია. ეს წაადგება საქართველოში ძლიერი ინსტიტუციური პარტიული სისტემის განვითარებას”, - განაცხადა კობახიძემ. დავით უსუფაშვილმა დღეს განაცხადა, რომ აქტიურ პოლიტიკაში ბრუნდება და ცენტრისტულ პარტიას ქმნის. [post_title] => ირაკლი კობახიძეს დავით უსუფაშვილის პოლიტიკური ძალისგან "დიდი მოლოდინები არ აქვს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irakli-kobakhidzes-davit-usufashvilis-politikuri-dzalisgan-didi-molodinebi-ar-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-28 13:15:29 [post_modified_gmt] => 2017-04-28 09:15:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126088 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 54 [max_num_pages] => 18 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 411672b472f9e5a64ed0882ecc7ea18f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )