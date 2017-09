პოლიტიკური მიწისძვრა – მერკელის პარტიამ მოიგო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli [1] => archevnebi-germaniashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167081 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli [1] => archevnebi-germaniashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167081 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3287 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli [1] => archevnebi-germaniashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => angela-merkeli [1] => archevnebi-germaniashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167081) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3287,19528) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160404 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-06 11:27:46 [post_date_gmt] => 2017-09-06 07:27:46 [post_content] => გერმანიის ქალაქ ჰაიდელბერგში გერმანიის კანცლერს, ანგელა მერკელს, უცნობმა პირებმა პომიდვრები ესროლეს. ინციდენტი ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში, გამართულ ღონისძიებაზე მოხდა. პომიდორი გერმანიის კანცლერს არ მოხვედრია, მერკელს ძირს დავარდნილი პომიდვრის შხეფები პიჯაკზე შეესხა. ის ინციდენტს მშვიდად შეხვდა. გერმანული მედიის ინფორმაციით, ღონისძიებაზე სამი ათასი ადამიანი იმყოფებოდა. მათ გვერდით დემონსტრანტების მცირე ჯგუფი იდგა, რომლებსაც ხელში ეკავათ პლაკატი წარწერით „მერკელი უნდა წავიდეს“. გერმანიის ბუნდესტაგის არჩევნები 24 სექტემბერს გაიმართება. გერმანიის კანცლერის, ანგელა მერკელის, განცხადებით, ამჟამად თურქეთის ადგილი ევროკავშირში არ არის. „მე ვერ ვხედავ თურქეთს ევროკავშირის შემადგენლობაში და არც არასოდეს ვხედავდი", - განაცხადა ანგელა მერკელმა მარტინ შულცთან გამართულ წინასაარჩევნო დებატებისას. ანგელა მერკელის თქმით, გერმანიას თურქეთში გერმანიის მოქალაქეების დაჭერაზე პასუხის გაცემა ეკონომიკური ზომების გამოყენებით შეუძლია. მერკელის განცხადებით, „თურქეთი საოცრად შორდება ევროპას". ანგელა მერკელმა, ასევე, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების განვითარებაზე ისაუბრა და დასძინა, რომ თურქეთთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტას არ აპირებს. გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა რეფორმას, რომლის მიხედვითაც ერთი და იმავე სქესის ადამიანები ერთმანეთზე დაქორწინდებიან და ბავშვის აყვანის უფლებაც ექნებათ. ამ დრომდე გერმანიაში ერთი და იმავე სქესის ადამიანებს მხოლოდ საკუთარი ურთიერთობის სამოქალაქო დარეგისტრირება შეეძლოთ. კანონს, რომელიც გეი-ქორწინებას უშვებს, ხმა 393-მა დეპუტატმა მისცა, 226 კი წინააღმდეგი იყო. ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინების წინააღმდეგი იყო ანგელა მერკელი, 2013 წელს საკუთარი კამპანიის დროს აცხადებდა, რომ მისი არგუმენტები „ბავშვების კეთილდღეობას" ეფუძნებოდა. მერკელმა აღიარა, რომ გეი-ქორწინებები მისთვის „რთული საკითხია". თუმცა, 26 ივნისს ქალების ჟურნალის Brigitte წვეულებაზე მერკელმა მოულოდნელი განცხადება გააკეთა - მან თქვა, რომ სურს, დეპუტატებმა კენჭი უყარონ საკითხს გეი-ქორწინების შესახებ და ხმა „საკუთარი სინდისის კარნახით მისცენ". მერკელმა აზრის შეცვლის მიზეზიც განმარტა. როგორც აღმოჩნდა, მის ცხოვრებაში ცოტა ხნის წინ მომხდარმა ამბავმა გეი-ქორწინებებზე შეხედულება შეუცვალა - გერმანიის კანცლერი შეხვდა ლესბოსელ წყვილს, რომელსაც 7 შვილი ჰყავდა აყვანილი. ამასთან, როგორც მერკელი განმარტავს, მის პოზიციაზე გავლენა სხვა პარტიების შეხედულებებმაც მოახდინა, რომლებიც მხარს უჭერენ ერთსა და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინებას. პარლამენტში რეფორმის კენჭისყრის შემდეგ „ტვიტერზე" გაჩნდა ჰეშთეგი #EheFuerAlle, ანუ „ქორწინება ყველასთვის". ამჟამად ერთი და იმავე სქესის ადამიანთა ქორწინება მსოფლიოს 20 ქვეყანაშია ნებადართული. მათგან პირველი ჰოლანდია იყო, სადაც გეი-წყვილებს დაქორწინება 2011 წლის 1 აპრილიდან შეუძლიათ. 