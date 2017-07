პოლონელი ჟურნალისტები აჭარის შესახებ ფილმს იღებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => achara [3] => polonelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149928 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => achara [3] => polonelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149928 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 108 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => achara [3] => polonelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => batumi [1] => turizmi [2] => achara [3] => polonelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149928) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (449,108,17751,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149766 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-28 11:51:05 [post_date_gmt] => 2017-07-28 07:51:05 [post_content] => ბათუმში ჰიპერმარკეტების საერთაშორისო ბრენდი „კარფური“ გაიხსნა . „კარფურ ჯორჯიამ“ ფილიალი ბათუმში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე გახსნა. საერთაშორისო ბრენდის სუპერმარკეტ „კარფურთან“ ერთად ბათუმში ამერიკული რესტორნები „ვენდის“ და „დანკინ დონატსი“ გაიხსნა. უახლოეს მომავალში ცენტრს რამდენიმე ობიექტი შეემატება, რის შემდეგაც ტურისტულ ქალაქში ახალი სავაჭრო ცენტრის ოფიციალური გახსნა გაიმართება. „კარფურის“ ტექნიკურ გახსნას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრ რამაზ ბოლქვაძესთან და „ვისოლი ჯგუფის“ პრეზიდენტ სოსო ფხაკაძესთან ერთად დაესწრო. „ვისოლ ჯგუფის“ მიერ ბათუმში ახალგახსნილი რესტორნები ქართულ ბაზარზე „ვენდის“ მე-10, ხოლო „დანკინ დონატსის“ მე-19 ობიექტია. ამ ეტაპზე ცენტრში 200-მდე ადამიანია დასაქმებული და ეს რაოდენობა სამომავლოდ სხვადასხვა საერთაშორისო ბრენდის მაღაზიების გახსნის შემდეგ გაიზრდება. ბათუმში კარფური ვენდისი და დანკინ დონატსი გაიხსნა ბათუმის გუდვილში მომხმარებელს საჩუქრებს გადასცემენ

ბათუმში, სავაჭრო ცენტრ "ბათუმი მოლში" მდებარე "გუდვილის" ფილიალში საზაფხულო აქცია იწყება. მომხმარებელი უქმეებზე შეძლებს, გარკვეული საჩუქრები მიიღოს. როგორც "ფორტუნას" სუპერმარკეტების ქსელიდან აცნობეს, აქცია მიმდინარე კვირის უქმეებზე ამოქმედდება. "ჩვენთან უქმეებზე მოსული მომხმარებელი, 100 ლარიან შენაძენზე დასაჩუქრდება. ვგეგმავთ, ეს აქცია 3 კვირა გაგრძელდეს, ანუ 3 უქმეებზე. საჩუქრებს რაც შეეხება, მომხმარებელი სხვადასხვა სახის საჩუქარს მიიღებს. აღნიშნული აქცია ამ ეტაპზე მხოლოდ ქალაქ ბათუმს ეხება", - განმარტავენ "გუდვილში". ცნობისთვის, "გუდვილი" საქართველოში პირველი ჰიპერმარკეტების ქსელია. აქ წარმოდგენილია 50 000 დასახელების პროდუქტი. კომპანია გერმანული, ჰოლანდიური, იტალიური, ფრანგული, ბულგარული, უკრაინული საკვები და არასაკვები პროდუქტების ერთ-ერთი მსხვილი იმპორტიორია საქართველოში. "2017 წლის 26 და 27 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე", – აცხადებენ საავტომობილო გზების დეპარტამენტში. ხოლო, 28 და 29 ივლისს, ღამის 00:00 სთ-დან დილის 07:00 სთ-მდე, აღნიშნული გვირაბის ბათუმი-ქობულეთის მიმართულებაზე იკრძალება ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. დროის აღნიშნულ მონაკვეთში ავტოტრანსპორტის ნაკადი გადაერთვება გვირაბის ქობულეთი-ბათუმის მიმართულებაზე.  