პოლონელმა მესაზღვრეებმა სააკაშვილი უკრაინის მხარეს გაატარეს

მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ავტობუსით გაემგზავრება „კრაკოვეცის" გამშვები პუნქტისკენ, როგორც ამას თავიდანვე გეგმავდა. „ჩვენ ახლა ყველანი ერთად ავტობუსით გავემგზავრებით „კრაკოვეცისკენ", - აღნიშნა მან. ექსპრეზიდენტის თქმით, უკრაინის ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ის ვერ ჩააღწევს უკრაინის საზღვრამდე. „ასეთ საჩუქარს პოროშენკოს არ გავუკეთებ. წავალ საზღვარზე, გავესაუბრები მესაზღვრეებს და დავიცავ ჩემს უფლებას, დავბრუნდე უკრაინაში," - აღნიშნა სააკაშვილმა. მან ასევე დასძინა, რომ თუ „ტიტუშკები" რამეს გააკეთებენ", ამაზე პასუხისმგებლობა უკრაინის ხელისუფლებას დაეკისრება. მანამდე მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში გამგზავრებას მატარებლით ცდილობდა, თუმცა "ინტერსითის" მატარებელში, რომლითაც მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას აპირებდა, გამოაცხადეს, რომ მატარებელი არ დაიძვრება, ვინაიდან მასში იმყოფება პირი, რომელსაც მგზავრობის უფლება არ აქვს. სააკაშვილმა მატარებელი დატოვა - ის საზღვრამდე ავტობუსით მივა

ევროპარლამენტარის სარიუშ ვოლსკის ჩარევის მიუხედავად, პოლონეთიდან მატარებელი უკრაინის მიმართულებით ამ დრომდე არ გამგზავრებულა. მიზეზთან დაკავშირებით ოფიციალური განმარტება ჯერ არ გაკეთებულა. დანარჩენმა მგზავრებმა მატარებელი დატოვეს და ისინი გზას ავტობუსებით გააგრძელებენ. მიხეილ სააკაშვილი კვლავ მატარებელში რჩება და მის დატოვებას არ აპირებს. სააკაშვილის მატარებელი ჯერ ისევ არ დაძრულა - დანარჩენი მგზავრები ავტობუსებით გადაჰყავთ

პოლონეთის ხელისუფლებამ მატარებლის, სააკაშვილთან ერთად, გამგზავრების გადაწყვეტილება, ევროპარლამენტის დეპუტატების ჩარევის შემდეგ, მიიღო. ამის შესახებ ცოტა ხნის გახდა ცნობილი. მატარებელი, ნახევარსაათიანი დაგვიანებით, რამდენიმე წუთში გავა. შეგახსეებთ, რომ მას შემდეგ, რაც მიხეილ სააკაშვილმა გეგმა შეცვალა და უკრაინაში შესვლა მატარებლით გადაწყვიტა, უკრაინის ხელისუფლებამ პოლონეთს მიმართა, რომ მატარებელი არ შევიდოდა მათ ქვეყანაში მანამ, სანამ სააკაშვილი არ დატოვებდა მას. 