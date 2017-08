პოლონეთის სასაზღვრო სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ იმის შესახებ, თუ რომელი საბუთის საფუძველზე შევიდა მიხეილ სააკაშვილი პოლონეთის ტერიტორიაზე.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151467 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151467 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 520 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-saakashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151467) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (520) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151478 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-04 19:52:13 [post_date_gmt] => 2017-08-04 15:52:13 [post_content] => საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ პოლონეთს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მიმართა, - ამის შესახებ მთავარი პროკურატურის საზოგადოებასთან და მასმედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ, გიორგი გრძელიშვილმა განაცხადა. ”მიხეილ სააკაშვილის პოლონეთის რესპუბლიკაში ვიზიტთან დაკავშირებით, მედიასაშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მიმართა პოლონეთის რესპუბლიკის კომპეტენტურ ორგანოებს და დაწყებულია კანონით გათვალისწინებული ყველა შესაბამისი პროცედურა”, - აცხადებენ პროკურატურაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი დღეს პოლონეთში ჩავიდა. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => მთავარმა პროკურატურამ პოლონეთს მიხეილ სააკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მიმართა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mtavarma-prokuraturam-polonets-mikheil-saakashvilis-sakitkhtan-dakavshirebit-mimarta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 19:55:35 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 15:55:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 149991 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-29 12:38:09 [post_date_gmt] => 2017-07-29 08:38:09 [post_content] => საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ადმინისტრაციულ სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამის შესახებ სააკაშვილმა „უკრაინსკაია პრავდასთვის“ მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „პოროშენკომ არ დაივიწყოს, რომ მე ყოფილი უკრაინელი მესაზღვრე ვარ. მე უკრაინაში ყველა შესასვლელი და გამოსასვლელი ვიცი“, - აღნიშნა მან. კითხვაზე, რას გააკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინაში არ შეუშვებენ, მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იცხოვრებს. მიხეილ სააკაშვილი მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ადმინისტრაციულ სასამართლოში გაასაჩივრებს

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას ადმინისტრაციულ სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამის შესახებ სააკაშვილმა „უკრაინსკაია პრავდასთვის" მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. „პოროშენკომ არ დაივიწყოს, რომ მე ყოფილი უკრაინელი მესაზღვრე ვარ. მე უკრაინაში ყველა შესასვლელი და გამოსასვლელი ვიცი", - აღნიშნა მან. კითხვაზე, რას გააკეთებს იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინაში არ შეუშვებენ, მიხეილ სააკაშვილმა უპასუხა, რომ აეროპორტის სატრანზიტო ზონაში იცხოვრებს. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, უკრაინაში დაბრუნდება

საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, უკრაინაში დაბრუნდება. „მე გვერდზე არ დავდგები, არ დავჯდები და არ ვუყურებ გვერდიდან ამ ბრძოლას. პოლიტიკური ბრძოლის ორგანული ნაწილი ვიქნები, რომლის ინიცირებაც მე მოვახდინე. ბრძოლის გაზრდასთან ერთად პირველივე შესაძლებლობის შემთხვევაში, რომელიც ძალიან მალე დადგება, მე, რა თქმა უნდა, უკრაინაში ჩავალ და ამ ბრძოლის აქტიური მონაწილე გავხდები", - განუცხადა სააკაშვილმა „ბი-ბი-სი"-ს.