პოლონეთმა უკრაინასთან სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრა

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი კიევში, პარლამენტის წინ გაშლილ „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს. როგორც „ინტერფაქს-უკრაინა" იუწყება, ამის შესახებ სააკაშვილმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, „მე გადავწყვიტე, რომ პარლამენტის წინ, მომიტინგეებთან გადავინაცვლებ და „კარვების ქალაქში" ვიცხოვრებ," - განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილმა, ასევე, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, კერძოდ, ლვოვის მერს, პარტია „სამოპომიჩის" ლიდერს, ანდრეი სადოვოის და პარტია „სამოქალაქო პოზიციის" ლიდერს, ანატოლი გრიცენკოს, მას შეუერთდნენ. მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პარლამენტის წინ, „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა. ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იური ლუცენკომ განაცხადა. „მე მაქვს სიახლე. უკრაინის სახელმწიფო საიმიგრაციო სამსახურმა უარი განუცხადა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე", - აღნიშნა ლუცენკომ. უკრაინის გენერალურმა პროკურორის განცხადებით, სააკაშვილს აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლოსთვის ჯერ არ მიუმართავს.

უკრაინის საიმიგრაციო სამსახურმა მიხეილ სააკაშვილს დევნილის სტატუსის მინიჭებაზე უარი უთხრა უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოს პარლამენტის დეპუტატს, კობა ნაყოფიას ქვეყანაში შესვლა სამი წლის ვადით აუკრძალა, - ამის შესახებ „უკრაინსკაია პრავდას" უწყებაში განუცხადეს. 15 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინელმა მესაზღვრეებმა ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება არ მისცეს საქართველოს პარლამენტის წევრ კობა ნაყოფიას. უსაფრთხოების სამსახურის გამოცემისთვის მიწერილ პასუხში აღნიშნულია, რომ უსაფრთხოების სამსახურმა 2017 წლის 12 ოქტომბერს, იხელმძღვანელა რა უკრაინის უსაფრთხოების ინტერესებიდან და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის ზომებიდან გამომდინარე, „მიიღო გადაწყვეტილება, სამი წლით აუკრძალოს კობა ნაყოფიას ქვეყანაში შესვლა", - ნათქვამია ინფორმაციაში.

დეპუტატ კობა ნაყოფიას უკრაინაში შესვლა სამი წლით აეკრძალა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი, პარტია „ახალი ძალების" ლიდერი, მიხეილ სააკაშვილი კიევში, პარლამენტის წინ გაშლილ „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს. როგორც „ინტერფაქს-უკრაინა" იუწყება, ამის შესახებ სააკაშვილმა კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, „მე გადავწყვიტე, რომ პარლამენტის წინ, მომიტინგეებთან გადავინაცვლებ და „კარვების ქალაქში" ვიცხოვრებ," - განაცხადა სააკაშვილმა. სააკაშვილმა, ასევე, მოუწოდა ოპოზიციის ლიდერებს, კერძოდ, ლვოვის მერს, პარტია „სამოპომიჩის" ლიდერს, ანდრეი სადოვოის და პარტია „სამოქალაქო პოზიციის" ლიდერს, ანატოლი გრიცენკოს, მას შეუერთდნენ.

მიხეილ სააკაშვილი უკრაინის პარლამენტის წინ, „კარვების ქალაქში" იცხოვრებს