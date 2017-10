პორნოგრაფიის მსხვერპლთა დასახმარებლად ავსტრალიაში ვებპორტალი შექმნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => pornografiis-mskhverpli [2] => vebportali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176516 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => pornografiis-mskhverpli [2] => vebportali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 176516 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 630 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => pornografiis-mskhverpli [2] => vebportali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avstralia [1] => pornografiis-mskhverpli [2] => vebportali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (176516) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (630,20362,20363) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166638 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-22 12:47:39 [post_date_gmt] => 2017-09-22 08:47:39 [post_content] => ავსტრალიის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. შეგახსენებთ, ავსტრალიის მთავრობამ რუსეთისა და უკრაინის მოქალაქეების და კომპანიების წინააღმდეგ სანქციები 2014 წლის ივნისში შემოიღო, ხოლო სექტემბერში სია გააფართოვა. ბოლო ინფორმაციით, სიაში ამჟამად რუსეთიდან და უკრაინის აღმოსავლეთიდან 156 ფიზიკური პირი და 48 კომპანია შედის. [post_title] => ავსტრალია რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს ახანგრძლივებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avstralia-rusetis-winaaghmdeg-ekonomikur-sanqciebs-akhangrdzlivebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 12:47:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 08:47:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155310 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-21 14:04:38 [post_date_gmt] => 2017-08-21 10:04:38 [post_content] => ავსტრალიაში საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებს ტერორისტებისგან დაიცავენ. სააგენტო „TACC“-ის ინფორმაციით, ხელისუფლების მიერ შექმნილი კრიტერიუმები გასართობი თუ სავაჭრო ობიექტების მფლობელებს უსაფრთხოების ხარისხის შეფასებაში დაეხმარება. პრემიერ-მინისტრის აზრით, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ფეხით მოსიარულეთა ზონების ბეტონის ბორდიურებით შემოსაზღვრაა და ამ საკითხს სპეციალისტები უახლოეს მომავალში მიხედავენ. აღსანიშნავია, რომ ავსტრალიაში ანტიტერორისტულ სტრატეგიაზე მუშაობა ნიცას ტერაქტის შემდეგ დაიწყეს, ხოლო სხვა ქალაქებში მომხდარმა შემთხვევებმა კი პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გახადა. ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ 100%-იანი უსაფრთხოების მიღწევა შეუძლებელია, თუმცა სხვადასხვა ობიექტების უკეთ დაცვა მოსახლეობასა თუ ქვეყნის სტუმრებს თავს უფრო დაცულად აგრძნობინებს. [post_title] => ავსტრალიაში ტერორისტებისგან დაცვის სტრატეგია შეიმუშავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avstraliashi-teroristebisgan-dacvis-strategia-sheimushaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 14:04:38 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 10:04:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155310 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 140547 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-22 14:03:05 [post_date_gmt] => 2017-06-22 10:03:05 [post_content] => მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოექცა ავსტრალიელი დეპუტატი, რომელსაც პარლამენტში სიტყვის გამოსვლისას შვილისთვის ძუძუთი კვება არ შეუწყვეტავს. „ტელეგრაფის“ ინფორმაციით, ლარისა უოტერსი ფილტვების დაავადებაზე საუბრობდა, რომელიც მაღაროელების ჯანმრთელობას უქმნის საფრთხეს. სიტყვით გამოსვლის დროს 3 თვის გოგონას, ელაია ჯოის ძუძუთი კვება არ შეუწყვეტავს. ელაია ჯოი რეგულარულად ესწრება პარლამენტის სხდომებს და დედას ის ბუნებრივ კვებაზე ჰყავს. ავსტრალიის პარლამენტმა გასულ წელს ნება დართო დეპუტატ დედებს, შვილები სხდომების დროს ძუძუთი გამოკვებონ. მანამდე, ისინი იძულებულები იყვნენ, დარბაზიდან გასულიყვნენ. „ვამაყობ, რომ ჩემი შვილი ელაია არის პირველი ბავშვი, ვინც პარლამენტში ძუძუთი იკვებება. ბევრი ქალი და მშობელი გვჭირდება საკანონმდებლო ორგანოში და გვჭირდება უფრო მეგობრული სამუშაო ადგილები, რომელიც იქნება მორგებული ყველაზე, მათ შორის - ბავშვებზეც,“ - დაწერა უოთერსმა „ტვიტერზე“. [post_title] => ავსტრალიელი დეპუტატი სიტყვის გამოსვლისას ბავშვს ძუძუთი კვებავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avstralieli-deputati-sityvis-gamosvlisas-bavshvs-dzudzuti-kvebavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 16:17:29 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 12:17:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140547 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 166638 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-22 12:47:39 [post_date_gmt] => 2017-09-22 08:47:39 [post_content] => ავსტრალიის მთავრობამ რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედი ეკონომიკური სანქციების გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ საიტზე გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი. შეგახსენებთ, ავსტრალიის მთავრობამ რუსეთისა და უკრაინის მოქალაქეების და კომპანიების წინააღმდეგ სანქციები 2014 წლის ივნისში შემოიღო, ხოლო სექტემბერში სია გააფართოვა. ბოლო ინფორმაციით, სიაში ამჟამად რუსეთიდან და უკრაინის აღმოსავლეთიდან 156 ფიზიკური პირი და 48 კომპანია შედის. [post_title] => ავსტრალია რუსეთის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს ახანგრძლივებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avstralia-rusetis-winaaghmdeg-ekonomikur-sanqciebs-akhangrdzlivebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-22 12:47:39 [post_modified_gmt] => 2017-09-22 08:47:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=166638 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 75d57e7bcaf5e5857f0c1c06b7fd0b8d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )