პორტუგალიაში თვითმფრინავის ჩამოვარდნას 5 ადამიანი ემსხვერპლა

გერმანიაში ულტრა მსუბუქი თვითმფრინავი ჩამოვარდა. შემთხვევა ქვემო საქსონიის მიწაზე, ქალაქ ჰანოვერის სიახლოვეს მოხდა და მის შედეგად ბორტზე მყოფი 2 ადამიანი დაიღუპა. გერმანული მედიის ინფორმაციით, ხომალდი ზედმეტად დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავდა, ამიტომ ელექტროენერგიის გადამცემ ხაზებს დაეჯახა და ავიაკატასტროფის მიზეზი სწორედ ეს გახდა. თვითმფრინავი დასახლებული პუნქტიდან მოშორებით ჩამოვარდა, ამიტომ მიწაზე არავინ დაზარალებულა. ამჟამად ინციდენტს სამართალდამცავები იძიებენ და დამატებითი დეტალებიც ცნობილი სწორედ ამის შემდეგ გახდება. გერმანიაში თვითმფრინავი ელექტრობოძს დაეჯახა და ჩამოვარდა

ვერტმფრენში, რომელიც სტამბოლის გარეუბანში გუშინ ტელეანძას შეეჯახა, რუსეთის ოთხი მოქალაქე იჯდა. „ბიბისის" ინფორმაციით, ოთხივე მათგანი გარდაიცვალა. ვერტმფრენი თურქული კომპანიას Eczacibasi ეკუთვნოდა. გარდა რუსეთის მოქალაქეებისა, ბორტზე იმყოფებოდა მფრინავი და თურქეთის ერთი მოქალაქე. მოგვიანებით, სტამბოლის მერიმა, კადირ ტოლბაშმა განაცხადა, რომ ავიაკატასტროფის შედეგად 7 ადამიანი გარდაიცვალა. ვერტმფრენი სტამბულის ათათურქის აეროპორტიდან გაფრინდა. 5 წუთის შემდეგ კი ტელეანძას შეეჯახა და ჩამოვარდა. ვერტმფრენში, რომელიც სტამბოლში ტელეანძას დაეჯახა, რუსეთის და თურქეთის მოქალაქეები ისხდნენ

სტამბოლის გარეუბანში ვერტმფრენი ჩამოვარდა, ინფორმაციას თურქული საინფორმაციო სააგენტო „ანადოლუ" ავრცელებს. ვერტმფრენში შვიდი ადამიანი იმყოფებოდა, წინასწარი მონაცემებით, გარდაცვლილია ხუთი მათგანი. ადგილზე მობილიზებულია სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანები და პოლიცია. ბრიტანული „ინდეფენდენთი" კი წერს, რომ ძლიერი ნისლის გამო ვერტმფრენი სატელევიზიო ანძას შეეჯახა. სულ მცირე 5 გარდაცვლილი - სტამბოლში ვერტმფრენი სატელევიზიო ანძას შეეჯახა 