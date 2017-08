პორტუგალიაში ტყეები იწვის – ხანძრის 60-ზე მეტი კერაა გამოვლენილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => portugalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153394 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => portugalia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153394 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => portugalia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => portugalia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153394) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,3705) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153402 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-11 19:15:47 [post_date_gmt] => 2017-08-11 15:15:47 [post_content] => ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია, - ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტო ავრცელებს. როგორც უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი. ”შსს-ს გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრ „112“-ში შევიდა შეტყობინება, რომ თბილისში, ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი გაჩნდა. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს სამი სახანძრო–სამაშველო ჯგუფი შეტყობინების მიღებისთანავე შემთხვევის ადგილზე გავიდა. ადგილზე მისვლისას გაირკვა, რომ ცეცხლი ბალახსა და ბუჩქნარს ეკიდა. შსს-ს მეხანძრე-მაშველების ეფექტური რეაგირების შედეგად, ხანძარი ლიკვიდირებულია. წინასწარი ინფორმაციით, დამწვარია, დაახლოებით, ერთ ჰექტრამდე ფართობი”, - ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში. ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია

სიცილიელი მეხანძრეები ტყეებს პრემიების მისაღებად წვავდნენ. იტალიაში დააკავეს მოხალისეთა ჯგუფი, რომლებიც ხანძარს ძალით აჩენდნენ და შემდეგ მის ჩაქრობაზეც თავადვე ზრუნავდნენ. ახალგაზრდები ძირითადად სიცილიის ტერიტორიაზე მოქმედებდნენ და მთლიანობაში რამდენიმე ტყის გადაწვა მოასწრეს. დამნაშავეები ამ ყველაფერს ჯილდოს მისაღებად აკეთებდნენ. საქმე ისაა, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობის მიღება გმირობად მიიჩნევა და ერთ საათიანი მუშაობა 10 ევროთი ანაზღაურდება. შესაბამისად, მოხალისე მეხანძრეებმა სოლიდური თანხის გამომუშავება მოასწრეს. მეხანძრეებმა ტყეები სპეციალურად დაწვეს

დიდ დიღომში, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩაზე, მშენებარე კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა. როგორც სამაშველო სამსახურში აცხადებენ, ცეცხლი კორპუსის გარშემო აგებულ ხის კონსტრუქციას მოედო და ამ დროისთვის უკვე ლოკალიზებულია. თუმცა, ხანძრის ადგილას მეხანძრეები ისევ მუშაობენ. მორიგი ხანძარი თბილისში - დიდ დიღომში მშენებარე კორპუსს ცეცხლი გაუჩნდა ავჭალის სასაფლაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი ლიკვიდირებულია