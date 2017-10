პრემიერ-მინისტრი: გვსურს, საქართველომ თავისი წვლილი შეიტანოს „აბრეშუმის გზის“ აღორძინებაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => investicia [2] => baqo-tbilisi-yarsis-rkinigza [3] => modernizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181831 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => investicia [2] => baqo-tbilisi-yarsis-rkinigza [3] => modernizacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181831 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 402 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => investicia [2] => baqo-tbilisi-yarsis-rkinigza [3] => modernizacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mshenebloba [1] => investicia [2] => baqo-tbilisi-yarsis-rkinigza [3] => modernizacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181831) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2280,2257,20818,402) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181490 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 10:15:57 [post_date_gmt] => 2017-10-30 06:15:57 [post_content] => საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დღეს აზერბაიჯანში ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს მთავრობის მეთაური ღონისძიებაზე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა, ილჰამ ალიევმა, მიიწვია. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში მონაწილეობას, ასევე, მიიღებენ თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯეფ ტაიპ ერდოღანი, ყაზახეთის პრეზიდენტი, ნურსულთან ნაზარბაევი და უზბეკეთის პრემიერმინისტრი, აბდულა არიპოვი. დღეს აზერბაიჯანში ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა გაიხსნება

თბილისის არჩეული მერი, კახა კალაძე სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს, რომელიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე შეფასებებს ჩამოაყალიბებს. აღნიშნული გადაწყვეტილება კალაძისა და მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის ავტორების შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი. "მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე უკვე დიდი ხანია მუშაობა მიმდინარეობს. ჯგუფს, რომელსაც ჩვენ შევხვდით, წარმოდგენილი აქვს დოკუმენტი. ჩვენ ვთხოვეთ, რომ შევქმნით რამდენიმე კაციან ჯგუფს, რომელშიც სპეციალისტები იქნებიან წარმოდგენილი, გამოვითხოვთ ამ დოკუმენტს და გვექნება ჩვენი შეფასებები. ერთი რამ არის ცხადი, გვაქვს მოსაზრება, რომ ცენტრალურ რაიონებში K2 კოეფიციენტის გაყიდვა არ უნდა მოხდეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის მიღება რაც შეიძლება მალე და ეს დოკუმენტი ყველანაირად გამართული უნდა იყოს. ეს იქნება ქალაქის ერთგვარი კონსტიტუცია, რაზეც მოხდება შემდგომი განვითარება. ქალაქის ქაოტური განაშენიანების პრობლემას, რომელიც მართლაც სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, ერთხელ და სამუდამოდ წერტილი უნდა დაესვას", - განაცხადა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, კალაძის გუნდი გენგეგმაზე მომუშავე ჯგუფს შენიშვნებს და მოსაზრებებს მიაწვდის. "საუბარი შეეხო ტრანსპორტის თემასაც. მათი მხრიდან არის მოსაზრება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება არის მნიშვნელოვანი. ვრცლად უკვე მაშინ ვისაუბრებ, როცა დოკუმენტის სრული ანალიზი მექნება", - აღნიშნა თბილისის არჩეულმა მერმა. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელიც მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე შეფასებებს ჩამოაყალიბებს

ე.წ. ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით მოხდება. ამის შესახებ თბილისის ახლადარჩეულიმა მერმა, კახა კალაძემ „პალიტრანიუსის" ეთერში განაცხადა. კალაძის განმარტებით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა. მისივე თქმით, მძიმე მდგომარეობაა მეტროს სადგურების კუთხით და მათი რეაბილიტაცია განხორციელდება. „ქალაქის ურბანული განვითარება არის პრიორიტეტული მიმართულება, რადგან მასში შედის ეკოლოგიაც, ტრანსპორტის მოწესრიგებაც. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლება მოხდება მომდევნო წლების განმავლობაში. ჩვენ გვინდა არსებული ე.წ. ყვითელი ავტობუსების ჩანაცვლება ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით. გვინდა მაქსიმალურად კომფორტული და პოპულარული გახდეს მგზავრებისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. დაგეგმილი გვაქვს მეტროს სადგურების რეაბილატაცია და ამ მხრივ ძალიან მძიმე მდგომარეობაა", - აღნიშნა კალაძემ. მისივე თქმით, ეკოლოგიური მდგომარეობა, ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით, არც თუ ისე სახარბიელოა. „შესაბამისად, მცირე და საშუალო სკვერების მოწესრიგება მოხდება, დიდი პარკების რეაბილიტაცია განხორციელდება და ამას ემატება დენდროლოგიური პარკი. მოხდება „მზიურის" პარკის რეაბილიტაცია, რომელსაც 13 ივნისის სტიქიის შემდეგ სერიოზული ზიანი მიადგა. ზოგადად, ჩვენ მოვაწესრიგებთ ქალაქის მწვანე საფარს", - განაცხადა თბილისის ახალმა მერმა. კალაძემ ქალაქში არსებულ ქაოტურ განაშენიანებაზეც ისაუბრა და განმარტა, რომ მისი მერობის პერიოდში არც ერთი სამშენებლო ნებართვა არ გაიცემა სპორტული მოედნების, პარკების, სკვერებისა და საზოგადოებრივი სივრცეების ხარჯზე. კახა კალაძე: ყვითელი ავტობუსები ეკოლოგიურად სუფთა ავტობუსებით ჩანაცვლდება დღეს აზერბაიჯანში ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა გაიხსნება