პრემიერა თოჯინების თეატრის ახალ შენობაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze [1] => tojinebis-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121542 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze [1] => tojinebis-teatri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 121542 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 902 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze [1] => tojinebis-teatri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => mikheil-giorgadze [1] => tojinebis-teatri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (121542) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (902,14657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 116273 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-20 16:44:17 [post_date_gmt] => 2017-03-20 12:44:17 [post_content] => 20 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ კულტურის სამინისტროში ინდური კინოს ლეგენდის რაჯ კაპურის შვილს - მსახიობს, პროდიუსერსა და რეჟისორს რიში კაპურს უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ინდოეთს შორის კინოინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობასა და პერსპექტივებს. რიში კაპური საქართველოს 1 კვირიანი ვიზიტით სტუმრობს. უცხოელმა სტუმარმა უკვე დაათვალიერა თბილისისა და მცხეთის ღირსშესანიშნაობები, ასევე დაესწრო ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახლმწიფო აკადემიური ანსამბლის „ერისიონის“ რეპეტიციას. დღესვე, ცნობილი ინდოელი მსახიობი საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრს ეწვევა და მის საქმიანობას გაეცნობა. რიში კაპურის ვიზიტი მიზნად ისახავს საქართველოს უკეთ გაცნობას, ფილმის გადაღებისთვის საინტერესო ადგილების დათვალიერებასა და ამ სფეროში, მომავალ თანამშრომლობას. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ჩოგოვაძე, კომპანია „მაქ ინთერთეიმენთის“ დამფუძნებელი ირაკლი მაქაცარია, ინდოელი მსახიობი ჯაირამ გოპალაკრიშნანი, ინდური ფილმის მცოდნე დავით ბეჟიტაშვილი და კინოპროდიუსერი არჩილ მენაღარიშვილი. [post_title] => კულტურის მინისტრმა ინდური კინოინდუსტრიის წარმომადგენელს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kulturis-ministrma-induri-kinoindustriis-warmomadgenels-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 16:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 12:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116273 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 115237 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-15 16:14:33 [post_date_gmt] => 2017-03-15 12:14:33 [post_content] => 15 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ და მინისტრის მოადგილე ლევან ხარატიშვილმა საქართველოში ბელარუსის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს მიხაილ მიატლიკოვს უმასპინძლეს. გაცნობითი ხასიათის შეხვედრას საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო, კულტურულ და ჰუმანიტარულ ურთიერთობათა დეპარტამენტის პირველი მდივანი თამარ მამასახლისი და კულტურის სამინისტროს კულტურის პოპულარიზაციისა და რეგიონული დეპარტამენტის დირექტორი ანა რიაბოშენკო ესწრებოდნენ. მხარეებმა ქვეყნებს შორის კულტურის სფეროში, სამომავლო თანამშრომლობის გეგმებზე ისაუბრეს; საუბარი, ასევე შეეხო ბელარუსისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროებს შორის მემორანდუმის გაფორმებისა და ორივე ქვეყანაში კულტურის დღეების გამართვის საკითხებს. [post_title] => კულტურის მინისტრმა საქართველოში ბელარუსის ელჩს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kulturis-ministrma-saqartveloshi-belarusis-elchs-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 16:14:33 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 12:14:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115237 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 115233 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-15 16:13:11 [post_date_gmt] => 2017-03-15 12:13:11 [post_content] => 10 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ, ოპერისა და ბალეტის თეატრის საბალეტო დასის სამხატვრო ხელმძღვანელს ნინო ანანიაშვილს ქართული კულტურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უმაღლესი ჯილდო „ხელოვნების ქურუმი“ გადასცა. საბალეტო გალა-კონცერტი პრიმა-ბალერინა ნინო ანანიაშვილის მონაწილეობით გაიმართა და მისი სასცენო მოღვაწეობის 35 წლისთავს მიეძღვნა. კონცერტში ალექსანდრ ვოლჩკოვი მოსკოვის თეატრიდან და საბალეტო დასის სოლისტები და მოცეკვავეები მონაწილეობდნენ. პროგრამაში იყო პ. ჩაიკოვსკის „მძინარე მზეთუნახავის“ მესამე მოქმედება, გრან-პა (Grand Pas) ლუდვიგ მინკუსის ბალეტიდან „დონ კიხოტი“ და ჯორჯ ბალანჩინის ერთმოქმედებიანი ბალეტი „სერენადა“. გალა-კონცერტში მონაწილეობდნენ საქართველოს სახელმწიფო ბალეტის წამყვანი სოლისტები და კორდებალეტი. [post_title] => ხელოვნების ქურუმი ნინო ანანიაშვილს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khelovnebis-qurumi-nino-ananiashvils [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-15 16:31:18 [post_modified_gmt] => 2017-03-15 12:31:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=115233 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 116273 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-20 16:44:17 [post_date_gmt] => 2017-03-20 12:44:17 [post_content] => 20 მარტს, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ კულტურის სამინისტროში ინდური კინოს ლეგენდის რაჯ კაპურის შვილს - მსახიობს, პროდიუსერსა და რეჟისორს რიში კაპურს უმასპინძლა. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ინდოეთს შორის კინოინდუსტრიის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავების მნიშვნელობასა და პერსპექტივებს. რიში კაპური საქართველოს 1 კვირიანი ვიზიტით სტუმრობს. უცხოელმა სტუმარმა უკვე დაათვალიერა თბილისისა და მცხეთის ღირსშესანიშნაობები, ასევე დაესწრო ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახლმწიფო აკადემიური ანსამბლის „ერისიონის“ რეპეტიციას. დღესვე, ცნობილი ინდოელი მსახიობი საქართველოს ეროვნულ კინოცენტრს ეწვევა და მის საქმიანობას გაეცნობა. რიში კაპურის ვიზიტი მიზნად ისახავს საქართველოს უკეთ გაცნობას, ფილმის გადაღებისთვის საინტერესო ადგილების დათვალიერებასა და ამ სფეროში, მომავალ თანამშრომლობას. შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ საქართველო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი ჩოგოვაძე, კომპანია „მაქ ინთერთეიმენთის“ დამფუძნებელი ირაკლი მაქაცარია, ინდოელი მსახიობი ჯაირამ გოპალაკრიშნანი, ინდური ფილმის მცოდნე დავით ბეჟიტაშვილი და კინოპროდიუსერი არჩილ მენაღარიშვილი. [post_title] => კულტურის მინისტრმა ინდური კინოინდუსტრიის წარმომადგენელს უმასპინძლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kulturis-ministrma-induri-kinoindustriis-warmomadgenels-umaspindzla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-20 16:44:17 [post_modified_gmt] => 2017-03-20 12:44:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116273 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 41 [max_num_pages] => 14 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 870648504e19a509857e58db288cfd8e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )