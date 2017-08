პრემიერი კვირიკაშვილი მეხანძრეებს და მაშველებს მადლობას უხდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mekhandzreebi [2] => mashvelebi [3] => khandzari-mtawmindaze [4] => madloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152410 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mekhandzreebi [2] => mashvelebi [3] => khandzari-mtawmindaze [4] => madloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152410 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mekhandzreebi [2] => mashvelebi [3] => khandzari-mtawmindaze [4] => madloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => mekhandzreebi [2] => mashvelebi [3] => khandzari-mtawmindaze [4] => madloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152410) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (333,17981,17989,5922,2433) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152333 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-09 11:56:12 [post_date_gmt] => 2017-08-09 07:56:12 [post_content] => თბილისში, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, მთაწმინდის ფერდობზე, ტყის მასივს გუშინ ცეცხლი გაუჩნდა. შსს-ს ცნობით, სახანძრო-სამაშველო ჯგუფები შემთხვევის ადგილზე ოპერატიულად გავიდნენ. ხანძრის ქრობის პროცესში 70-მდე მეხანძრე-მაშველი და 11 სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა ჩაერთო. ხანძრის ლოკალიზებას რამდენიმე საათი დასჭირდა. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო ბრიგადები და მეხანძრე მაშველები. დაიწვა 2 ჰექტრამდე ტყის მასივი. როგორ აქრობდნენ ხანძარს მაშველები, ამის შესახებ ვიდეოს შსს ავრცელებს. თბილისში, მთაწმინდა-კრწანისის რაიონში, მთაწმინდის ფერდობზე, ტყის მასივს გუშინ ცეცხლი გაუჩნდა. შსს-ს ცნობით, სახანძრო-სამაშველო ჯგუფები შემთხვევის ადგილზე ოპერატიულად გავიდნენ. ხანძრის ქრობის პროცესში 70-მდე მეხანძრე-მაშველი და 11 სახანძრო-სამაშველო ტექნიკა ჩაერთო. ხანძრის ლოკალიზებას რამდენიმე საათი დასჭირდა. მთელი ღამის განმავლობაში ადგილზე იმყოფებოდნენ სამაშველო ბრიგადები და მეხანძრე მაშველები. დაიწვა 2 ჰექტრამდე ტყის მასივი. როგორ აქრობდნენ ხანძარს მაშველები, ამის შესახებ ვიდეოს შსს ავრცელებს.

[video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/ხანძარი-მთაწმინდის-ფერდობზე-ლოკალიზებულია.mp4"][/video] ფოტოებს სოციალურ ქსელში ნოდარ ცხვირაშვილი ავრცელებს [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="152340,152341,152342,152343,152344,152345,152346,152347,152348,152349,152350,152351,152352,152353,152354,152355,152356,152357,152358,152359,152360,152361,152362"]

როგორ აქრობდნენ მთაწმინდაზე ხანძარს (ვიდეო/ფოტო)

მთაწმინდის ხანძარზე შსს-მ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 188-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ამის შესახებ განცხადება გუშინ ხანძრის ადგილზე მყოფმა შს მინისტრის მოადგილემ, მერაბ მალანიამ, გააკეთა. მისი ინფორმაციით, ხანძრის შედეგად დამწვარია, დაახლოებით, 2 ჰექტარი ტყის მასივი. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს, როგორც მერაბ მალანიამ განმარტა, „ვერსია უამრავია, თუმცა ყველაფერს გამოძიება დაადგენს". ფოტო: ნოდარ ცხვირაშვილი

მთაწმინდის ხანძარზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო

მთაწმინდაზე გუშინდელი ხანძრის შედეგად ორ ჰექტრამდე ტყის მასივია დამწვარი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ხანძართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, მერაბ მალანიამ, წუხელ ადგილზე განაცხადა, საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 188-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც გაუფრთხილებლობით სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. მისი ინფორმაციით, დამწვარია დაახლოებით 2 ჰექტარი. რაც შეეხება ხანძრის გამომწვევ მიზეზებს, როგორც მერაბ მალანიამ განმარტა, „ვერსია უამრავია, თუმცა ყველაფერს გამოძიება დაადგენს". ფოტო: ნოდარ ცხვირაშვილი

მთაწმინდაზე გუშინდელი ხანძრის შედეგად ორ ჰექტრამდე ტყის მასივია დამწვარი [video width="1280" height="720" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/08/ხანძარი-მთაწმინდის-ფერდობზე-ლოკალიზებულია.mp4"][/video] ფოტოებს სოციალურ ქსელში ნოდარ ცხვირაშვილი ავრცელებს [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="152340,152341,152342,152343,152344,152345,152346,152347,152348,152349,152350,152351,152352,152353,152354,152355,152356,152357,152358,152359,152360,152361,152362"]