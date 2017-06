პრემიერი სთხოვს პრეზიდენტს, მუხთარლის ცოლ-შვილს საქართველოს მოქალაქეობა მისცეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136191 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => afgan-mukhtarli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136191 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => giorgi-kvirikashvili [2] => afgan-mukhtarli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136191) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16175,333,52) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136194 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-03 23:25:46 [post_date_gmt] => 2017-06-03 19:25:46 [post_content] => მე არ დავთანხმდები, რადგან საქართველოს მოქალაქეობა რომ დამჭირვებოდა, ამას ადრე გავაკეთებდი, - "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, ამის შესახებ აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის მეუღლემ ლეილა მუსტაფაევამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას, რომ მუხთარლის ოჯახს პრეზიდენტმა დაჩქარებული წესით მიანიჭოს საქართველოს მოქალაქეობა. მისი განცხადებით, გასულ წელს, როცა ბინადრობის ნებართვა მოითხოვა, მას უთხრეს, რომ „დაკავებული იყო საშიში საქმიანობით“. მუსტაფაევას თქმით, გამოდის, რომ მეუღლის დაკავების შემდეგ ის საშიში აღარ არის. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, „არ არის საჭირო შოუების გაკეთება“. „გასულ წელს ბინადრობის ნებართვის თხოვნით მივმართე საქართველოს. მითხრეს, რომ მე დაკავებული ვარ საშიში საქმიანობით და ეს არ შეესაბამება საქართველოს ინტერესებს. მაშ რა არის ეს? გამოდის, რომ მე აღარ ვარ საშიში ჩემი ქმრის დაჭერის შემდეგ? არ არის საჭირო შოუს მოწყობა ერთი ჟურნალისტის დაკავებით, ჩემი ქმრის დაკავებით. არ არის საჭირო ასეთი შოუების გაკეთება. სჯობდა მიემართათ სამართალდამცავი ორგანოებისთვის, რომ მათ საქმე ისე გამოეძიებინათ, როგორც საჭიროა. დღევანდელ დღემდე მე და ჩემს ადვოკატს არ გვაქვს არანაირი ინფორმაცია, არ გაგვაცნეს საქმე“, - განაცხადა ლეილა მუსტაფაევამ. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის, აფგან მუხთარლის ცოლი, ლეილა მუსტაფაევა საქმის ახალ გარემოებებზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით, მუხთარლი თბილისის ერთ-ერთი ქუჩიდან საქართველოს კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლებმა წაიყვანეს აზერბაიჯანის საზღვრამდე. მუსტაფაევას თქმითვე, იმ ვერსიას, რომ ჟურნალისტმა თავად დაგეგმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთა, მისი ჩაცმულობა გამორიცხავს. ლეილა მუსტაფაევას განცხადებით, ინციდენტის დღეს მის ქმარს თეთრი მაისური ეცვა და მისი მტკიცებით, ადამიანი, რომელიც ღამით საზღვრის გადაკვეთას გეგმავს, ასე არ ჩაიცვამს. გარდა ამისა, საზღვრის ფეხით გადაკვეთის შემთხვევაში აუცილებელია მდინარეში გავლა, დაკავების შემდეგ კი მისი ქმრის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი სრულიად მშრალი იყო. დღეს რუსთაველის გამზირზე, პარლამენტთან აფგან მუხთარლის მხარდასაჭერად კიდევ ერთი აქცია გაიმართა, რომელსაც ლეილა მუსრაფაევაც ესწრებოდა.

საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის საქმე არის ქვეყნის იმიჯისთვის ზიანის მომტანი და ამას უნდა გაეცეს ადეკვატური პასუხი. „თბილისში გაქრა ადამიანი და აღმოჩნდა ბაქოში. ჩვენ ბავშვებივით ვფქირობთ, როგორ აღმოჩნდა ეს ადამიანი ერთი პუნბქტიდან მეორეში, ვის უნდა ვკითხოთ, დევიდ კოპერფილდს? ეს არის ქვეყნის იმიჯის შელახვა. მოთმინებით ველი რაიმე ადეკვატურ შეფასებას და არა პიარ გადაფარვებს. მაინტერესებს, როგორ ვამუშავებთ ქვეყანას და რამდენად ვიცავთ მის სუვერენიტეტს." 