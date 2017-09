პრემიერის გაეროში სიტყვით გამოსვლის მთავარი თემა ოკუპირებული ტერიტორიები იქნება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [2] => giorgi-kvirkashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165947 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [2] => giorgi-kvirkashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165947 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 196 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [2] => giorgi-kvirkashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => gaeros-generaluri-asamblea [1] => saqartvelos-sagareo-saqmeta-saministro [2] => giorgi-kvirkashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165947) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (196,17251,7910) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165958 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-20 22:23:55 [post_date_gmt] => 2017-09-20 18:23:55 [post_content] => ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეებად რუსეთი, ჩრდილოეთ კორეა და ისლამისტი ტერორისტები დაასახელა. განცხადება ამერიკის ვიცეპრეზიდენტმა ნიუ-იორკში, გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. „როგორც დონალდ ტრამპმა გუშინ განაცხადა, ჩვენ კვლავ შევეჯახეთ მათ, ვინც გვემუქრება ქაოსითა და ტერორით, ვინც ეწინააღმდეგება სუვერენიტეტს, უსაფრთხოებას... აღმოსავლეთ ევროპაში რუსეთი კვლავინდებურად ხელყოფს მეზობლის სუვერენიტეტს. ცდილობს ძალით გადახატოს საზღვრები. რადიკალური ისლამური ტერორიზმი კვლავაც ახორციელებს ბარბაროსულ ქმედებებს ბარსელონაში, პარიზში, ლონდონსა და ახლო აღმოსავლეთში. ტერორიზმის მთავარი სპონსორი რეგიონის დესტაბილიზაციას ეწევა და თავხედურად ემუქრება სუვერენული სახელმწიფოების უსაფრთხოებას და როგორც ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვნახეთ, ჩრდილოეთ კორეის შეშლილი რეჟიმი თავისი ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების რეალიზაციას ახდენს და ახლა მთელ მსოფლიოს ემუქრება ადამიანების სიკვდილით. აშშ მადლობელია, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად მიიღო ორი რეზოლუცია ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციების შესახებ“, - განაცხადა მაიკ პენსმა. მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეები დაასახელა

„ვიდრე ირანის რეჟიმი ცდილობს, ისრაელი გაანადგუროს, ისრაელი ირანის ყველაზე მრისხანე მტერი იქნება," - ამის შესახებ გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე სიტყვით გამოსვლისას ისრაელის პრემიერმინისტრმა, ბენიამინ ნეთანიაჰუმ, განაცხადა. „კასპიის ზღვიდან ხმელთაშუა ზღვამდე, თეირანიდან ტარტუსამდე, ახლო აღმოსავლეთში ირანული ფარდა ეშვება. ირანი ერაყში, სირიასა და ლიბანში ტირანიასა და ტერორს ავრცელებს. ირანი პირობას დებს, რომ ისრაელის შუქს ჩააქრობს. დღეს ირანის დიქტატორს, აიათოლა ხამეინის, მარტივი მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება," - განაცხადა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ. ნეთანიაჰუს თქმით, ის, ვინც ისრაელს მოსპობით ემუქრება, თავს სასიკვდილო საფრთხეში იგდებს. „ისრაელი თავის თავს დაიცავს. ჩვენ ვიმოქმედებთ, რათა ირანმა სირიაში მუდმივი ბაზები არ განალაგოს და ჩრდილოეთით ჩვენი საზღვრების გასწვრივ ტერორის ახალი ფრონტი არ გახსნას," - აღნიშნა ისრაელის პრემიერმინისტრმა. თავის გამოსვლაში ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ასევე მიმართა ირანელ ხალხს და აღნიშნა, რომ ისინი არა მტრები, არამედ მეგობრები არიან. ირანის დიქტატორს მესიჯით მინდა მივმართო: ისრაელის შუქი არასოდეს ჩაქრება - ბენიამინ ნეთანიაჰუ

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, პარტნიორებს აშშ-ის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით, განსაკუთრებით თავისი მოკავშირეების გვერდით. აღნიშნული განცხადება ტრამპმა ნიუ-იორკში, გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნის ღონისძიებაზე გააკეთა. დონალდ ტრამპმა გამოსვლისას გაერო-ს საქმიანობის მნიშვნელობასა და აშშ-ის შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე, ასევე, საერთაშორისო უსაფრთხოებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე ისაუბრა. გაერო-ს გენერალურმა მდივანმა, ანტონიო გუტიერეშმა, კი ყურადღება გაამახვილა მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, მათ შორის - ბირთვული იარაღის გამოყენებასა და ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, ასევე - მიგრაციასა და კლიმატის ცვლილებებზე. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატების გახსნას საქართველოს პრემიერმინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, დაესწრო. გაერო-ს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიის გენერალური დებატები 25 სექტემბრამდე გაგრძელდება. ამერიკა ყოველთვის იქნება მსოფლიოს გვერდით - დონალდ ტრამპი მაიკ პენსმა 21-ე საუკუნის ძირითადი საფრთხეები დაასახელა