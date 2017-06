პრემიერმა გურიაში უალკოჰოლო სასმელების საწარმო გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sawarmo [1] => kvirikashvili [2] => akhali-sawarmo [3] => ualkoholo-sasmelebis-sawarmo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141010 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sawarmo [1] => kvirikashvili [2] => akhali-sawarmo [3] => ualkoholo-sasmelebis-sawarmo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141010 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4641 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sawarmo [1] => kvirikashvili [2] => akhali-sawarmo [3] => ualkoholo-sasmelebis-sawarmo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sawarmo [1] => kvirikashvili [2] => akhali-sawarmo [3] => ualkoholo-sasmelebis-sawarmo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141010) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9230,6245,4641,16758) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139855 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:26:44 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:26:44 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საგადასახადო სისტემის რეფორმაში, მთავრობამ უკვე მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია. ეს ოთხპუნქტიანი გეგმის მეოთხე მიმართულება. ამ მხრივ მან წარმატებულად შეაფასა მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის დანერგვა და აღიშნა, რომ მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან, საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ყოვლისმომცველი რეფორმაც იგეგმება. „შედეგად, 3-4 წელიწადში მივიღებთ მოქმედ საპენსიო სისტემას, რომელსაც შეეძლება ადგილობრივი საინვესტიციო კაპიტალის სახით რამდენიმე ასეული მილიონის წარმოება და ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი ამ თანხის ათვისებას სრულად შეძლებს. ეს ბაზარი დაუკავშირდება მოწინავე ევროპულ პლატფორმას. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი იქნება სრულიად ხელშესახები და გამოყენებადი გლობალურ ქსელში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი სისტემური რეფორმა, რომელიც არსებული ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემების კომბინაციას ისახავს მიზნად. ის რევოლუციურ შედეგებსა და საქართველოს ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ერთი სარკმლის პრინციპის დანერგვაზე ფიზიკური პირებისა და ბიზნესსექტორისათვის გამიზნული სერვისების მიწოდების კუთხით, რაც მმართველობითი სისტემის ნაწილია და აღნიშნა, რომ ყველა მომსახურება, ყველა სამთავრობო დაწესებულების ფრონტ-ოფისი ერთ სივრცეში იქნება წარმოდგენილი. მთავრობის მეთაური სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიწათმესაკუთრეობის უფლებასთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვებს გამოეხმაურა. „მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვმართებს მოსახლეობაში არსებული შიშისა და მათი ნების გათვალისწინება. ჩვენ შევზღუდავთ საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესაძლებლობას. მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ცვლილება რეტროაქტიული ძალის არ იქნება - ის არ შეეხება უკვე არსებულ საკუთრებასა და მესაკუთრეთა უფლებამონაცვლეობას. გარდა ამისა, იმოქმედებს გრძელვადიანი იჯარის შესაძლებლობა - მიწა გაიცემა შესაბამის მსურველებზე გამჭვირვალე პროცედურის შესაბამისად. პრობლემა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის სფეროში არ არსებობს", - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => "საპენსიო სისტემა რევოლუციურ შედეგებსა და ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapensio-sistema-revoluciur-shedegebsa-da-ekonomikisatvis-arnakhul-winsvlas-moitans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 11:26:44 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:26:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139855 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139131 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-16 12:23:30 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:23:30 [post_content] => საქართველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოების აშენება იგეგმება. ქვეყანას შანსი აქვს, ნუშის ერთ-ერთი მსხვილი ექსპორტიორი გახდეს. ამის შესახებ ქართული ნუშის ბაზრის კვლევაშია აღნიშნული, რომელიც ”USAID საქართველოს" სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტის (REAP) ტექნიკური დახმარების პროგრამის ფარგლებში მომზადდა. რა წერია კვლევაში? კვლევაში წერია, რომ ამჟამად კავკასიაში საქართველო ლიდერია ნუშის წარმოებაში. ნუშის წარმოება ჩვენს ქვეყანაში უფრო მეტია, ვიდრე, მაგალითად, აზერბაიჯანში. აგრეთვე, ნუშის წარმოება საქართველოში უფრო სწრაფი ტემპით იზრდება, ვიდრე აზერბაიჯანში. ბოლო 3 წლის განმავლობაში საქართველოში 900 ჰა-ზე მეტი ბაღია გაშენებული. თუ ბაღების გაშენების ტენდენცია გაგრძელდა, საქართველოს საპატიო ადგილს დაიკავებს ნუშის მწარმოებელი და ექსპორტიორი ქვეყნების სიაში. აღსანიშნავია, რომ ნუშის წარმოების კუთხით, საქართველო ინვესტორების მხრიდან ერთ-ერთ სამიზნე ქვეყანაა. რამდენიმე ინვესტორი უკვე ატარებს მნიშვნელოვან კვლევებს საქართველოში ნუშის წარმოების რისკ-ფაქტორებსა და შესაძლებლობაზე. უკვე განსაზღვრულია აღმოსავლეთ საქართველოს რამდენიმე რაიონი, სადაც ნუშის კონკრეტული ჯიშებისთვის მისაღები კლიმატურ-ნიადაგობრივი პირობებია. ამავე კვლევის მიხედვით, ქართულ ნუშს ექსპორტის სერიოზული პოტენციალი აქვს ევროკავშირში, ახლო აღმოსავლეთსა და აზიაში. თუმცა ამ ბაზრებზე შესასვლელად აუცილებელია, ფასი კონკურენტული იყოს. ასევე მნიშვნელოვანია სურსათის უვნებლობისა და პროდუქტის ხარისხის მოთხოვნების დაცვა. საქართველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოები აშენდება იმისთვის, რომ ქართული ნუში ექსპორტზე გავიდეს, მანამდე საჭიროა ნუშის გადამამუშავებელი საწარმოების აშენება. ამ ეტაპზე საქარველოში ნუშის გადამამუშავებელი საწარმო არ არსებობს. აქამდე ამ ტიპის საწარმო არ იყო საჭირო, რადგან ნუშის ბაღები ფაქტობრივად არ არსებობდა.ბაზარზე ქართული პროდუქტი ქაოსურად არსებობდა და მხოლოდ საკუთარ ბაღებში ან ქარსაცავებად დარგული ნუშის ხეებიდან ჩამობერტყილ ნაყოფს თუ გამოიტანდნენ გასაყიდად. საქართველოში თანამედროვე კომერციული ნუშის ბაღების გაშენება სულ რამდენიმე წელია დაიწყო და ჯერ ფაქტობრივად მოსავალიც კი არავის მიუღია ახალგაშენებული ბაღებიდან. რამდენიმე მეწარმე, რომლებიც შედარებით დიდი მოცულობის ბაღებს ფლობენ, გეგმავს ნუშის გადამამუშავებელი ქარხნების აშენებას. ნუშის ქარხანას სჭირდება სამი ძირითადი აგრეგატი: კანის გასაცლელი, გასაშრობი და სატეხი. ადგილობრივი მომხმარებელი და უცხოეთის ბაზარი საქართველოდან ნუშის უმნიშვნელო ექსპორტი ფიქსირდება, შესაბამისად უცხოეთის ბაზრებზე ქართული პროდუქციის მნიშვნელოვანი რაოდენობით გატანა მხოლოდ რამდენიმე წელიწადში იქნება შესაძლებელი, მას შემდეგ, რაც ახლად გაშენებული ბაღებიდან დაიწყება მოსავლის მიღება. რაც შეეხება ადგილობრივ მომხმარებელს, ის პროდუქტს ძირითადად სამეურნეო ბაზრებზე საცალო მოვაჭრეებიდან ყიდულობს. მომხმარებელთა პროცენტულად ძალიან მცირე რაოდენობა ყიდულობს ნუშს მაღაზიებში, სუპერმარკეტებსა და ჰიპერმარკეტებში. ნუშის ფასები ბოლო 4-5 წლის განმავლობაში, სამეურნეო ბაზრებზე ნუშზე მოთხოვნა იზრდება, შესაბამისად, ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ნაჭუჭიანი ნუშის ფასი 10-12 ლარი, ნუშის გულის ფასი კი 25-27 ლარია. რაც შეეხება იმპორტირებულ ნუშს, ნაჭუჭიანი ნუშის შემთხვევაში, პროდუქტის ღირებულება 14-16 ლარია, ხოლო ნუშის გული 35 ლარად იყიდება. კვლევის მიხედვით, ქართული ჰიპერმარკეტები წელიწადში დაახლოებით 12-15 ტონა ნუშის გულს ყიდიან. რაც შეეხება გაუტეხავი ნუშის წლიურ სარეალიზაციო მოცულობას, ის 4-5 ტონის ფარგლებშია. [post_title] => რა სარგებელი მოაქვს ნუშს? - ახალი შემოსავლიანი ბიზნესი საქართველოში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-sargebeli-moaqvs-nushs-akhali-shemosavliani-biznesi-saqartveloshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:36:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:36:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139131 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 138485 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-14 12:44:23 [post_date_gmt] => 2017-06-14 08:44:23 [post_content] => უმსხვილეს თურქულ კომპანია Cimtas-ს "საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფთან" თანამშრომლობა სურს. ქართული კომპანიის წარმომადგენლები თურქულ საწარმოს უკვე სტუმრობდნენ და საპასუხო ვიზიტიც დაიგეგმა. Cimtas-ი უშვებს სხვადასხვა სახეობის ლითონის პროდუქციას, მათ შორის ქარის ელექტრო სადგურების კოშკურებსა და თბოელექტროსადგურების ბოილერებს. თურქული კომპანია საქართველოში საწარმოს გახსნას განიხილავს. [post_title] => Cimtas საქართველოში საწარმოს გახსნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cimtas-saqartveloshi-sawarmos-gakhsnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-14 12:44:23 [post_modified_gmt] => 2017-06-14 08:44:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138485 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139855 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-20 11:26:44 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:26:44 [post_content] => პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საგადასახადო სისტემის რეფორმაში, მთავრობამ უკვე მნიშვნელოვან შედეგებს მიაღწია. ეს ოთხპუნქტიანი გეგმის მეოთხე მიმართულება. ამ მხრივ მან წარმატებულად შეაფასა მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის დანერგვა და აღიშნა, რომ მომავალი წლის მესამე კვარტლიდან, საპენსიო სისტემისა და კაპიტალის ყოვლისმომცველი რეფორმაც იგეგმება. „შედეგად, 3-4 წელიწადში მივიღებთ მოქმედ საპენსიო სისტემას, რომელსაც შეეძლება ადგილობრივი საინვესტიციო კაპიტალის სახით რამდენიმე ასეული მილიონის წარმოება და ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი ამ თანხის ათვისებას სრულად შეძლებს. ეს ბაზარი დაუკავშირდება მოწინავე ევროპულ პლატფორმას. საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი იქნება სრულიად ხელშესახები და გამოყენებადი გლობალურ ქსელში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი სისტემური რეფორმა, რომელიც არსებული ტექნოლოგიური და პროგრამული სისტემების კომბინაციას ისახავს მიზნად. ის რევოლუციურ შედეგებსა და საქართველოს ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა ერთი სარკმლის პრინციპის დანერგვაზე ფიზიკური პირებისა და ბიზნესსექტორისათვის გამიზნული სერვისების მიწოდების კუთხით, რაც მმართველობითი სისტემის ნაწილია და აღნიშნა, რომ ყველა მომსახურება, ყველა სამთავრობო დაწესებულების ფრონტ-ოფისი ერთ სივრცეში იქნება წარმოდგენილი. მთავრობის მეთაური სიტყვით გამოსვლისას ასევე მიწათმესაკუთრეობის უფლებასთან დაკავშირებით დაწესებულ შეზღუდვებს გამოეხმაურა. „მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ გვმართებს მოსახლეობაში არსებული შიშისა და მათი ნების გათვალისწინება. ჩვენ შევზღუდავთ საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირებზე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესაძლებლობას. მიუხედავად ამისა, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ცვლილება რეტროაქტიული ძალის არ იქნება - ის არ შეეხება უკვე არსებულ საკუთრებასა და მესაკუთრეთა უფლებამონაცვლეობას. გარდა ამისა, იმოქმედებს გრძელვადიანი იჯარის შესაძლებლობა - მიწა გაიცემა შესაბამის მსურველებზე გამჭვირვალე პროცედურის შესაბამისად. პრობლემა პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით სოფლის მეურნეობის სფეროში არ არსებობს", - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => "საპენსიო სისტემა რევოლუციურ შედეგებსა და ეკონომიკისათვის არნახულ წინსვლას მოიტანს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sapensio-sistema-revoluciur-shedegebsa-da-ekonomikisatvis-arnakhul-winsvlas-moitans [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 11:26:44 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:26:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139855 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 102 [max_num_pages] => 34 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b742e70fabd8eae045d7bf9b0e2f191e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )