პრეზიდენტებმა საქართველო-უკრაინის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტს მოაწერეს ხელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => petro-poroshenko [2] => strategiuli-tanamshromlobis-shesakheb-dokumenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147117 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => petro-poroshenko [2] => strategiuli-tanamshromlobis-shesakheb-dokumenti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147117 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => petro-poroshenko [2] => strategiuli-tanamshromlobis-shesakheb-dokumenti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => petro-poroshenko [2] => strategiuli-tanamshromlobis-shesakheb-dokumenti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147117) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,4792,17370) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147113 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 12:57:41 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:57:41 [post_content] => „ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ დღეს ბრძოლის ველზე ხართ და კარგად ხედავთ იმას, რაც ქართველებმა ვნახეთ 1990-იანებში, 2008-ში," - ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა, უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და პეტრო პოროშენკოს ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. მარგველაშვილმა აქცენტი რუსეთის ინტერესებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ საქართველოს და უკრაინას რუსეთის აგრესიის სახით იდენტური პრობლემები აქვთ. „ეს არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესები, რომელიც ხორციელდება პრივილეგირებულ ინტერესთა სფეროს პოლიტიკით. პოლიტიკით, რომელსაც მოაქვს დესტაბილიზაცია, ადამიანური ტრაგედია, აშორებს ერებს და არა აახლოებს. თქვენ იმყოფებით საქართველოში, რომელმაც ამ წნეხს გაუძლო, რომლის 2 რეგიონი ოკუპირებულია, მაგრამ ორიენტირებულია თანამშრომლობაზე, მეგობრობაზე,“ - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => თქვენ იმყოფებით საქართველოში, რომლის 2 რეგიონი ოკუპირებულია - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tqven-imyofebit-saqartveloshi-romlis-2-regioni-okupirebulia-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 12:58:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 08:58:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147113 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 147110 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 12:46:50 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:46:50 [post_content] => "ჩვენ არავის მივცემთ საშუალებას, რომ გვიკარნახოს ჩვენი მომავალი," - ეს განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა, პეტრო პოროშენკომ, საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და აღნიშნა, რომ "ორ ქვეყანას მყარი და მეგობრული ურთიერთობები უკვე წლებია, აკავშირებს". პოროშენკოს თქმით, უკრაინას, საქართველოს მსგავსად, ოკუპაციის პრობლემა აქვს და ორივე ქვეყანა ვალდებულია, საკუთარი ქვეყნის დამოუკიდებლობა და დემოკრატია დაიცვას. უკრაინის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს დახვედრისა და ყურადღებისთვის მადლობა გადაუხადა. "აუცილებელია, შევინარჩუნოთ და დავიცვათ უკრაინის და საქართველოს სუვერენიტეტი, უკრაინის და საქართველოს დამოუკიდებლობა. დავიცვათ ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი დემოკრატია. საფრთხეები ჩვენი დემოკრატიის და დამოუკიდებლობის არის ერთი და იგივე. ჩვენ არავის მივცემთ საშუალებას, რომ გვიკარნახოს ჩვენი მომავალი. "უკრაინელებს შეუძლიათ, ჰქონდეთ ქართველი მოძმე ხალხის იმედი, როგორც ქართველ ხალხს შეუძლია ჰქონდეს უკრაინელი ხალხის მტკიცე მხარდაჭერის იმედი. ასე იყო 2008 წელს, ასე იყო 2014 წელს და ახლაც არის ასე,“ - განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. უკრაინის პრეზიდენტმა იმ ქართველ ჯარისკაცებზე ისაუბრა, რომლებიც უკრაინაში ბრძოლის დროს დაიღუპნენ. პეტრო პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინელი ხალხი ქედს იხრის მათი ხსოვნის წინაშე. [post_title] => ჩვენ არავის მივცემთ საშუალებას, რომ გვიკარნახოს ჩვენი მომავალი - პეტრო პოროშენკო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chven-aravis-mivcemt-sashualebas-rom-gvikarnakhos-chveni-momavali-petro-poroshenko [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 12:46:50 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 08:46:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147110 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 147072 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 12:19:31 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:19:31 [post_content] => საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტების პირისპირ შეხვედრა დასრულდა, სადაც საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა რუსული ოკუპაცია და უკრაინა-საქართველოს საერთო პრობლემები იყო. გიორგი მარგველაშვილი და პეტრო პოროშენკო ამ წუთებში უკვე გაფართოებული ფორმატის შეხვედრას მართავენ, რომლის დასრულების შემდეგ პრეზიდენტები საქართველო-უკრაინის სტრატეგიული თანამშრომლობის შესახებ დოკუმენტს მოაწერენ ხელს. „ჩვენ ვართ ერები, რომელთაც გვაქვს მჭიდრო ურთიერთობა. თქვენი ვიზიტი ამ ძლიერ ურთიერთობებს კიდევ უფრო ამყარებს. მადლობა სტუმრობისთვის და ყველა იმ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებისთვის, რომლებსაც თქვენი ვიზიტის ფარგლებში მივიღებთ,“ - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტის თქმით, ორივე ქვეყანას საერთო გამოწვევა აქვს რუსეთის აგრესიის კუთხით. „საქართველოს მიწაზე თავს, როგორც სახლში, ისე ვგრძნობ. არის მეგობრული ატმოსფერო. ჩვენი ერები იღვწიან თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის. ვიბრძვით ამ თავისუფლებისთვის, რადგან ჩვენი ერები რუსული აგრესიის მსხვერპლნი არიან,“ - განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. [post_title] => რუსული ოკუპაცია და უკრაინა-საქართველოს საერთო პრობლემები - პრეზიდენტების შეხვედრა დასრულდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusuli-okupacia-da-ukraina-saqartvelos-saerto-problemebi-prezidentebis-shekhvedra-dasrulda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 12:19:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 08:19:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147072 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 147113 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-18 12:57:41 [post_date_gmt] => 2017-07-18 08:57:41 [post_content] => „ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ დღეს ბრძოლის ველზე ხართ და კარგად ხედავთ იმას, რაც ქართველებმა ვნახეთ 1990-იანებში, 2008-ში," - ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტმა, გიორგი მარგველაშვილმა, უკრაინის პრეზიდენტთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა და პეტრო პოროშენკოს ვიზიტისთვის მადლობა გადაუხადა. მარგველაშვილმა აქცენტი რუსეთის ინტერესებზე გაამახვილა და აღნიშნა, რომ საქართველოს და უკრაინას რუსეთის აგრესიის სახით იდენტური პრობლემები აქვთ. „ეს არის რუსეთის ფედერაციის ინტერესები, რომელიც ხორციელდება პრივილეგირებულ ინტერესთა სფეროს პოლიტიკით. პოლიტიკით, რომელსაც მოაქვს დესტაბილიზაცია, ადამიანური ტრაგედია, აშორებს ერებს და არა აახლოებს. თქვენ იმყოფებით საქართველოში, რომელმაც ამ წნეხს გაუძლო, რომლის 2 რეგიონი ოკუპირებულია, მაგრამ ორიენტირებულია თანამშრომლობაზე, მეგობრობაზე,“ - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. [post_title] => თქვენ იმყოფებით საქართველოში, რომლის 2 რეგიონი ოკუპირებულია - გიორგი მარგველაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tqven-imyofebit-saqartveloshi-romlis-2-regioni-okupirebulia-giorgi-margvelashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-18 12:58:18 [post_modified_gmt] => 2017-07-18 08:58:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147113 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 329 [max_num_pages] => 110 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 718517bd0d8db9fc78c94facf6dd3b0e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )