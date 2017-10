პრეზიდენტი-ჩემთვის უაღრესად ძნელია ამ კონსტიტუციაზე ხელის მოწერა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => goirgi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177631 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => goirgi-margvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177631 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => goirgi-margvelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => goirgi-margvelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177631) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20466,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176367 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:59:23 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:59:23 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელს პრეზიდენტი მოაწერს თუ თავად. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავარი ისაა, რომ ცვლილებები, შესაბამისი ფორმალური პროცედურების დასრულების შემდეგ, რამდენიმე თვეში ძალაში შევა. „პრეზიდენტს აქვს კიდევ ერთი კვირა ვადა, თუმცა, ეს არის ტექნიკური საკითხი. არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, თუ ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მთავარია, რომ ეს აუცილებლად შევა ძალაში მას შემდეგ, რაც გავა რამდენიმე თვე და დასრულდება შესაბამისი ფორმალური პროცედურები,“ - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arsebiti-mnishvneloba-ar-aqvs-vin-moawers-khels-sakonstitucio-cvlilebebs-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 15:04:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 11:04:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175166 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-13 16:56:19 [post_date_gmt] => 2017-10-13 12:56:19 [post_content] => საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია. თავდაპირველად კენჭი ეყარა საკონსტიტუციო ცვლილებების პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებულ პროექტს, რომელსაც უმრავლესობამ მხარი არ დაუჭირა და შედეგით 6 მომხრე, 109 წინააღმდეგი - ჩააგდო. ამის შემდეგ კენჭისყრაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების თავდაპირველი რედაქცია დადგა, რომელიც უმრავლესობამ 117 ხმით, 7-ის წინააღმდეგ მიიღო. ასევე კენჭი ეყარა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის შესახებ კონსტიტუციურ კანონპროექტს, რომელზეც უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და პირვანდელი რედაქცია 117 ხმით 3-ის წინააღმდეგ მიიღო. [post_title] => პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე პრეზიდენტის ვეტო დაძლია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => parlamentma-sakonstitucio-cvlilebebis-proeqtze-prezidentis-veto-dadzlia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-13 16:58:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-13 12:58:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175166 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 174632 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-12 17:32:48 [post_date_gmt] => 2017-10-12 13:32:48 [post_content] => "საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების მეტი საჯაროობისკენ გადადგმულმა ნაბიჯებმა ცალკეულ პიროვნებებს მნიშვნელოვანი დისკომფორტი შეუქმნა," - ასე უპასუხა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა იუსტიციის მინისტრის განცხადებას, რომლის თანახმადაც, სამინისტროს დადებითი რეკომენდაციის მიუხედავად, პრეზიდენტი აფერხებს გარკვეული პირებისთვის მოქალაქეობის მინიჭებას. "პრეზიდენტს მიაჩნდა და მიაჩნია, რომ საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მინიჭება უნდა ხდებოდეს უპრეცედენტოდ გამჭვირვალედ და მასში ჩართული უნდა იყვნენ საზოგადოების წარმომადგენლები. თვეზე მეტი პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა ინტენსიური კონსულტაციები აღნიშნული საკითხის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით შესაბამის სახელმწიფო უწყებებთან, მათ შორის იუსტიციის სამინისტროსთან. "დღეს გამოჩნდა, რომ მეტი საჯაროობისკენ გადადგმულმა ნაბიჯებმა ცალკეულ პირებს მნიშვნელოვანი დისკომფორტი შეუქმნა. მაშინ, როცა პროცესი დასრულებისკენ მიდიოდა, ჩვენ მივიღეთ წერილი იუსტიციის სამინისტროსგან, სადაც საუბარია, რომ ამ საჯაროობისკენ გადადგმული ნაბიჯებით, ვციტირებ: “საქართველოს პრეზიდენტი უხეშად არღვევს კანონს” და ამის შემდგომ იუსტიციის სამინისტრო მოკლებული იქნება ყოველგვარ შესაძლებლობას, გავლენა იქონიოს გადაწყვეტილებებზე, რაც დაკავშირებულია მოქალაქეობის მინიჭებასთან. "საუბარია იმ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც არის პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლება. თავის მხრივ, დღეს იუსტიციის მინისტრმა გამართულ ბრიფინგზე ეს ყველაფერი გააჟღერა და გადათარგმნა პრეზიდენტის პოლიტიკურ კრიტიკაში, მოჰყვა წერილის მოკლე შინაარსი. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ პრეზიდენტის 1-ელი სექტემბრის ინიციატივის თანახმად, საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობის მინიჭების პროცესი აუცილებლად გახდება უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე, მასში აუცილებლად ჩაერთვებიან საზოგადოების წარმომადგენლები, შესაბამისად, აღნიშნული საკითხი უახლოეს დღეებში ასახული იქნება შესაბამის სამართლებრივ აქტში,“ - განაცხადა აბაშიშვილმა. [post_title] => გიორგი აბაშიშვილი მოქალაქეობის მინიჭებაზე იუსტიციის მინისტრს პასუხობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-abashishvili-moqalaqeobis-minichebaze-iusticiis-ministrs-pasukhobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-12 17:32:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-12 13:32:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=174632 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176367 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:59:23 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:59:23 [post_content] => საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით, არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს, საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელს პრეზიდენტი მოაწერს თუ თავად. ირაკლი კობახიძის თქმით, მთავარი ისაა, რომ ცვლილებები, შესაბამისი ფორმალური პროცედურების დასრულების შემდეგ, რამდენიმე თვეში ძალაში შევა. „პრეზიდენტს აქვს კიდევ ერთი კვირა ვადა, თუმცა, ეს არის ტექნიკური საკითხი. არსებითი მნიშვნელობა არა აქვს იმას, თუ ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს, მთავარია, რომ ეს აუცილებლად შევა ძალაში მას შემდეგ, რაც გავა რამდენიმე თვე და დასრულდება შესაბამისი ფორმალური პროცედურები,“ - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. [post_title] => არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ მოაწერს ხელს საკონსტიტუციო ცვლილებებს - ირაკლი კობახიძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => arsebiti-mnishvneloba-ar-aqvs-vin-moawers-khels-sakonstitucio-cvlilebebs-irakli-kobakhidze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 15:04:09 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 11:04:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176367 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 127 [max_num_pages] => 43 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 626af03a9e57b9691b209628ab712a11 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )