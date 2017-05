პრეზიდენტი: ეს ქართული დიპლომატიის გამარჯვებაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => qartuli-diplomatia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127797 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => qartuli-diplomatia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127797 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 52 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => qartuli-diplomatia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-margvelashvili [1] => prezidenti [2] => qartuli-diplomatia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127797) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (52,117,15400) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127798 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-04 18:08:45 [post_date_gmt] => 2017-05-04 14:08:45 [post_content] => „პრეზიდენტმა დამავალა საკონსტიტუციო კომისიის საყოველთაო-საერთო განხილვის საორგანიზაციო ჯგუფთან შეხვედრა“ - ამის შესახებ პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, ამ წუთებში პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკონსტიტუციო კომისიის აპარატს ამ შეხვედრის ორგანიზებისთვის უკავშირდება. „დღეს საკონსტიტუციო წევრების მხრიდან მივიღეთ თანხმობა საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელ შეთავაზებაზე, რომ პრეზიდენტი ჩართულიყო საყოველთაო-სახალხო განხილვის პროცესში. ჩვენ ყოველთვის ხაზს ვუსვამდით და განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ვანიჭებდით საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას საზოგადოების მიერ და საზოგადოებასთან ერთად. შესაბამისად, ეს პროცესი მიგვაჩნია მნიშვნელოვნად და ეს არაერთხელ განვაცხადეთ. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტმა დამავალა საკონსტიტუციო კომისიის შესაბამის საორგანიზაციო ჯგუფის წევრებთან შეხვედრა პრეზიდენტის ჩართულობის შინაარსობრივ, ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებზე სასაუბროდ“ - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. საყოველთაო განხილვებისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზადაა „ქვეყანას ქმედითი მთავარსარდალი უნდა ჰყავდეს და არა ნოტარიუსი" - განცხადება პრეზიდენტმა სოხუმის უნივერსიტეტში, სტუდენტებთან შეხვედრისას გააკეთა. გიორგი მარგველაშვილმა იმ პრობლემებზე და საფრთხეებზე ისაუბრა, რაც კონსტიტუციის ახალი პროექტით გათვალისწინებული არ არის. „პოლიტიკაში დომინანტი არის ხალხის ნება. თუ ხალხს უნდა... ამაზე აღარავინ დაობს. თუ ხალხს უნდა, რომ პრეზიდენტი უნდა იყოს არჩეული, რომელი ფორმულებით უნდა დამიმტკიცო, რომ ეს არის არასწორი? ქვეყანას რომელსაც ამდენი გამოწვევა აქვს, ქმედითი მთავარსარდალი უნდა ჰყავდეს. კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში, მთავარსარდალს, ომის გამოცხადების შესახებ, პრემიერი უგზავნის წერილს, მთავარსარდალი ნოტარიუსივით მოაწერს ხელს და გადაუგზავნის უკან. მთავარსარდალს არ ჰყავს უშიშროების საბჭო, არ აქვს კითხვის დასმის საშუალება და მედიისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, აწერს ხელს პრემიერის წერილს. მე არ ვიცი პრეცედენტი, სად შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს. ღმერთმა გვაშოროს ომი, მაგრამ ასეთი სირთულის ჩადება, ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის" - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.

„ღმერთმა გვაშოროს ომი" – რა საფრთხეს ხედავს პრეზიდენტი ახალ კონსტიტუციაში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გიორგი აბაშიშვილი დედაქალაქისმერთან დავით ნარმანიასთან ერთად დღეს თბილისის მერიისა და პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტის „ქალაქი-ბიბლიოთეკა" შემაჯამებელ ღონისძიებას დაესწრო. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი აბაშიშვილი დღევანდელ ღონისძიებაზე ახალი ინიციატივით გამოვიდა, რომ ანალოგიური ელექრონული ბიბლიოთეკები, საქართველოს მასშტაბით, ყველა ქალაქში გაკეთდეს, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი მზადაა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელოს. „საქართველოს პრეზიდენტმა მიმდინარე წელი განათლების წლად გამოაცხადა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ვიზრუნოთ განათლების ხელმისაწვდომობაზე, წიგნისა დაკითხვის პოპულარიზაციაზე და ეს პროექტი სწორედ ამ ყველაფერს შეუწყობს ხელს. მინდა, მადლობა გადავუხადო პროექტის ორგანიზატორებს და თბილისის მერიასპარტნიორობისთვის. ეს პროექტი ძირითადად დაფინანსებულია პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მიერ", - აღნიშნა გიორგი აბაშიშვილმა. „ქალაქი-ბიბლიოთეკა" სოციალურ-საგანმანათლებლო პროექტია, რომელიც ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობას აძლევს, თბილისის მასშტაბით 300 სხვადასხვა ადგილას განთავსებული ელექტრონული ბიბლიოთეკებიდან - სტენდებიდან QR კოდის საშუალებით სმარტფონში უფასოდ ჩამოტვირთოს „საბას" ელექტრონული და ხმოვანი წიგნები. დღეისათვის, უფასო ელექტრონული ბიბლიოთეკები უკვე განთავსებულია თბილისში, მწერლების სახელობის 50 ქუჩაზე, სახლ-მუზეუმებთან, პარკებში.

ელექტრონული ბიბლიოთეკები საქართველოს ყველა ქალაქში განთავსდება საყოველთაო განხილვებისთვის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მზადაა