პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს ხელს მოაწერს

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე, იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კობახიძის განცხადებით, ეს არის მხოლოდ ტექნიკური საკითხი და პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ხელმოწერასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებაში რეალურად არაფერს ცვლის. „ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური საკითხი. იმედი მაქვს, პრეზიდენტი ამჯერად მაინც მიიღებს პრაგმატულ და სწორ გადაწყვეტილებას და ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თუ პრეზიდენტი არ მოაწერს ხელს დოკუმენტს, მაშინ მოაწერს პარლამენტის თავმჯდომარე,"- განაცხადა კობახიძემ. როგორც ცნობილია, 18:00 საათზე, პრეზიდენტი განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს

პარლამენტი ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სავარაუდოდ, 2018 წლის მარტში მიიღებს

პარლამენტი ახალ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, სავარაუდოდ, 2018 წლის მარტში მიიღებს. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ, განაცხადა, ახალი ცვლილებების ინიცირება პარლამენტში უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების ძალაში შესვლის შემდეგ მოხდება. კობახიძის თქმით, მმართველი გუნდის მიერ გაწერილი გრაფიკის თანახმად, 2017 წლის ბოლომდე ახალი ცვლილებების მიღება ორი მოსმენით მოხდება, 2018 წლის მარტში კი უკვე მესამე მოსმენით საბოლოოდ დამტკიცდება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების საფუძველზე მომზადდება. „საქმე ეხება ბლოკის ერთჯერადად დატოვებას; ბონუსის სისტემის გაუქმებას; ასევე, რწმენის თავისუფლებასთან დაკავშირებული მუხლი გადაისინჯება. რეკომენდაცია იყო ორ მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხებოდა შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლებას. ჩვენ შემოვიფარგლებით მხოლოდ იმ რეკომენდაციებით, რომელიც მოგვცა ვენეციის კომისიამ და ამის შესაბამისად მომზადდება პროექტი," - განაცხადა კობახიძემ. მმართველი გუნდი კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას 4 მიმართულებით გეგმავს

„ქართული ოცნება" კონსტიტუციაში მორიგი ცვლილებების ინიცირების პროცესს ახალი რედაქციის გამოქვეყნებისთანავე დაიწყებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის, თამარ ჩუგოშვილის, ინფორმაციით ცვლილებები კონსტიტუციაში 4 მიმართულებით იგეგმება. „როგორც კი ხელი მოეწერება და გამოქვეყნდება დოკუმენტი, ჩვენ უკვე დავიწყებთ კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის ინიცირების პროცესს. მუშაობას ვაპირებთ ოთხ საკითხზე, აქედან ორი დაკავშირებულია საარჩევნო სისტემასთან - ბონუსის გაუქმება და ბლოკების ერთჯერადად შენარჩუნება; ასევე ვიმუშავებთ საკონსტიტუციო სასამართლოს როლსა და რელიგიის თავისუფლების მუხლზე," - განაცხადა ჩუგოშვილმა. მისივე თქმით, საკონსტიტუციო კომისიის ფორმალურად შექმნის საჭიროება აღარ არის, თუმცა დაგეგმილ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე დაინტერესებულ ჯგუფებთან შეხვედრები და საერთო-სახალხო განხილვაგაიმართება. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის „საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნება ოქტომბრის ბოლომდე უნდა მოხდეს. ამ ეტაპზე მმართველი გუნდი პრეზიდენტისგან პასუხს ელოდება, მოაწერს თუ არა ხელს პარლამენტის მიერ მიღებულ პაკეტს. თუკი გიორგი მარგველაშვილი ხელმოწერაზე უარს იტყვის, ამას პარლამენტის თავმჯდომარე გააკეთებს, რის შემდეგაც დოკუმენტი „საკანონმდებლო მაცნეში" გამოქვეყნდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე, იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კობახიძის განცხადებით, ეს არის მხოლოდ ტექნიკური საკითხი და პრეზიდენტის გადაწყვეტილება ხელმოწერასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებაში რეალურად არაფერს ცვლის. „ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ტექნიკური საკითხი. იმედი მაქვს, პრეზიდენტი ამჯერად მაინც მიიღებს პრაგმატულ და სწორ გადაწყვეტილებას და ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს. თუ პრეზიდენტი არ მოაწერს ხელს დოკუმენტს, მაშინ მოაწერს პარლამენტის თავმჯდომარე,"- განაცხადა კობახიძემ. როგორც ცნობილია, 18:00 საათზე, პრეზიდენტი განცხადების გაკეთებას გეგმავს. ირაკლი კობახიძე იმედოვნებს, რომ პრეზიდენტი ხელს მოაწერს საკონსტიტუციო ცვლილებებს