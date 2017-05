პრეზიდენტი: იმდენი მამეცადინე კონსტიტუციაში, ბარემ დიპლომი მომეცი (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => konstitucia [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130310 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => konstitucia [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130310 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => konstitucia [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => konstitucia [2] => parlamentis-tavmjdomare [3] => konstituciis-proeqti [4] => konstituciis-sayoveltao-gankhilva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130310) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7786,15005,15664,9276,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130238 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-12 12:18:50 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:18:50 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ის შეხვედრები, სადაც ხალხი პირდაპირ ესაუბრება პოლიტიკოსებს, არის მხოლოდ საინტერესო და პოზიტივის მომცემი და იმედი გამოთქვა, რომ იმ ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტს, რომელსაც საკონსტიტუციო პროექტი ჰქვია, გარკვეული კომპრომისი მიმდინარე დებატების მეშვეობით დაემატება. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გორში საყოველთაო განხილვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა. როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, მიუხედავად საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ არსებული განსხვავებული მოსაზრებებისა, კონსენსუსის პრეცენდენტი უნდა შეიქმნას. „უკვე ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა და ნათლად ვხედავთ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები. კონსტიტუცია პირველ რიგში უნდა იყოს შეთანხმების დოკუმენტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა დასრულდა ნულოვანი კონსენსუსით. იმ კონსტიტუციის პროექტს, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ხელს აწერს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება. ასეთი ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტის განხილვისას ხალხის აზრი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან კონსენსუსი არის მთავარი, რაც უნდა იყოს საკონსტიტუციო პროცესში“, - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. გიორგი მარგველაშვილი: კონსტიტუცია, პირველ რიგში, შეთანხმების დოკუმენტი უნდა იყოს

თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს პრეზიდენტის სიძის მეგობრის, მიხეილ თათარიშვილის პროცესი მიმდინარეობს. პრეზიდენტის შვილის ანა მარგველაშვილის განცხადებით, დაცვის მხარეს თათარაშვილის დასაცავად ყველა მტკიცებულებები გააჩნია. „ბრალდების მხარეს არანაირი მტკიცებულება არ აქვს ბრალდებულის წინააღმდეგ, მოსამართლის კეთილსინდისიერების იმედი გვაქვს", - განაცხადა საქალაქო სასამართლოში ანა მარგველაშვილმა. პრეზიდენტის სიძის მინდია გოგოჭურის მეგობარი მიხეილ თათარიშვილი ნარკოდანაშაულის ბრალდებით, 15 მარტს დააკავეს. პრეზიდენტის შვილი სასამართლოს კეთილსინდისიერების იმედზეა

საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხვალ, გორში, საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაოგანხილვას დაესწრება. საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო განხილვის კომისიის წარმომადგენლებთან ერთად, მოსახლეობას შეხვდება და საკუთარ მოსაზრებებს გააცნობს. გიორგი მარგველაშვილი გორში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას დაესწრება

საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, ის შეხვედრები, სადაც ხალხი პირდაპირ ესაუბრება პოლიტიკოსებს, არის მხოლოდ საინტერესო და პოზიტივის მომცემი და იმედი გამოთქვა, რომ იმ ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტს, რომელსაც საკონსტიტუციო პროექტი ჰქვია, გარკვეული კომპრომისი მიმდინარე დებატების მეშვეობით დაემატება. აღნიშნული განცხადება გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გორში საყოველთაო განხილვის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან გააკეთა. როგორც ქვეყნის პირველმა პირმა აღნიშნა, მიუხედავად საკონსტიტუციო ცვლილებების ირგვლივ არსებული განსხვავებული მოსაზრებებისა, კონსენსუსის პრეცენდენტი უნდა შეიქმნას. „უკვე ჩატარდა რამდენიმე შეხვედრა და ნათლად ვხედავთ, რომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები. კონსტიტუცია პირველ რიგში უნდა იყოს შეთანხმების დოკუმენტი. ჩვენ ვნახეთ, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობა დასრულდა ნულოვანი კონსენსუსით. იმ კონსტიტუციის პროექტს, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, ხელს აწერს მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება. ასეთი ნულოვანი კონსენსუსის დოკუმენტის განხილვისას ხალხის აზრი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან კონსენსუსი არის მთავარი, რაც უნდა იყოს საკონსტიტუციო პროცესში", - განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა. გიორგი მარგველაშვილი: კონსტიტუცია, პირველ რიგში, შეთანხმების დოკუმენტი უნდა იყოს