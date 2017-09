პრეზიდენტი “ქართულ ოცნებას” კონსტიტუციაზე კონსულტაციებს სთავაზობს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => konstitucia [3] => konsultaciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168443 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => konstitucia [3] => konsultaciebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168443 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => konstitucia [3] => konsultaciebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => qartuli-ocneba [2] => konstitucia [3] => konsultaciebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168443) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7786,19656,117,811) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 168324 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-27 13:33:35 [post_date_gmt] => 2017-09-27 09:33:35 [post_content] => "კონსტიტუცია თავად არის მსხვერპლი მმართველი გუნდის გაუაზრებელი პოლიტიკის. ამიტომ კონსტიტუციაზე შეტევა, მის დელეგიტიმაციაზე საუბარი ან მისი გამოცხადება ერთი პარტიის დოკუმენტად, არასწორია," - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, განაცხადა. როგორც უსუფაშვილი აცხადებს, შეცდომის ჩამდენი პოლიტიკური ძალა და კონსტიტუცია ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ. „გაცილებით უკეთესად შეიძლებოდა პროცესის წარმართვა. მმართველი პარტიის ძალიან სერიოზულ შეცდომებს კონსტიტუცია არ უნდა გადაჰყვეს. სახელმწიფოს სჭირდება მყარი კონსტიტუციური საფუძველი. ამიტომ უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისგან მმართველი პოლიტიკური ძალის შეცდომები და ამ შეცდომებმა თავად კონსტიტუციური საფუძველი არ უნდა შეარყიოს. კონსტიტუცია თავად არის მსხვერპლი ამ გაუაზრებელი პოლიტიკის და ამიტომ კონსტიტუციაზე შეტევა, მის დელეგიტიმაციაზე საუბარი ან მისი გამოცხადება "ერთი პარტიის დოკუმენტად" არასწორია,“ - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. კონსტიტუცია მმართველი გუნდის მსხვერპლია და მისი გამოცხადება "ერთი პარტიის დოკუმენტად" არასწორია - დავით უსუფაშვილი

„ნაცქოცური დემოკრატიის დასამარება!" - მსგავსი ლოზუნგით ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან აქცია-პერფომანსი მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებმა პარლამენტის შენობასთან ჩასასვენებელი მიიტანეს და განაცხადეს, რომ მალე „ქართული ოცნება" სამუდამოდ დასამარდება. „პარლამენტი დემოკრატიის მესაფლავეა და მალე „ქართული ოცნება" დასამარდება. დღეს იღებენ ისეთ კონსტიტუციას, რომელიც სამარცხვინოა," - აცხადებენ აქციის მონაწილეები. "ინტერპრესნიუსის" ფოტო

აქცია პარლამენტთან - „ნაცქოცური დემოკრატიის დასამარება"

"არა ერთპარტიულ კონსტიტუციას!"- ამ შინაარსის ტრანსფარენტებით, ქუთაისში, პარლამენტის შენობასთან, საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აქციას მართავენ. აქციის მონაწილეები დღეს რიგგარეშე სხდომაზე კონსტიტუციური პროექტის მესამე მოსმენით განხილვას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით, კონსტიტუციის არსებული პროექტი, რომლის მიღებასაც აპირებენ, ქვეყნის ინტერესებს ეწინააღმდეგება. "არა ერთპარტიულ კონსტიტუციას!" - ქუთაისში, პარლამენტთან, აქცია მიმდინარეობს კონსტიტუცია მმართველი გუნდის მსხვერპლია და მისი გამოცხადება "ერთი პარტიის დოკუმენტად" არასწორია - დავით უსუფაშვილი

"კონსტიტუცია თავად არის მსხვერპლი მმართველი გუნდის გაუაზრებელი პოლიტიკის. ამიტომ კონსტიტუციაზე შეტევა, მის დელეგიტიმაციაზე საუბარი ან მისი გამოცხადება ერთი პარტიის დოკუმენტად, არასწორია," - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარემ, დავით უსუფაშვილმა, განაცხადა. როგორც უსუფაშვილი აცხადებს, შეცდომის ჩამდენი პოლიტიკური ძალა და კონსტიტუცია ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ. „გაცილებით უკეთესად შეიძლებოდა პროცესის წარმართვა. მმართველი პარტიის ძალიან სერიოზულ შეცდომებს კონსტიტუცია არ უნდა გადაჰყვეს. სახელმწიფოს სჭირდება მყარი კონსტიტუციური საფუძველი. ამიტომ უნდა განვასხვავოთ ერთმანეთისგან მმართველი პოლიტიკური ძალის შეცდომები და ამ შეცდომებმა თავად კონსტიტუციური საფუძველი არ უნდა შეარყიოს. კონსტიტუცია თავად არის მსხვერპლი ამ გაუაზრებელი პოლიტიკის და ამიტომ კონსტიტუციაზე შეტევა, მის დელეგიტიმაციაზე საუბარი ან მისი გამოცხადება "ერთი პარტიის დოკუმენტად" არასწორია," - განაცხადა დავით უსუფაშვილმა.