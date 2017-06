პრეზიდენტი ტელევიზიებზე ნაწყენია: ჩვენც ქალაქი ვართ და ვიმსახურებთ ვიყოთ წარმოდგენილები…

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => dusheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137602 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => dusheti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137602 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 117 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => dusheti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prezidenti [1] => dusheti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137602) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6014,117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136246 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 11:26:20 [post_date_gmt] => 2017-06-04 07:26:20 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ლონდონში მომხდარ ტერორისტულ აქტს ეხმიანება. მარგველაშვილი ტერაქტს შემზარავს უწოდებს და დაღუპულთა ოჯახებს უსამძიმრებს. "შეძრწუნებული ვარ ლონდონში მომხდარი შემზარავი ტერორისტული აქტის გამო, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანების სიცოცხლე ემსხვერპლა. ვუსამძიმრებ დაღუპულთა ოჯახებს და თანადგომას ვუცხადებ ბრიტანელ ხალხსა და ხელისუფლებას", - ნათქვამია მის განცხადებაში. ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები "ლონდონ ბრიდჯზე" მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. [post_title] => "საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა მნიშვნელოვანია მთელი მსოფლიოსთვის" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-teritoriuli-mtlianoba-mnishvnelovania-mteli-msofliostvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 18:32:41 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 14:32:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134678 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 134675 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 18:27:17 [post_date_gmt] => 2017-05-27 14:27:17 [post_content] => საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ქვეყნის ყველა მუსლიმ მოქალაქეს რამადანის დღესასწაულის დადგომას ულოცავს. მისი თქმით, ქართველი მუსლიმების უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები, ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე და მისი მრავალფეროვნების ნაწილია. "ეს წმინდა თვე თქვენი რწმენის ერთ-ერთი უმთავრესი ბურჯია. მის ღირსეულად, რწმენითა და მოთმინებით განვლას გისურვებთ. თქვენ ფასდაუდებელი წვლილი შეგაქვთ ჩვენი საერთო, მრავალეროვნული სამშობლოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, მისი მომავლის შენებაში. თქვენი უძველესი, თვითმყოფადი კულტურა და ტრადიციები კი ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრე, მისი მრავალფეროვნების განუყოფელი ნაწილია. კეთილდღეობას, დღეგრძელობასა და სულიერ სიმშვიდეს გისურვებთ თქვენ და თქვენს ოჯახებს", - აცხადებს პრეზიდენტი. 