პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრის მზაობას გამოთქვამს

პრეზიდენტი "ქართულ ოცნებას" კონსტიტუციასთან დაკავშირებით ხვალ, 16 საათზე, კონსულტაციებს სთავაზობს. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრეს-სპიკერმა ეკა მიშველაძემ განაცხადა. "მოგეხსენებათ, საქართვლოს პარლამენტის უმრვალესობამ გუშინ მიიღო კონსტიტუცია. ამ დოკუმენტის ხარვზების შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია. საკონსიტიუციო პროექტზე მუშაობის განმავლობაში პრობლემებზე მიანიშნებდა არამარტო პრეზიდენტი, არამედ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვენეციის კომისია. ამ დროისათვის, ახლადმიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებებს ითხოვს მმართველი გუნდიც. ვინაიდან პრეზიდენტის მიზანი ყოველთვის იყო კონსტიტუციის მიღება საერთო თანხმობით, სახელმწიფო ინტერსებიდან გამოდინარე, საქართველოს პრეზიდენტი, მმართველი პარტიის თხოვნის საფუძველზე, მათივე ინიციატივის განსახილვევლად, ,,ქართულ ოცნებას“ და ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ჩართული იყო საკონსტიტუციო პროცესში, ხვალ 16:00 საათზე სთავაზობს კონსუტლაციებს პრეზიდენტის სასახლეში," - განაცხადა მიშველაძემ. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის, არჩილ თალაკვაძის, განცხადებით, გუშინ პარლამენტის თავმჯდომარემ შესთავაზა პრეზიდენტს, რომ ვეტო გამოიყენოს იმ ორი მნიშვნელოვანი ცვლილების გასატარებლად, რომელიც ბონუსის მექანიზმის გაუქმებას ეხება და ერთჯერადად ბლოკების შესაძლებლობის დატოვებას შემდეგი არჩევნებისთვის. თალაკვაძის თქმით, პოზიტიური იქნება, თუ პრეზიდენტი მიიღებს და ვეტოს სწორედ ამ ორი ცვლილებისთვის გამოიყენებს. „თუ ეს შეთავაზება არ იქნება მიღებული, რა თქმა უნდა, ჩვენ, საპარლამენტო უმრავლესობა, დავძლევთ ვეტოს და კონსტიტუცია ძალაში შევა. აქ მნიშვნელოვანია, რომ 4 პრინციპი გაძლიერდა და მხარდაჭერა ხდება: ეს არის ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება და ზეპარტიული პრეზიდენტი. მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს ჰქონდა ორი მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა - საზოგადოების და ვენეციის კომისიის," - განაცხადა თალაკვაძემ.

პოზიტიური იქნება, თუ პრეზიდენტი ვეტოს ორი ცვლილებისთვის გამოიყენებს - არჩილ თალაკვაძე [post_title] => პოზიტიური იქნება, თუ პრეზიდენტი ვეტოს ორი ცვლილებისთვის გამოიყენებს - არჩილ თალაკვაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => pozitiuri-iqneba-tu-prezidenti-vetos-ori-cvlilebistvis-gamoiyenebs-archil-talakvadze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-27 12:21:50 [post_modified_gmt] => 2017-09-27 08:21:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168198 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168107 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-26 21:25:55 [post_date_gmt] => 2017-09-26 17:25:55 [post_content] => პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის, ანა დოლიძის განცხადებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც, დღეს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილება მხოლოდ ერთ პარტიას ეკუთვნის. “3-4 წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება, რას ამბობდნენ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით ნიკა რურუა, ნიკა მაჭუტაძე, გიორგი მარგველაშვილი, ბაჩუკი ქარდავა, მაგრამ ყველას ეცოდინება თუ რა კონსტიტუციის მიხედვით გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც შეიმუშავა ჩვენმა პარლამენტმა და ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას“- განაცხადა კობახიძემ "ქრონიკასთან" ინტერვიუში მისი თქმით, ახალი კონსტიტუცია, დღეს მოქმედისგან განსხვავებით, ავტოკრატიას გამორიცხავს. შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტმა დღეს ახალი კონსტიტუცია მესამე მოსმენით მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის, ანა დოლიძის განცხადებას ეხმაურება, რომლის მიხედვითაც, დღეს მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილება მხოლოდ ერთ პარტიას ეკუთვნის. "3-4 წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება, რას ამბობდნენ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით ნიკა რურუა, ნიკა მაჭუტაძე, გიორგი მარგველაშვილი, ბაჩუკი ქარდავა, მაგრამ ყველას ეცოდინება თუ რა კონსტიტუციის მიხედვით გვიწევს ჩვენ ცხოვრება. ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც შეიმუშავა ჩვენმა პარლამენტმა და ეს არის ის დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას"- განაცხადა კობახიძემ "ქრონიკასთან" ინტერვიუში მისი თქმით, ახალი კონსტიტუცია, დღეს მოქმედისგან განსხვავებით, ავტოკრატიას გამორიცხავს. შეგახსენებთ, საქართველოს პარლამენტმა დღეს ახალი კონსტიტუცია მესამე მოსმენით მიიღო.

კობახიძე - 3-4 წლის შემდეგ არავის ემახსოვრება რას ამბობდნენ რურუა, მაჭუტაძე, მარგველაშვილი და ქარდავა "მოგეხსენებათ, საქართვლოს პარლამენტის უმრვალესობამ გუშინ მიიღო კონსტიტუცია. ამ დოკუმენტის ხარვზების შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია. საკონსიტიუციო პროექტზე მუშაობის განმავლობაში პრობლემებზე მიანიშნებდა არამარტო პრეზიდენტი, არამედ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ვენეციის კომისია. ამ დროისათვის, ახლადმიღებულ კონსტიტუციაში ცვლილებებს ითხოვს მმართველი გუნდიც. ვინაიდან პრეზიდენტის მიზანი ყოველთვის იყო კონსტიტუციის მიღება საერთო თანხმობით, სახელმწიფო ინტერსებიდან გამოდინარე, საქართველოს პრეზიდენტი, მმართველი პარტიის თხოვნის საფუძველზე, მათივე ინიციატივის განსახილვევლად, ,,ქართულ ოცნებას“ და ყველა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ჩართული იყო საკონსტიტუციო პროცესში, ხვალ 16:00 საათზე სთავაზობს კონსუტლაციებს პრეზიდენტის სასახლეში," - განაცხადა მიშველაძემ. პრეზიდენტი "ქართულ ოცნებას" კონსტიტუციაზე კონსულტაციებს სთავაზობს